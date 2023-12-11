10.12.2023, 11:59 15851
Казахстан и ОАЭ увеличат товарооборот до $1 млрд
Фото: МИД РК
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Дубай. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заид Аль Нахаян договорились об увеличении торгового объема между странами до 1 миллиарда долларов США, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
На встрече особый акцент был сделан на поддержку развивающегося в последние годы инвестиционного и технологического сотрудничества, а также наращивание торгово-экономических отношений. Стороны договорились максимально использовать имеющиеся мощности для достижения объема торговли до 1 млрд долларов США", - сообщили в пресс-службе министерства.
Для достижения такой цели министры отметили необходимость открытия прямого авиасообщения между столицами двух стран. Казахстан и ОАЭ будут изучать возможности открытия рейсов между компаниями Etihad Airways и Air Arabia.
В ходе обсуждения двустороннего сотрудничества Мурат Нуртлеу подчеркнул, что Эмираты являются важнейшим партнером Казахстана в регионе и наши страны связывают традиционно братские отношения.
Также глава МИД РК поздравил своего визави с успешной организацией конференции COP28 рамочной конвенции ООН об изменении климата. Напомним, в конференции принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В его присутствии был подписан ряд документов между казахстанскими чиновниками и бизнесменами ОАЭ.
Министр иностранных дел Казахстана вручил эмиратскому коллеге письмо президента Казахстана, адресованное президенту ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заид Аль Нахаяну, с приглашением принять участие в работе Международного форума "Астана" в 2024 году и отметил возможность совмещения его участия в этом мероприятии с официальным визитом в нашу страну.
В завершение встречи Мурат Нуртлеу пригласил шейха Абдаллу посетить Астану с официальным визитом в следующем году.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" заключил контракт на поставку концентрата урана с крупной энергокомпанией ОАЭ.
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11.12.2023, 08:00 3136
Казахстан в кредитных ловушках
Фото: Halyk Bank
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Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За последние три года в Казахстане выросло число получателей потребительских кредитов. В настоящее время на 8,4 млн населения приходится 18 трлн тенге кредитов, в том числе онлайн-займов от микрофинансовых организаций на сумму 197 млрд тенге. Меры, принятые в 2019 году по снижению долговой нагрузки граждан РК, не помогли уменьшить эти цифры.
8,4 млн жителей Казахстана имеют кредиты
По словам председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой, в сегменте потребительского кредитования в предыдущие три года наблюдался рост. Казахстанцы получили кредиты на 18 трлн тенге, а количество заемщиков превысило 8,4 миллиона. 1,7 млн казахстанцев уже более 90 дней не могут погасить кредит. Их долг превышает 1,4 трлн тенге.
Кроме того, объем онлайн-микрокредитов, оформленных жителями страны, составляет 197 млрд тенге, количество заемщиков достигло 1,09 млн человек. Все это показывает, насколько обострилась кредитная проблема.
Председатель мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что многие граждане не знают своих финансовых прав. В результате снова и снова влезают в долги.
Практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Все эти необдуманные действия позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам, лудомании. Люди, стремясь вырваться из финансовой ловушки, в "погоне за быстрыми деньгами" становятся легкими жертвами финпирамид и других видов мошенничества", - сказал председатель мажилиса.
К сожалению, после 2019 года объем кредитов в нашем финансовом секторе снова вырос. В том числе выросли проблемные кредиты. Если мы будем распределять государственные средства и снова и снова прощать, будет еще больше новых кредитов", - говорит Мадина Абылкасымова.
Общество без долгов" - от партийного проекта до национальной программы
На парламентских слушаниях, где обсуждалось чрезмерное кредитование населения, особо отметили эффективность проекта "Қарызсыз қоғам" - "Общество без долгов". Он был инициирован партией Amanat и запущен при полном финансировании Halyk Bank. В проекте обучаются сельчане, имеющие кредит и состоящие в списке должников, граждане, имеющие задолженность, предприниматели, претендующие на льготный кредит от государства. На сегодняшний день более 60 тысяч жителей научились эффективно планировать свои средства, формировать семейный бюджет, ознакомились с правилами получения и возврата кредитов, а также узнали, как избежать ловушки финансовых пирамид и мошенников. Экспертами оказано свыше 4 тысяч юридических консультаций по конкретным вопросам, предоставлено около 40 сопровождений процедуры внесудебного банкротства. При поддержке юристов проекта было отменено более 1300 исполнительных листов нотариусов, совершенных с нарушением закона, и сняты аресты с залогов и социальных счетов. Эксперты проекта помогли написать около 16 тысяч бизнес-планов, открыть около 3000 депозитов и оказать помощь в оформлении частного предпринимательства более чем двум тысячам человек.
