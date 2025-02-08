04.02.2025, 09:16 56886
Казахстан подтвердил приверженность соглашению ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера состоялось 58 заседание Совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.
Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год. Несмотря на увеличение добычи в этом году в связи с запуском проекта по расширению месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках Соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что компенсационный период для перепроизведенных объемов для стран - участников Соглашения ОПЕК+, которые добыли объемы нефти выше своих обязательств, был продлен до конца июня 2026 года на встрече стран ОПЕК+ в декабре 2024 года.
8 января Минэнерго сообщило, что Казахстан сократит добычу нефти в 2025 году. Вместо ранее прогнозируемых 97,2 млн тонн в этом году планируется добыть на 1 млн тонн нефти меньше - 96,2 млн тонн.
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08.02.2025, 14:35 1936
Экспорт Казахстана в КНР увеличился на 9%
В этом году Казахстан проведет серию торгово-экономических миссий и примет участие в крупнейших выставках на территории Китая
Фото: Минторговли РК
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинем, недавно приступившим к дипломатической миссии, сообщает пресс-служба ведомства.
Стороны обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействие в сфере международных электронных платформ. Особое внимание было уделено развитию онлайн-торговли.
Стороны рассмотрели успешные инициативы на ведущих китайских маркетплейсах - JD.com, Alibaba и Douyin. Национальный павильон Казахстана на платформе Alibaba, запущенный в 2022 году, объединяет 290 отечественных компаний и предлагает более 7 500 товаров. Совокупный объем продаж через эту площадку уже превысил $260 млн. В 2023 году на JD.com был открыт павильон Казахстана, где представлено свыше 60 наименований продукции. Число подписчиков платформы превышает 960 миллионов человек, а доход от продаж казахстанских товаров на JD.com вырос с 1 млн юаней в 2023 году до 1,3 млн юаней в 2024-м", - сообщает Минторговли РК.
Двусторонний товарооборот Казахстана и Китая, по итогам 2024 года, достиг исторического максимума. Министр торговли подчеркнул, что Казахстан намерен активно диверсифицировать экспорт и расширять ассортимент поставляемой продукции.
В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Хань Чуньлин отметил позитивную динамику торговых связей.
По данным Главного таможенного управления Китая, в 2024 году объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем достиг $43,8 млрд. Экспорт Казахстана в КНР составил $15,8 млрд, увеличившись на 9%. Эта тенденция подтверждает наше уверенное движение к реализации амбициозной цели - удвоению товарооборота в ближайшем будущем", - подчеркнул дипломат.
Посол также предложил расширять сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, трансграничной торговле и сфере услуг. Он пригласил казахстанских предпринимателей принять участие в Китайской международной выставке импортных товаров, которая состоится в июле этого года.
В этом году мы организуем семь специализированных зон: производственный блок, чистая энергетика, умные автомобили, цифровые технологии, здоровый образ жизни, медицина и экологически чистая продукция АПК", - сообщил Хань Чуньлин.
Дополнительно стороны обсудили создание современной инфраструктуры для онлайн-торговли, включая развитие складских помещений.
Для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества Казахстан в 2025 году проведет серию торгово-экономических миссий и примет участие в крупнейших выставках на территории Китая", - сообщили в ведомстве.
08.02.2025, 11:10 6701
Паводки в Казахстане: возле Петропавловска начали строить обводной канал
Фото: Акимат СКО
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Петропавловск. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области в рамках подготовки к паводкам начали строить обводной канал возле Петропавловска, сообщает пресс-служба акимата СКО.
Вопрос паводка - очень серьезный для региона. Важно не допустить повторения прошлогоднего сценария, когда сильное половодье привело к значительным последствиям. Подготовка ведется непрерывно: ремонтные и инженерные работы не прекращались ни на один день, продолжаются даже зимой", - сказал на рабочем совещании по подготовке к паводковому периоду аким области Гауез Нурмухамбетов.
В рамках плана инженерных работ, включающего 109 мероприятий, проведены следующие работы:
- Укреплены 8 защитных дамб;
- Возведены и усилены 80 км дамб и обвалований по области;
- Установлены 108 водопропускных труб и тюбингов на автодорогах;
- Углублены 10 км водоотводных арыков и каналов;
- Расчищены 4 км русел малых рек;
- Очищены и отремонтированы 214 км ливневой канализации;
- Завершается реконструкция насосной станции первого подъема.
С учетом особенностей прошлогоднего паводка реализуются дополнительные меры:
- Начато строительство обводного канала возле Петропавловского гидроузла для предотвращения возникновения подпора воды на реке Есиль. Это позволит заблаговременно сбрасывать паводковые воды и предотвратить подтопления микрорайонов областного центра.
