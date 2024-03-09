Использование майнинг-фермами в Кыргызстане казахстанской электроэнергии прокомментировали в Минэнерго

Фото: Bigasia.ru

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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Иран достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс", который позволяет организовывать ускоренные международные перевозки сельскохозяйственной продукции.





Совещание с иранской стороной по данному вопросу состоялось на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в рамках подписанного странами ЕАЭС и Ираном полноформатного соглашения о свободной торговле. Детали взаимодействия будут согласованы на уровне управляющей проектом АНО "Евразийская агрологистика" и иранской компании (ее название пока не уточняется)", - сообщает Bigasia .





Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, речь, в частности, идет о перевозках продукции ЕАЭС в Иран и организации масштабных объемов поставок иранских овощей и фруктов в страны Союза. Они присутствуют на рынке уже сегодня, однако эксплуатация "Евразийского агроэкспресса" позволит доставлять сельскохозяйственную продукцию более оперативно и с меньшим количеством посредников.





Мы понимаем, что кроме логистики есть и другие вопросы, которые необходимо решать. Это и взаиморасчеты, ветеринарный и фитосанитарный контроль, вопросы транзита через Иран в сторону стран Персидского залива и Индии", - добавил чиновник.





Как рассказал первый замминистра сельскохозяйственного джихада Ирана Алиреза Пейман-Пак, с иранской стороны взаимодействие будет осуществлять крупный холдинг, который либо напрямую войдет в проект, либо будет участвовать в качестве "единого окна" при организации поставок.





Проект "Евразийский агроэкспресс" реализуется совместно АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" в целях ускорения контейнерных железнодорожных перевозок продуктов питания из России. На сегодняшний день функционируют семь экспортных маршрутов "Агроэкспресса": четыре до Китая из Москвы и регионов, из Москвы во Владивосток (и далее порты Китая, Японии, Южной Кореи), в Азербайджан и в Узбекистан.



