03.03.2024, 19:13 10271
Казахстан в лидерах по росту цен на комуслуги среди стран ЕАЭС
Фото: Depositphotos
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийская экономическая комиссия опубликовала статистику "Об индексах цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе".
Из отчета следует, что в странах ЕЭС цены производителей с декабря по январь выросли по следующим видам деятельности:
- электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование - на 0,5%;
- водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов" - на 0,1%.
Наибольший рост цен на комуслуги зафиксирован в Казахстане. Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование в стране подорожали на 4%. Цены на услуги водоснабжения, канализации, сбор и распределение отходов выросли на 1,6%.
В горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и в обрабатывающей промышленности наибольший прирост цен отмечен в Армении (на 11,1% и на 1,1%, соответственно).
Напомним, в феврале в Казахстане ввели дифференцированный тариф на питьевую воду.
Ранее экс-глава ведомства Алибек Куантыров рассказал, что электричество в Казахстане может подорожать на 30%. В целом средний чек на комуслуги, по словам министра, увеличится на 20%. В стране также планируют внедрить нормы потребления коммунальных ресурсов.
В ноябре прошлого года сообщалось, что казахстанцы задолжали за комуслуги свыше 60 млрд тенге.
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03.03.2024, 12:30 21366
Фабрика "Майкаинзолото" возобновила работу
Работу шахт остановили два месяца назад после трагедии с провалившимся в воронку автобусом
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Павлодар. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Обогатительная фабрика АО "Майкаинзолото" в Павлодарской области возобновила свою работу после двухмесячного перерыва.
При этом добыча руды не ведется. Сырье на фабрику доставляют с других месторождений", - сообщает Kazinform.
Информацию о возобновлении работы подтвердили в областном акимате.
Вчера, 1 марта, с целью обеспечения занятости работников и перехода на полноценно оплачиваемый график работы фабрика по переработке руды АО "Майкаинзолото" возобновила свою производственную деятельность. При этом необходимо отметить, что добыча руды на собственном месторождении не возобновлялась, так как на территории горного отвода идет устранение замечаний, выявленных специальной комиссией. Сырье для переработки начали доставлять с других месторождений региона и страны", - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.
К работе вернулись свыше 700 сотрудников фабрики.
Ранее сообщалось, что АО "Майкаинзолото" приостановит работу до 1 апреля. Работу шахт остановили после произошедшей 4 января трагедии. В результате обвала дороги на горно-рудном карьере в воронку провалился автобус с четырьмя работниками аварийно-спасательной службы, тела двоих были извлечены в тот же день. Поиск еще двух человек велся более полутора месяцев. Спасательные работы прерывали из-за риска обвала грунта. 21 февраля международные эксперты заявили о риске продолжения спасательных работ на "Майкаинзолото" из-за нестабильного состояния почвы.
26 января комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты. Установлены 7 ответственных лиц, действия которых привели к групповому несчастному случаю.
02.03.2024, 08:50 71416
Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "стабильный", сообщает пресс-служба МНЭ РК.
Устойчивость фискальных и внешних балансов Казахстана, обеспечивающих достаточные резервы для возможных внешних рисков, остаются ключевыми факторами поддержания рейтинга страны.
Аналитики S&P прогнозируют, что ликвидные внешние активы экономики по-прежнему будут значительно превышать внешний долг в ближайшие несколько лет. В отчете отмечено, что рост экономики обусловлен активностью в строительстве, промышленности, торговле, информации и связи.
Аналитиками также отмечаются стимулирующие меры правительства, включая развитие инфраструктуры и дальнейшую диверсификацию.
S&P ожидает, что продолжение экономических реформ и умеренный рост государственных расходов снизят дефицит бюджета в 2024-2027 годах.
01.03.2024, 18:01 98271
Свыше 568 млрд тенге инвестиций вложили в экономику области Абай в 2023 году
Токаев был проинформирован о ходе разработки технико-экономического обоснования по строительству ТЭЦ-3
Фото: Акорда
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Аким области Абай Нурлан Уранхаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в прошлом году в экономику региона вложено инвестиций на 568,9 млрд тенге с ростом на 132,7%, информирует Акорда.
