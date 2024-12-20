19.12.2024, 08:29 42646
Казахстан подтвердил свою приверженность соглашению ОПЕК+ на 2025 год
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан подтверждает свою приверженность соглашению ОПЕК+ на 2025 год, сообщили в Министерстве энергетики РК.
Недавно проведенные ремонтные работы на крупных нефтяных месторождениях повышают технические возможности для увеличения текущего уровня добычи нефти, однако Казахстан планирует добычу нефти на 2025 год в соответствии со своими обязательствами по соглашению ОПЕК+ и представленным планом компенсации", - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ продлили соглашение о добыче нефти.
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19.12.2024, 16:21 27466
МФЦА привлек более 14 млрд долларов инвестиций
В центре зарегистрировано более 3400 компаний из 85 стран мира, в том числе 6 компаний с Африканского континента
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, находящийся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), сообщает Акорда.
Управляющий МФЦА Ренат Бектуров рассказал о структуре финансового центра и основных направлениях его деятельности. По его словам, приоритетными областями сотрудничества между двумя странами на площадке центра могут стать инвестиции, зеленое и исламское финансирование, а также обучение кадров финансовой отрасли.
Было отмечено, что на сегодняшний день объем привлеченных через МФЦА инвестиций составил 14 млрд долларов, из которых 6,7 млрд - портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange. В центре зарегистрировано более 3400 компаний из 85 стран мира, в том числе 6 компаний с Африканского континента.
Президенты Казахстана и Гвинеи-Бисау были проинформированы о работе суда МФЦА - первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах прецедентного права, а также о функционировании Международного арбитражного центра и Центра зеленых финансов. Главы государств также ознакомились с деятельностью комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) и особенностями регуляторного режима финансового центра.
19.12.2024, 12:59 33056
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС за год уменьшился на 1%
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот Республики Казахстан со странами ЕАЭС в январе-октябре 2024 года составил 24 080,3 млн долларов США, что в номинальном выражении меньше на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Бюро национальной статистики.
Также сократился экспорт товаров в Казахстан. За 10 месяцев он составил 8704,2 млн долларов США (меньше на 8,9%). Импорт, наоборот, вырос на 3,9% и составил 15 376 млн долларов США.
В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 91%, далее следуют Кыргызская Республика - 5,8%, Республика Беларусь - 3,1% и Республика Армения - 0,1%.
Основной удельный вес товаров по экспорту Республики Казахстан за январь-октябрь 2024 года приходится на следующие товары:
- нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (54,4%);
- медь рафинированная и сплавы медные необработанные (5%);
- элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (4,9%);
- руды и концентраты медные (3,9%), ферросплавы (3%).
По импорту наибольший удельный вес приходится на следующие товары:
- автомобили легковые (4,1%);
- летательные аппараты (3%);
- лекарственные средства (2,9%);
- аппараты телефонные (2,7%);
- кузовы для моторных транспортных средств (2,1%).
Основными странами - партнерами Казахстана в экспорте являются: Италия (24%), Китай (17,9%), Россия (11%), Нидерланды (6,6%), Франция (4,7%), Турция (4,1%).
Основными странами - партнерами Казахстана в импорте являются: Россия (29,7%), Китай (25,5%), Германия (4,9%), США (3,9%), Франция (3,2%), Республика Корея (3,1%).
19.12.2024, 11:44 36171
КМГ и CNOOC обсудили сотрудничество в геологоразведке
В октябре стороны подписали соглашение, определяющее основные условия партнерства по новому проекту недропользования "Жылыой"
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Пекин. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и председатель совета директоров China National Offshore Oil Corporation International Limited (CNOOC) Ван Дунцзинь обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе совместную реализацию проекта "Жылыой", сообщили в пресс-службе КМГ.
Напомним, что в октябре 2024 года КМГ и CNOOC подписали соглашение, определяющее основные условия партнерства по новому проекту недропользования "Жылыой".
По предварительной оценке КМГ, геологический ресурсный потенциал участка недр может составить свыше 185 млн тонн нефти.
