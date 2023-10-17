Казахстан поставил Китаю третью партию ядерного топлива для АЭС

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов принял участие в приемке тепловыделяющих сборок казахстанского производства на АЭС в китайском Янцзы, сообщает - Председатель правления "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов принял участие в приемке тепловыделяющих сборок казахстанского производства на АЭС в китайском Янцзы, сообщает пресс-служба компании "Самрук-Қазына".





"Этот проект является доказательством того, что наши страны могут и уже реализовывают высокотехнологичные производства. Хочу особо отметить личный вклад руководства как группы CGN, так и "Казатомпрома", УМЗ и "Ульба-ТВС", благодаря которым нашим командам удалось выполнить производственные планы и задачи", - отметил Жакупов.





Глава фонда выразил благодарность всем специалистам китайской и казахстанской сторон, внесшим большой вклад в успешную реализацию проекта. И пожелал успешного достижения цели по выводу производства завода "Ульба-ТВС" на мощность в 200 тонн урана в 2024 году.





Напомним, первая поставка казахстанского ядерного топлива для АЭС Китая была осуществлена в декабре прошлого года. В КНР железнодорожным транспортом доставили более 30 тонн низкообогащенного урана. Вторую поставку осуществили в мае этого года.





В 2024 году "Ульба-ТВС" планирует нарастить объемы производства для выхода на полную производственную мощность, которая составляет 200 тонн урана в виде ТВС в год. Завод имеет гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Запуск инновационного предприятия позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств - производителей и поставщиков ядерного топлива для АЭС.