За короткое время проект, показавший свою эффективность, стал общенациональной программой. Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана призвал масштабировать проект на всю страну: "Этот проект за короткое время показал свою эффективность. Поручаю правительству совместно с партией Amanat расширить ее масштаб. Благо проекта "Общество без долгов" должна видеть вся страна".
На сегодняшний день Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с партией Amanat подготовило дорожную карту, расширяющую масштабы образовательного проекта "Общество без долгов" и положение о работе проектных офисов, которые будут открыты во всех регионах страны для дальнейшей реализации программы.
По каким причинам люди берут кредиты
Секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев сообщил, что среди участников обучения был проведен опрос о том, для каких целей они получали кредит.
Многодетные семьи прибегают к кредитам, чтобы одеть своих детей. Особенно с приближением 1 сентября, когда нужно приобретать школьную одежду, увеличиваются расходы. При этом акиматы, партии, мечети помогают материально, но, по словам участников, средств на сезонную одежду не хватает. Затем, когда приближается зима, жители массово покупают уголь. По мере увеличения количества детей возрастает необходимость в пристройках, и население снова прибегает к кредитам", - сказал Эльдар Жумагазиев.
По словам секретаря партии, особую озабоченность вызывает увлечение молодежи кредитами. 85% молодых людей брали кредиты на покупку гаджетов, чаще всего смартфонов. Есть также те, кто занимался доставкой и приобретал самокат-мопед в кредит для заработка.
Самое тяжелое - это состояние пенсионеров: ни у кого из тех, кто пришел к нам учиться, не было собственных долгов, они выплачивали кредиты детей и внуков из своей пенсии", - поделился секретарь партии.
61% участников курса не знали, сколько переплачивают банкам. На руках у них нет ни кредитного договора, ни графика выплат. У 69% участников нет никакой финансовой подушки безопасности.
Еще хочу поделиться одним редким примером - семейная пара в Алматинской области открыла депозит, когда их ребенок пошел в 1-й класс. Участница работает уборщицей, муж - строитель. Вместе они продолжали откладывать лишние деньги на депозит, и теперь, когда их сын учится в 8-м классе, на счету накопилось 15 млн тенге. Рассказываем этот жизненный пример всем участникам и мотивируем откладывать средства на будущее семьи", - заключил секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев.
Макпал Шенгельбаева, эксперт проекта, сообщила, что в среднем у участников обучения было не менее 2-3 кредитов на каждого.
Их главная ошибка - они не умели рассчитывать процент по кредиту и не могли планировать выплату долга по собственному доходу. В частности, молодежь, многодетные матери, безработное население остаются в кредитах. Молодежь пытается скрыть свою ссуду от родителей. Основная причина этого - отсутствие финансовой грамотности. Во время урока, просчитывая надбавку к каждому кредиту, участники удивляются, почему они, не задумываясь, брали кредиты. Кроме того, народ стал болеть кредитами, после погашения одного займа, хотят взять второй кредит", - говорит эксперт.
Еще одно важное направление проекта - повышение финансовой грамотности школьников и студентов. Почти треть слушателей проекта - молодые люди до 23 лет. На сегодняшний день для учащихся разрабатывается специальный курс, готовятся методики и учебные пособия.
Всего же в следующем году по программе "Қарызсыз қоғам" планируется обучить 750 тысяч человек, среди которых 550 тысяч составят учащиеся школ, студенты колледжей и вузов, а также 200 тысяч сельских и городских жителей.
Дополнительно будет открыт call-центр обслуживания населения при партии Amanat и создана онлайн-платформа "Қарызсыз қоғам" - "Общество без долгов". С помощью этих инструментов эксперты проекта будут ежедневно консультировать население.
По словам председателя правления Halyk Bank Умут Шаяхметовой, проект "Қарызсыз қоғам" - "Общество без долгов" должен длиться как минимум несколько лет.