Кроме того, стороны обсудили новые возможности сотрудничества по другим геологоразведочным проектам, а также укрепление взаимодействия в области инжиниринга с дочерней сервисной компанией CNOOC (COSL China Oilfield Services) в сфере разведки, добычи нефти и газа.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества и выразили уверенность в успешной реализации совместных проектов, направленных на развитие нефтегазовой отрасли и укрепление стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем.
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) - один из мировых лидеров в нефтегазовой отрасли, специализирующийся на разведке и добыче. Компания активно сотрудничает с международными партнерами и участвует в реализации крупных проектов в более чем 20 странах.
19.12.2024, 11:41 33341
Сенаторы ратифицировали соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Ираном и Сингапуром
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал соглашение о свободной торговле государств - членов Евразийского экономического союза с Исламской Республикой Иран и Республикой Сингапур, передает корреспондент агентства.
Целью соглашения является расширение торгово-экономического сотрудничества сторон, обеспечение беспошлинного режима торговли в отношении широкой части товарной номенклатуры. Основными задачами соглашений являются создание зоны свободной торговли и привлечение инвестиций в страны Евразийского экономического союза", - говорится в заключениях.
Согласно закону о ратификации соглашения о свободной торговле с Ираном, импортируемые товары с территории одной стороны на территорию другой стороны обеспечиваются такими же льготами и привилегиями, предоставляемые для аналогичных товаров национального происхождения. Также устанавливается свобода транзита через территорию каждой стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита.
Особое внимание в соглашении уделено возможностям гарантированных беспошлинных поставок казахстанского зерна в Иран в пределах объемов тарифных квот", - отметила депутат Ляззат Рысбекова.
При этом для особо чувствительных товаров, таких как мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, молочная продукция, сахар, спирт, сигареты, детское питание, мед, полимерные и прочие товары нефтехимической промышленности, гербициды, упаковочные мешки, железнодорожные вагоны, тракторы, легковые и грузовые автомобили, сохраняется режим изъятия из свободной торговли.
По итогам прошлого года объем двустороннего товарооборота между Казахстаном и Исламской Республикой Иран составил 303 млн долларов США. Основные статьи казахстанского экспорта это: ячмень - 43,7 млн долларов США, пшеница - 18,1 млн долларов США, отходы, полученные при извлечении прочих растительных масел, - 8,8 млн долларов США, семена рапса - 5,9 млн долларов США и другие товары на общую сумму 83 млн долларов США", - сообщила сенатор.
В свою очередь основными товарами импорта в Казахстан из Ирана являются: полимеры этилена - 36 млн долларов США, плитка керамическая неглазурованная - 14,3 млн долларов США, финики, инжир, ананасы, авокадо - 11,8 млн долларов США на общую сумму 220 млн долларов США.
В рамках соглашения о свободной торговле с Сингапуром ЕАЭС отменит импортные таможенные пошлины на 88% всей товарной номенклатуры. При этом предусмотрены изъятия из режима свободной торговли для особо чувствительных товаров. Ожидаемыми результатами реализации соглашений являются значительные возможности для диверсификации экспорта товаров из стран Евразийского экономического союза в Республику Сингапур и обеспечение защиты интересов отечественных производителей на сингапурском рынке.
19.12.2024, 09:40 40626
В Казахстане создадут фонд фондов венчурных инвестиций
Фонд фондов венчурных инвестиций нацелен на привлечение $1 млрд частных инвестиций в среднесрочной перспективе
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане создадут фонд фондов венчурных инвестиций, который будет направлен на привлечение глобального капитала, развитие стартап-экосистемы и укрепление позиций страны как регионального центра технологий и инноваций, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
Как отметил президент Касым-Жомарт Токаев, мы строим экономику, основанную на знаниях и инновациях. Сегодня в Казахстане активно развивается IT-сектор, увеличивается экспорт цифровых услуг, а молодые специалисты становятся востребованными как внутри страны, так и за ее пределами. Наша ключевая задача - создать условия для удержания собственных и привлечения новых талантов, поддерживать стартапы на всех стадиях их развития и привлекать глобальные компетенции в Казахстан", - отметил премьер-министр Олжас Бектенов в ходе встречи с ведущими экспертами в области венчурного финансирования, представителями казахстанского бизнес-сообщества и международными партнерами.
