Казахстан в лидерах по росту цен на комуслуги среди стран ЕАЭС

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование в стране подорожали на 4%

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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийская экономическая комиссия опубликовала - Евразийская экономическая комиссия опубликовала статистику "Об индексах цен производителей промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе".





Из отчета следует, что в странах ЕЭС цены производителей с декабря по январь выросли по следующим видам деятельности:





электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование - на 0,5%;

водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов" - на 0,1%.





Наибольший рост цен на комуслуги зафиксирован в Казахстане. Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование в стране подорожали на 4%. Цены на услуги водоснабжения, канализации, сбор и распределение отходов выросли на 1,6%.





В горнодобывающей промышленности, разработке карьеров и в обрабатывающей промышленности наибольший прирост цен отмечен в Армении (на 11,1% и на 1,1%, соответственно).





Напомним, в феврале в Казахстане ввели дифференцированный тариф на питьевую воду.





Ранее экс-глава ведомства Алибек Куантыров рассказал, что электричество в Казахстане может подорожать на 30%. В целом средний чек на комуслуги, по словам министра, увеличится на 20%. В стране также планируют внедрить нормы потребления коммунальных ресурсов.