- Идет очистка берегов и устройство канала в русле реки в районе сел Соколовка и Большая Малышка.
- Будут проведены профилактические взрывные работы на 49 участках реки Есиль и малых рек в Петропавловске и 8 районах для предотвращения ледяных заторов и обеспечения беспрепятственного прохождения талых вод.
Сейчас ответственный период для всей области. Госорганы переведены на усиленный режим работы. Необходимо тщательно провести подготовительные работы, особенно по заготовке инертных материалов, мешкотар и техники. Также важно учитывать мнения и рекомендации местных жителей", - подчеркнул глава региона.
Ранее режим повышенной готовности к паводкам объявили в ВКО.
Ранее МЧС сообщало, что в Казахстане свыше 1,2 тысячи населенных пунктов находятся в зоне возможного подтопления. В числе регионов с высоким риском затопления Карагандинская, Улытауская, Абайская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода. Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.
07.02.2025, 17:40 29861
Казахстанцы купили 2,5 тонны золотых слитков в 2024 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Казахстана купили 2,5 тонны золотых слитков в 2024 году, сообщает Национальный банк РК.
За 2024 год банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 71 106 мерных слитков общим весом 2,5 тонны Общее количество реализации с начала действия программы составляет - 222 680 золотых слитков общим весом 7,9 тонны", - проинформировали в пресс-службе.
По данным Нацбанка, наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 граммов.
Его доля от общего объема продаж составляет 25% - 54 875 штук. Далее следуют 5-граммовые - 49 145 штук, 100-граммовые - 47 943 штук, 20-граммовые - 40 843 штук, и 50-граммовые - 29 874 штук", - уточнили в банке.
Как отметили в пресс-службе, наибольшие объемы реализации мерных слитков 2024 года пришлись на Алматы, Шымкент и Караганду.
Напомним, в 2023 году казахстанцы купили свыше 1,5 тонны золота.
06.02.2025, 15:57 76876
В "Богатырь Комир" назначен новый генеральный директор
Им стал Кайрат Ргайбек, ранее занимавший пост исполнительного директора предприятия
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Павлодар. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Новым генеральным директором казахстанско-российской компании назначен Кайрат Ргайбек, сообщили в пресс-службе компании.
ТОО "Богатырь Комир" - казахстанско-российская компания с равными долями участия. В связи с этим на прошлой неделе в ней произошла очередная ротация в руководящем составе - генеральным директором предприятия стал Кайрат Ргайбек", - говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Ргайбек занимал должности финансового контролера - руководителя службы и исполнительного директора ТОО "Богатырь Комир".
06.02.2025, 14:49 79986
Индийская авиакомпания запустит новый рейс из Астаны в Дели
Рейсы Астана - Дели будут выполняться с частотой 3 раза в неделю
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 14 мая 2025 года индийская авиакомпания IndiGo планирует открытие нового направления по маршруту Астана - Дели, сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана.
По информации КГА, рейсы Астана - Дели будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа А-320/321.
Открытие прямого рейса между столицами Казахстана и Индии будет способствовать дальнейшему сотрудничеству между странами и развитию транзитного потенциала страны"- отметили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" с 20 апреля 2025 года открывает рейсы в Индию по маршруту Алматы - Мумбаи с частотой 3 раза в неделю на воздушном судне типа "Airbus".
В целом в период весенне-летней навигации ожидается увеличение пассажирских рейсов между странами до 24 рейсов в неделю по 5 авиамаршрутам.
В настоящее время регулярное авиасообщение выполняется по маршрутам Алматы - Дели ("Эйр Астана" - 7 рейсов в неделю, IndiGo - 7 рейса в неделю), Алматы - Гоа, 2 (SCAT - 2), Астана - Гоа, 2 (FlyArystan - 2)", - проинформировали в пресс-службе.
06.02.2025, 13:17 83176
Повышение НДС коснется очень узкой прослойки бизнеса - Жумангарин Дополнено
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента вице-премьер РК Серик Жумангарин объяснил, кого коснется предложенное правительством повышение налога на добавленную стоимость, передает корреспондент агентства.
Мы все время заявляем, что все, кто работает с населением - розничная торговля - это магазины у дома, киоски, палатки, лавки, рестораны, парикмахерские и так далее, - эта реформа вообще их никаким образом не касается. Они как работали в розничном режиме с пределом в 2,4 млрд по совокупному годовому доходу и платили 4%, столько платить они и будут. Для них в этой жизни вообще ничего не меняется", - прокомментировал зампремьера.
Он обратил внимание, что реформа коснется очень узкой прослойки бизнеса.