Мы еще в самом начале пути и сделали очень малую толику необходимого. Причем именно в этом проекте мы стоим на стороне заемщика и исходим из интересов клиента, пытаемся предостеречь его от необдуманных шагов, а если они совершены, помочь исправить ситуацию. В обучении финансовой грамотности есть социальная миссия банка. Своевременно предостерегая, мы способствуем снижению общей закредитованности, ведь чем грамотнее клиенты, тем надежнее банковская система в целом и тем устойчивее экономика страны", - поделилась глава Halyk.
08.12.2023, 21:45 48461
"КазТрансОйл" в декабре 2023 года поставит в Германию 150 тысяч тонн нефти
В январе-ноябре объем транспортировки казахстанской нефти для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тысячи тонн
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре 2023 года в Германию АО "КазТрансОйл" планирует поставить 150 тысяч тонн казахстанской нефти, сообщает пресс-служба компании.
В январе-ноябре 2023 года объем транспортировки казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию составил 843 тысячи тонн.
Этот транзит осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Казахстана и правительством России от 7 июня 2002 года.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года тариф на услугу АО "КазТрансОйл" по перекачке нефти в целях транзита через территорию РК по казахстанскому участку магистрального трубопровода Туймазы - Омск - Новосибирск-2 (ТОН-2) составит 11,28 доллара за 1 тонну на 1000 км (без НДС).
08.12.2023, 15:44 55726
"АрселорМиттал Темиртау" переименован в QARMET Дополнено
Фото: gmk.center
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Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" официально переименован в QARMET. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев представил нового инвестора QARMET трудовому коллективу, сообщили в пресс-службе компании.
Казахстанская компания Qazaqstan Steel Group (QSG) стала инвестором предприятий бывшего ArcelorMittal Temirtau. Qazaqstan Steel Group в лице казахстанского бизнесмена Андрея Лаврентьева достигнуты договоренности с Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан о приобретении активов ArcelorMittal Temirtau", - говорится в сообщении компании.
По условиям сделки QSG выкупила активы АМТ за $286 млн, а также осуществит гарантированные отсроченные платежи в размере $450 млн, выплачиваемые четырьмя равными ежегодными взносами. Кроме того, еще $250 млн будут оплачены при закрытии сделки в качестве выплаты непогашенной внутригрупповой задолженности AMT.
В последующем инвестор берет на себя обязательства по инвестированию более $3 млрд, из которых уже в следующем году будет вложено $1,3 млрд.
В краткосрочный период национальный инвестор ставит перед собой следующие задачи:
- сохранение существующего коллективного договора и системы оплаты труда работников предприятия;
- кардинальное улучшение показателей безопасности производства и экологической ситуации;
- модернизация и реорганизация производства;
- увеличение объемов, номенклатуры и видов выпускаемой продукции.
Подробные комментарии официальными лицами инвестора будут даны после проведения анализа деятельности предприятия", - добавили в QARMET.
Дополнено 08.12.2023, 18.10
В Темиртау на встрече с трудовым коллективом компании QARMET Андрей Лаврентьев представил Вадима Басина в качестве генерального директора компании QARMET, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Вадим Басин родился в 1962 году. Трудовую деятельность начал в 1986 году. Работал на Карагандинском металлургическом комбинате инженером-электриком аглоцеха, заместителем начальника аглоцеха по электрооборудованию. В 2013 году был назначен заместителем исполнительного директора по ремонтам АО "АрселорМиттал Темиртау", затем директором по производству дирекции управления этой же компании. С 2017 года работал исполнительным директором АО "АрселорМиттал Темиртау".
Как сообщалось ранее, правительство РК и корпорация ArcelorMittal заключили сделку о передаче АО "АрселорМиттал Темиртау" Казахстану. Общая сумма сделки составила $286 млн. Это стоимость двух полностью функционирующих предприятий: основное производству "АрселорМиттал Темиртау" и трубный завод в городе Актау.
Напомним, вопрос о выборе нового инвестора встал после очередной трагедии на шахте имени Костенко. Ночью 28 октября в шахте произошел пожар на глубине около 700 метров. Через некоторое время после возгорания произошел взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера. Самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников, погибли 46 человек. 29 октября было объявлено Днем общенационального траура по погибшим шахтерам. После трагедии на шахте президент незамедлительно распорядился прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".