Олжас Бектенов подчеркнул, что создание фонда фондов венчурных инвестиций не только откроет доступ к передовым технологиям, но и укрепит позиции Казахстана как международного хаба стартапов и технологий.
Фонд фондов венчурных инвестиций нацелен на привлечение $1 млрд частных инвестиций в среднесрочной перспективе, которые будут направлены в ведущие мировые, региональные и казахстанские венчурные фонды", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что это позволит обеспечить эффективную диверсификацию, максимальный доступ к глобальным компетенциям и критически важным технологиям, необходимым для трансформации экономики. На сегодняшний день собраны заявки от представителей крупного казахстанского бизнеса более чем на $100 млн для формирования стартового капитала фонда.
Особое внимание в работе фонда будет уделено перспективным направлениям, включая искусственный интеллект, цифровое здравоохранение и другие ключевые технологические отрасли. По прогнозам, к 2030 году мировой рынок искусственного интеллекта вырастет до $827 млрд, что делает эту область одной из приоритетных для инвестиций", - добавили в пресс-службе.
Ранее правительству было поручено принять меры по внедрению механизмов повсеместного использования гражданами искусственного интеллекта.
19.12.2024, 09:10 42096
В Казахстане за 11 месяцев добыча нефти составила 80,5 млн тонн
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за 11 месяцев 2024 года добыча нефти составила 80,5 млн тонн, что на 1,8 млн тонн меньше плана, сообщает пресс-служба премьер-министра страны.
За январь-ноябрь 2024 года объем переработки нефти в Казахстане составил 16,7 млн тонн, что составляет 102% от плана. Ожидается, что по итогам 2024 года объем переработки нефти увеличится до 17,9 млн тонн, что на 1,1% больше по сравнению с 2023 годом. Производство нефтепродуктов за январь-ноябрь 2024 года составило 13,1 млн тонн, или 100% от планового показателя", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что развитие нефтеперерабатывающей отрасли в стране поддерживается утверждением концепции на 2024-2040 годы, что подчеркивает стратегическую важность этой отрасли для экономического роста Казахстана.
Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе заседания правительства объяснил снижение уровня добычи нефти в стране. По его словам, на снижение уровня добычи по сравнению с прошлым годом повлияло проведение капитальных ремонтов на крупных месторождениях в 2024 году.
Кроме того, отметил он, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, остановки КТК на планово-профилактические работы, а также ремонтные работы на заводе второго поколения месторождения Тенгиз из-за внутренней утечки пара в технологический поток.
19.12.2024, 08:48 41576
В 2024 году было выделено 58,3 млрд тенге на проекты в сфере энергетики
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году в рамках бюджетной программы Министерства энергетики "Развитие тепло-электроэнергетики" из республиканского бюджета было выделено 58,3 млрд тенге на реализацию 14 проектов. Один из проектов, подстанция 110/10 кВ в районе ПДП "Акжайык" города Уральска, уже введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РК.
Дополнительно был увеличен годовой лимит возвратных инвестиций с 32 млрд тенге до 428 млрд тенге. Это позволило расширить пул проектов по модернизации, расширению и реконструкции основного оборудования для действующих энергопроизводящих организаций", - отметили в правительстве.
В настоящее время действует 22 инвестиционных соглашения суммарной мощностью 2,8 ГВт, из которых 13 соглашений общей мощностью 1,36 ГВт были заключены после увеличения лимита.
В ноябре 2023 года был реализован проект "Усиление электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстана", в рамках которого построена линия электропередачи (ЛЭП) 220 кВ протяженностью 780 км по маршруту Западно-Казахстанский энергоузел - Атырау - Мангистау. Этот шаг направлен на повышение пропускной способности и надежности электроснабжения.
