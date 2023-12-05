Казахстан и Иран подписали план мероприятий по доведению товарооборота между странами до $3 млрд

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Тегеран. 4 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Тегеране состоялось 19-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном, - В городе Тегеране состоялось 19-е заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между Казахстаном и Ираном, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.





В ходе заседания заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин напомнил, что главами двух государств поставлена задача по достижению трехмиллиардного рубежа в торговле между Казахстаном и Ираном.





Первым шагом к исполнению этого поручения станет подписание плана мероприятий по доведению взаимного товарооборота до $3 млрд. Документ предусматривает поддержку предприятий-экспортеров по нескольким направлениям: увеличение объемов взаимной торговли, снятие торговых ограничений, внедрение двустороннего клирингового механизма и другое", - сказал вице-премьер и добавил, что казахстанские компании заинтересованы в налаживании бесперебойного экспорта несырьевых товаров на рынок Ирана.





Производители готовы поставить иранскому потребителю продукцию по 75 товарным позициям на общую сумму порядка $250 млн.





Также в ходе заседания Жумангарин положительно оценил успехи, достигнутые странами в заключении полноформатного соглашения о свободной торговле между государствами - членами ЕАЭС и Ираном.





По словам министра сельского хозяйства Ирана Мохаммада Али Никбахта, иранские предприятия могут наладить поставки рыбной и молочной продукции, меда, фруктов и овощей, зелени, сухофруктов и других продуктов питания в Казахстан. Иранская сторона также проявила интерес к казахстанским инвестициям и выразила готовность предоставить особые условия для ведения бизнеса в свободных экономических зонах Ирана.





В рамках межправкомиссии также обсудили дальнейшее расширение транспортно-логистического взаимодействия. В частности, развитие международных транспортных коридоров Север - Юг. Ключевым звеном в этом направлении может стать Каспийский узел.





По завершении пленарного заседания Серик Жумангарин и Мохаммад Али Никбахт подписали протокол 19-й совместной межправительственной комиссии и план мероприятий по доведению товарооборота между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран до $3 млрд.





Кроме того, по итогам МПК подписаны документы в сферах сельского хозяйства и метрологии:





меморандум о сотрудничестве в области ветеринарии между министерствами сельского хозяйства Казахстана и Ирана;





меморандум о взаимопонимании в сфере метрологии между Казахстанским институтом стандартизации и метрологии и Национальным центром метрологии Иранской национальной организации по стандартизации.