Нурлан Уранхаев сообщил, что в 2023 году промышленное производство увеличилось на 105,1%, сельское хозяйство - на 103,5%, а объем строительных работ вырос на 119,1%.
Также глава государства был проинформирован о ходе разработки технико-экономического обоснования по строительству ТЭЦ-3. Согласно предварительному расчету, планируемая тепловая мощность составит 1200 гигакалорий в час и электрическая - 360 мегаватт.
Подчеркивается, что особое внимание уделяется развитию межрегионального приграничного сотрудничества.
Совместно с СУАР КНР достигнуты договоренности о совместных инвестиционных проектах и строительстве временного пункта перехода на границе. Ведется работа по открытию авиарейса Семей - Тачэн, который даст импульс развитию туризма. Также подписана дорожная карта по развитию сотрудничества с Республикой Татарстан", - проинформировали в пресс-службе.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию области и повышению благосостояния жителей.
Ранее Бектенов доложил Токаеву о социально-экономической ситуации в Казахстане.
01.03.2024, 15:58 101236
Отложить создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов планируют в ЕАЭС
Разработанные проекты нормативно-правовых актов находятся на недостаточном уровне готовности для полноценного принятия и требуют дальнейших консультаций
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны ЕАЭС планируют 4 марта на заседании консультативного комитета по нефти и газу обсудить перенос срока введения общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов.
Это связано с тем, что на сегодня разработанные проекты нормативно-правовых актов находятся на недостаточном уровне готовности для полноценного принятия и требуют дальнейших консультаций между сторонами", - сообщает нефтегазовый совет РК со ссылкой на LS.
Такое мнение изданию высказал эксперт отрасли Олжас Байдильдинов.
По его словам, данная инициатива может быть перенесена на 2027 год из-за ряда факторов.
Мне пока трудно сказать, какие причины стали основными. Может, Казахстан или другие страны оказались не готовы к российскому уровню цен. Может, в самой РФ есть вопросы, связанные с дефицитом топлива. Может, повлияла ситуация с санкциями в отношении Санкт-Петербургской биржи (СПб Биржа)", - рассказал эксперт.
По данным нефтегазового совета, проекты включают в себя обеспечение свободного движения энергоресурсов по территории стран Союза. Также создается конкурентная среда, обеспечивается равный доступ к услугам естественных монополий в области транспортировки и транзита, совместно развивается инфраструктура, проводится согласованная тарифная политика.
Участие в общем рынке энергетических ресурсов для Казахстана будет способствовать стабильности цен на энергоносители, а также содействовать привлечению инвестиций в энергетический сектор страны и снижению зависимости от отдельных рынков экспорта, что, в свою очередь, позволит поддерживать экономический рост и развитие страны", - заверили в Минторговли РК.
Байдильдинов тоже считает необходимым ввод единого энергорынка, так как он создаст конкуренцию среди производителей, включая казахстанских. В результате в выигрыше останутся и потребители. Экономист привел в пример рынок США, где при закрытии одного завода нишу занимает другой, а у автовладельцев не возникает проблем с приобретением ГСМ.
Сейчас же, как отметил эксперт, данные вопросы регулируют в директивном порядке, подписывают индикативные планы стран и прогнозируют объемы импорта.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен привлечь $37,3 млрд инвестиций в рамках плана развития крупнейших нефтегазовых проектов.
01.03.2024, 13:44 104456
В феврале инфляция в Казахстане составила 9,3%
Фото: Qazstat
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В феврале 2024 года месячный индекс потребительских цен (ИПЦ) ускорился и составил 1,1%, для сравнения: в январе индекс составил 0,8%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
В структуре ИПЦ рост составил:
- платные услуги - 1,7%;
- продовольственные товары - 0,8%;
- непродовольственные товары - 0,7%.
Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Карагандинской области - 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,8 п.п.), самая низкая - в областях Абай и Алматинской - по 0,5%.
В годовом исчислении инфляция в феврале 2024 года составила 9,3%.
В структуре ИПЦ годовой рост цен составил:
- платные услуги - 12,8%;
- непродовольственные товары - 8,5%;
- продовольственные товары - на 7,4%.
Напомним, в январе годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 9,5%. Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75%.