В качестве следующего шага до конца 2028 года будет реализован проект по объединению электрических сетей западной зоны с единой электроэнергетической системой, для чего будет построена ЛЭП 500 кВ длиной 604 км, соединяющая Актюбинскую и Атыраускую области. Это позволит обеспечить использование маневренных газовых энергоисточников западной зоны для компенсации дисбалансов электроэнергии и мощности северной и южных зон. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации, к строительно-монтажным работам приступят в 2025 году", - отметили в правительстве.
По данным пресс-службы, повышение надежности энергоснабжения потребителей южных регионов и снижение рисков возникновения аварийных нарушений, связанных с режимами работы энергосистем стран Центральной Азии, требует усиление электрических сетей южной зоны (Шу - Жамбыл - Шымкент). На текущий момент АО "KEGOC" начало реализацию данного проекта, 1-й этап которого завершится в 2027 году, в рамках которого будет построена ВЛ 500 кВ протяженностью 475 км по маршруту Шу - Жамбыл - Шымкент. На данный момент идет разработка ПСД.
Для дальнейшего усиления связи между Северными и Южными регионами страны, а также увеличения транзитного потенциала планируется строительство линий постоянного тока Север - Юг напряжением +/- 500 кВ. Пропускная способность увеличится на 2000 МВт.
Ведется изучение целесообразности строительства линии постоянного тока, соединяющей западную и южную зону страны, которая позволит закольцевать всю единую электроэнергетическую систему Казахстана.
Реализация этих проектов обеспечит стабильное и надежное электроснабжение, а также поспособствует развитию энергетической инфраструктуры Казахстана, обеспечивая долгосрочную энергетическую безопасность", - сообщили в правительстве.
Отмечается, что на сегодняшний день единая электроэнергетическая система Казахстана функционирует в штатном режиме. По состоянию на 1 января 2024 года объем общей располагаемой мощности составил 20,4 ГВт при рабочей мощности - 15,4 ГВт. Максимальный уровень потребления в текущем отопительном сезоне достиг 16,6 ГВт, а максимальная генерация составила 15,1 ГВт.
В Казахстане функционируют 222 электрических станции. Из них 148 объектов ВИЭ общей мощностью 2,9 ГВт.
18.12.2024, 20:38 42576
Китайская компания инвестирует в строительство комплекса по переработке пшеницы в Акмолинской области
Сумма инвестиций на первом этапе составит 500-800 млн долларов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с китайской делегацией во главе с заместителем председателя правления группы компаний Dalian Hesheng Holdings Group Co., Ltd. Ма Хуньханом, сообщает пресс-служба правительства.
Стороны обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества в области агропромышленного комплекса, а также перспективы взаимодействия в сферах углехимии, машиностроения.
Китайская многопрофильная компания Dalian Hesheng Holdings является обладателем технологического патента в области переработки и ферментации пшеницы, использует передовые цифровые технологии. Новый инвестиционный проект по строительству вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке пшеницы планируется реализовать в Акмолинской области. Сумма инвестиций на первом этапе составит 500-800 млн долларов, второй и третий этапы реализации проекта оцениваются еще в 1 млрд долларов. Мощность переработки на первом этапе составит 1 млн тонн пшеницы с перспективой наращивания до 3 млн тонн в год. Будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест.
Проектом также предусмотрено строительство угольной теплоэлектростанции и углехимического комплекса. В результате переработки угля ожидается получение 150-400 тыс. тонн жидкого аммиака в год.
В целом реализация нового агропроекта окажет мультипликативный эффект, поспособствует модернизации сельского хозяйства, а также даст импульс развитию смежных отраслей, таких как логистика и торговля.
Заместитель председателя правления китайской группы компаний Dalian Hesheng Ма Хуньхан, высоко оценил перспективы сотрудничества и развития производства в Казахстане. Отмечен благоприятный деловой климат и созданные условия для ведения бизнеса. Ма Хуньхан сообщил, что начало строительства завода запланировано на второй квартал 2025 года.
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Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?