Люди, которые кормят свои семьи, работая с населением, торгуют на базарах, для них никакого влияния эта реформа не несет - розничный налог сохраняется. Пока мы не рассматриваем предложения о снижении или повышении совокупного годового дохода", - дополнил Жумангарин.
Дополнено 06.02.2025, 13.57
Также вице-премьер проинформировал, как в стране планируют бороться с теневой экономикой.
Теневая экономика находится в торговле, сельском хозяйстве, здравоохранении, здравоохранении и так далее. Протокол уже подписан. Пять министерств до 3 марта сделают подробные дорожные карты по борьбе с теневой экономикой. В прошлом году за счет налогового администрирования мы дополнительно получили в бюджет 1,3 триллиона тенге", - сказал Серик Жумангарин.
Ранее депутат заявил, что повышение НДС приведет к росту цен и инфляции в Казахстане.
Напомним, кабмин Казахстана предлагает снизить порог для постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. В стране запустили петицию против снижения порога по НДС.
06.02.2025, 08:48 91301
Экспорт казахстанской сельхозпродукции в Грузию вырос на 12,3%
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил о высоком интересе в расширении двустороннего сотрудничества с Грузией в сфере агропромышленного комплекса и увеличении поставок казахстанской продукции. Экспорт казахстанской продукции АПК в Грузию вырос в 2024 году на 12,3% и составил $71 млн, сообщает пресс-служба правительства.
По словам министра, в Грузию начали поставлять зерно, пшеницу, мучные и кондитерские изделия. Казахстан также начнет поставлять в Грузию мясо крупного рогатого скота.
21 января согласовали ветеринарный сертификат на поставку мяса КРС. Охлажденного, свежего и также живого скота. В принципе, в данном направлении будем работать, увеличивать поставку, активизировать", - подчеркнул министр.
В ближайшее время планируется поездка в Грузию для встречи с министром сельского хозяйства и дальнейшей проработки совместных проектов.
Как сообщил итогам переговоров премьер-министров Казахстана и Грузии министр транспорта Марат Карабаев, по итогам 2024 года объем грузоперевозок по железной дороге Казахстана в Грузию составил 4,7 млн тонн, что на 32% больше по сравнению с 2023 годом. В то же время автомобильные перевозки также показали рост на 17%, достигнув 42 тыс. тонн.
Важным шагом в укреплении транспортных связей стал старт строительства казахстанского терминала в грузинском порту Поти. Терминал мощностью 120 тыс. контейнеров в год, инвестированный частным казахстанским бизнесом на сумму $30 млн, планируется завершить в апреле 2025 года.
Кроме того, все казахстанские авиакомпании продолжают регулярные пассажирские перевозки в Грузию. В настоящее время количество рейсов составляет 15, а в туристический сезон число рейсов может превышать 40.
В сфере транспорта и логистики между Казахстаном и Грузией взаимоотношения развиваются достаточно активными темпами. Тому подтверждением является рост грузоперевозок. Железнодорожным направлением по итогам 2024 года объем грузов составил 4,7 млн тонн. По сравнению с 2023 годом рост на 32%. В автомобильных перевозках у нас также положительное сальдо - 17% рост. Общий объем 42 тыс. тонн груза. Сейчас все казахстанские авиакомпании осуществляют регулярные пассажирские перевозки в Грузию. Количество рейсов - 15. В туристический сезон количество рейсов будет свыше 40", - отметил министр транспорта РК Марат Карабаев.
05.02.2025, 20:16 108161
На морском терминале КТК возобновили отгрузку нефти
Фото: Каспийский трубопроводный консорциум
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Астана. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 4 февраля на морском терминале КТК после завершения планово-предупредительного ремонта возобновлена отгрузка нефти через ВПУ-1 (выносное причальное устройство), сообщает администрация Каспийского трубопроводного консорциума.
Ремонтные работы на выносном причальном устройстве были завершены 30 января открытием секущей задвижки оконечного подводного трубопроводного манифольда.
Перед наливом танкер, ошвартованный под загрузку, принял участие в заборе с грузовых линий ВПУ-1 промывочной воды, использовавшейся при гидроиспытаниях устройства.
Во время работ на ВПУ-1 заменили 40 шлангов (26 подводных и 14 плавучих). Проведенные мероприятия характеризуются высокой трудоемкостью, так как каждая секция шлангов весит от 2,5 до 5,3 тонны. При этом само выносное причальное устройство находится в море в 5 километрах от береговой линии.
Эти работы проводятся регулярно для обеспечения высокой надежности оборудования, экологической и промышленной безопасности.
В настоящий момент все три ВПУ морского терминала КТК работают в штатном режиме.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?