В это время с владельцами "АрселорМиттал Темиртау" правительство Казахстана уже вело переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината. Они начались после трагической аварии, которая произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии АМТ. 9 декабря 2022 года между правительством Казахстана и ArcelorMittal было подписано соглашение "Standstill Agreement", позволяющее казахстанской стороне провести оценку предприятия и аудит. В рамках данного соглашения для анализа и оценки деятельности АМТ были привлечены международные консультанты для юридического анализа, финансового аудита и технической экспертизы. Однако в ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов.
08.12.2023, 14:05 57716
Тимур Кулибаев оставил пост председателя KAZENERGY
На эту должность назначен глава КМГ Магзум Мирзагалиев
Фото: atameken.kz
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Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY избран Магзум Мирзагалиев - председатель правления АО "НК "КазМунайГаз", сообщает пресс-служба ассоциации.
Решение о назначении Мирзагалиева на должность председателя ассоциации принято на очном заседании совета KAZENERGY 8 декабря в Алматы.
Ранее должность главы KAZENERGY занимал Тимур Кулибаев.
Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY создана 2 ноября 2005 года с целью поддержки развития предпринимательства в нефтегазовой сфере.
Сегодня ассоциация объединяет компании, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли, электроэнергетике и атомной промышленности. Целью ассоциации является содействие устойчивому и сбалансированному развитию энергетической (нефтегазовой и электроэнергетической) отрасли РК в условиях меняющихся приоритетов в энергетической и экологической политике в мире и РК.
Должность председателя ассоциации основана на общественных началах и не предусматривает оплаты", - отметили в пресс-службе.
08.12.2023, 12:35 59746
Объем российских инвестиций в экономику Казахстана превысил $20 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана за последние 18 лет превысил $20 млрд, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Сохраняется высокий уровень инвестиционного взаимодействия. Российские прямые инвестиции за последние 18 лет превысили $20 млрд. В свою очередь объем казахстанских инвестиций с 2005 года достиг $6 млрд", - подчеркнули в ведомстве.
Как отметил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в ходе встречи с помощником президента РФ Максимом Орешкиным, перед правительствами двух стран стоит задача по дальнейшему наращиванию взаимной торговли и инвестиций. В Казахстане для иностранных инвесторов созданы все необходимые условия, проводится работа по увеличению доли малого и среднего бизнеса в экономике.
По итогам встречи стороны выразили готовность поддерживать тесные контакты в целях дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен привлечь $37,3 млрд инвестиций в рамках плана развития крупнейших нефтегазовых проектов.
08.12.2023, 10:58 62431
В Казахстане уголь подорожал на 11% за год
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам ноября текущего года уголь подорожал на 10,8% за год, сообщает Energyprom.kz.
В региональном разрезе наибольший годовой рост цен был зафиксирован в Карагандинской области - сразу на 23,6%, в Кызылординской области - на 16%, Актюбинской области - на 14,7%.
Наименьший годовой рост цен наблюдался в Алматинской области - всего на 2,6%. В двух регионах страны - Астане и Жамбылской области - уголь подешевел на 1,4% и на 3,1% соответственно.
За январь-октябрь 2023 года в Казахстане добыли 95,3 млн тонн каменного угля, включая бурый уголь и угольный концентрат. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее. Непосредственно каменного угля добыли 88,3 млн тонн. Добыча бурого угля (лигнита) составила 4 млн тонн, добыча угольного концентрата - 3 млн тонн.
На ключевые добывающие регионы, Павлодарскую и Карагандинскую области, пришлось 91,5% всего объема добычи угля в стране. В Павлодарской области добыли 56,6 млн тонн угля (на 1% больше, чем годом ранее), в Карагандинской - 30,6 млн тонн угля (минус 2,5% за год).
За полный 2022 год в стране добыли 117,8 млн тонн угля - на 1,4% больше, чем за 2021 год.
По итогам января-сентября текущего года Казахстан экспортировал 20,1 млн тонн каменного угля на сумму $538 млн. В натуральном выражении сокращение составило 19,7%, в денежном - сразу 28,5%.
В страны СНГ отправили 13,3 млн тонн угля - на 15,7% меньше, чем годом ранее. Большая часть досталась северному соседу, России: 11,8 млн тонн угля, минус 20% за год. В тройке главных импортеров казахстанского угля также оказались Кыргызстан и Узбекистан.