01.03.2024, 12:33 106936
Контроль мобильных переводов: казахстанцы стали больше обналичивать деньги
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В январе текущего года доля выдачи наличных от оборота по картам составила 15,1% против 14,7% в январе 2023-го. Это первое увеличение показателя за много лет. Объем выдачи наличных денег на территории РК вырос сразу на 18,3%, достигнув 1,8 трлн тенге.
На рост доли обналичивания денежных средств повлиял мониторинг банковских переводов. Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов отметил, что количество переводов внутри банков в январе 2024 года сократилось на 30% - люди начали так активно обналичивать деньги, что пришлось по некоторым точкам увеличить подкрепление наличной валютой", - сообщают аналитики ranking.kz.
По данным обозревателей, наибольшие объемы снятия наличных средств пришлись на мегаполисы - Алматы (534,9 млрд тенге), Астану (189,5 млрд тенге) и Шымкент (147,2 млрд тенге).
Напомним, Минфин объяснял необходимость контроля за мобильными переводам тем, что большая часть предпринимателей не отражает свои денежные обороты. Позже в ведомстве обещали пересмотреть критерии отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности.
01.03.2024, 12:06 107621
Производство систем капельного полива запустят в Туркестанской области
В регионе планируется внедрить водосберегающие технологии на 22 тысячах гектаров сельскохозяйственных земель
Фото: depositphotos.com
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Туркестан. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Производство систем капельного полива намерены запустить в Туркестанской области до конца года, сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
BNK Group - первый казахстанский завод по производству систем дождевального полива, которые позволяют равномерно распределять влагу по площади полива, имитируя природные осадки (...) До конца года BNK Group намерены начать производить системы капельного полива", - проинформировали в ведомстве.
Также в этом году в области планируется внедрить водосберегающие технологии на 22 тысячах гектаров сельскохозяйственных земель, чтобы довести площадь использования передовых систем полива до 54,3 тысячи гектаров. Отмечается, что 1406 крестьянских хозяйств приступили к соответствующей работе.
Для внедрения водосберегающих технологий есть все необходимое. Однако нужно качественно организовать работу. Министерство, "Казводхоз", местные исполнительные органы и бизнес должны действовать сообща, только так мы сможем достичь поставленных главой государства целей по внедрению водосберегающих технологий на 150 тысячах гектаров полей в год. Мы движемся в правильном направлении, но нужно наращивать темпы модернизации и активно вести разъяснительную работу", - добавил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Ранее сообщалось, что на полях Южного Казахстана апробируют препарат для удержания влаги в почве.
01.03.2024, 12:02 101406
В Казахстане молоко подорожало на 14% за год
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане питьевое молоко подорожало в годовой динамике на 14,4%.
В январе текущего года цены на молочные продукты в РК выросли на 0,5% за месяц и на 10,4% за год. В том числе питьевое молоко подорожало в годовой динамике на 14,4%, консервированное молоко - на 13,9%, кисломолочные продукты - на 9,9%. Среди последних йогурт вырос в цене на 6% за год, кефир 2,5% жирности - на 11,9%, сметана - на 9,7%, творог 5%-9% жирности - на 9,2%, твердый сыр - на 4,8%", - информирует energyprom.kz.
По итогам января текущего года производство молочных продуктов в РК составило 41,6 млрд тенге - на 0,9% больше в деньгах, чем годом ранее.
В натуральном выражении выпуск обработанного жидкого молока и сливок составил 47,6 тысяч тонн - на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Сократилось также производство мороженого и пищевого льда, сгущенного молока и сливок. В то же время увеличился объем выпуска сыра и творога, молока в твердой форме, йогурта и прочих подобных кисломолочных продуктов, а также сливочного масла и спредов", - сообщают аналитики.
При этом отмечается, что среди кисломолочных напитков производство кумыса выросло на 14,9%, до 131 тонны, а выпуск шубата, напротив, уменьшился на 3,4%, до 253 тонн.
За январь-декабрь прошлого года местные компании смогли обеспечить спрос на обработанное молоко и сливки на 95%. Импорт вырос на 21,9%, до 31,8 тысячи тонн, но это составило лишь 5% от ресурсов. Практически вся продукция была реализована на внутреннем рынке: 626,1 тысяч тонн - на 6,9% больше, чем годом ранее", - добавили аналитики.
Напомним, запуск 65 ферм увеличит производство молока в Казахстане.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?