В остальные страны миры отправили 6,7 млн тонн угля - на 26,6% меньше, чем в прошлом году. В денежном выражении экспорт уменьшился на 28,9%, до $379,3 млн. Здесь основными импортерами угля из РК стали Польша, Латвия и Турция.
Напомним, полугодовой запрет на вывоз угля ввели в Казахстане.
08.12.2023, 08:42 65721
В Казахстане новые проекты в обрабатывающей промышленности будут освобождены от налогов на три года
Фото: Depositphotos
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Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 2025 года заработает новый Налоговый кодекс. С его принятием новые проекты обрабатывающего сектора будут освобождены от налогов сроком на три года. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания совета по улучшению инвестиционного климата.
Как отметил глава правительства, одним из важных аспектов улучшения инвестиционной привлекательности является предсказуемая и прозрачная налоговая политика. В этой связи для перезагрузки фискального регулирования в Казахстане разработан новый Налоговый кодекс. В настоящее время он активно обсуждается на разных площадках с представителями бизнес-сообщества и международных организаций. С начала года проведено более 250 рабочих встреч и поступило свыше тысячи предложений. Все вопросы еженедельно выносятся на рассмотрение постоянной рабочей группы.
Сохраняя действующие стимулы, в рамках нового Налогового кодекса будет внедрена сервисная модель администрирования, ориентированная на налогоплательщика. Налоговая отчетность сократится на 30%, а количество налоговых платежей - на 20%", - сказал Алихан Смаилов.
Он добавил, что виды деятельности для применения режима розничного налога будут расширены в два раза, что позволит охватить более миллиона налогоплательщиков.
Основное внимание в ходе заседания также было уделено вопросам инвестиционного сотрудничества, защиты прав интеллектуальной собственности, субсидирования сельхозпроизводителей и др.
Алихан Смаилов отметил, что привлечение инвестиций остается одним из ключевых факторов роста экономики и одним из приоритетов работы правительства РК.
В республике внедрены новые механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях. Наряду с этим гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении соглашения об инвестиционных обязательствах и введены фискальные стимулы при заключении улучшенного модельного контракта по сложным нефтегазовым проектам.
Решен часто поднимаемый инвесторами вопрос по ограничению размера вычетов по нематериальным услугам, приобретенным у взаимосвязанных лиц-нерезидентов. Теперь данное ограничение будет распространено только на операции с компаниями, находящимися в офшорных юрисдикциях", - сказал премьер-министр.
Также отмечено, что благодаря уже принятым мерам Казахстан за год поднялся на 6 пунктов в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD и занял 37-е место.
По итогам обсуждения глава правительства поручил уполномоченным госорганам проработать все озвученные предложения и рекомендации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут пересмотреть расчет налога на транспорт и повысить НДС.
07.12.2023, 15:10 89326
Какой размер МРП будет применяться для исчисления налогов и платежей в 2024 году
Размер МРП в 2024 году составит 3692 тенге
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Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года установлен размер месячного расчетного показателя в сумме 3692 тенге. Данный размер МРП установлен Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" от 5 декабря 2023 года, сообщили в Комитете государственных доходов МФ Казахстана.
В соответствии с Налоговым кодексом месячный расчетный показатель применяется при исчислении ряда налогов и других обязательных платежей в бюджет. Это касается налогов, регистрационных и разрешительных сборов, всех плат и государственной пошлины. При исчислении данных платежей и налогов будет применяться размер МРП, который будет действовать с 1 января 2024 года, то есть 3692 тенге", - сообщили налоговики.
Также нормами Налогового кодекса предусмотрены корректировки дохода, налоговые вычеты, а также доходы, не рассматриваемые в качестве дохода, подлежащего обложению индивидуальным подоходным налогом, в эквиваленте МРП. МРП в сумме 3692 тенге распространяется для исчисления с 1 января 2024 года корректировок дохода, налоговых вычетов и доходов, не рассматриваемых в качестве дохода физического лица.
Кроме этого, необходимо учесть, что с нового, 2024 года в соответствии с условиями применения специальных налоговых режимов при определении предельного дохода для применения таких режимов также будет использоваться МРП в сумме 3692 тенге, - отметили в КГД.
Напомним, 5 декабря президент Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы".
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