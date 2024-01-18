Казахстан сможет продавать мясо и молоко на российских рынках

В ближайшие три года планируется ввести 29 проектов общей мощностью порядка 210 тысяч тонн мяса птицы

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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан увеличивает производство яиц и мяса птицы. В рамках большого проекта по тиражированию положительного опыта СКО в ближайшие три года планируется ввести 29 проектов общей мощностью порядка 210 тысяч тонн мяса птицы, что позволит полностью закрыть импортозависимость к 2027 году. Об этом - Казахстан увеличивает производство яиц и мяса птицы. В рамках большого проекта по тиражированию положительного опыта СКО в ближайшие три года планируется ввести 29 проектов общей мощностью порядка 210 тысяч тонн мяса птицы, что позволит полностью закрыть импортозависимость к 2027 году. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.





Импорт мяса птицы в прошлом году снизился почти на 25 тыс. тонн по сравнению с 2022 годом. По итогам 2023 года произведено 328,6 тыс. тонн мяса птицы в убойном весе (2022 год - 288,7 тыс. тонн). На внутренний рынок отечественные птицефабрики поставили 74% продукции.





За 11 месяцев 2023 года на экспорт отправлено 28,2 тыс. тонн продукции. Основные направления экспорта - РФ (19 тыс. тонн), Кыргызстан (7,5 тыс. тонн), Беларусь (653 тонны), Узбекистан (611,6 тонны).





В 2023 году на субсидирование мясного птицеводства направлено 21,7 млрд тенге, в том числе на субсидирование удешевления стоимости производства мяса птицы - 21,4 млрд тенге и на приобретение племенного суточного молодняка - 336,8 млн тенге", - проинформировали в МСХ.





По данным ведомства, в 2022 году объем производства куриных яиц в Казахстане составил 5028,5 млн штук, что составляет 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года - 4919,9 млн штук яиц (98%). Объем экспорта яиц за 11 месяцев 2023 года составил 186,6 млн штук (РФ - 2 млн 600 тыс., Афганистан - 114 млн, Кыргызстан - 70 млн). Импорт яиц в Казахстан за отчетный период составил 264,1 млн штук.





Сегодня в стране работают 34 птицефабрики яичного направления и 31 - мясного. Ежегодно они производят порядка 5 млрд штук пищевых куриных яиц.





Для повышения обеспеченности яйцом отечественного производства в регионах, где пока отсутствуют птицефабрики яичного направления (ВКО, Мангистауская область, области Абай и Улытау), планируется реализовать 10 инвестиционных проектов мощностью 802 млн штук яиц в год. Для этого министерство планирует внести соответствующие изменения в правила инвестиционного субсидирования.





С 1 января 2023 года отменено субсидирование удешевления стоимости производства пищевого яйца с нормативом 3 тенге за штуку. Несмотря на это, Продкорпорация в 2022 году птицеводческим хозяйствам реализовала 126,7 тысячи тонн фуражного зерна по цене 117 тысяч тенге за тонну с НДС, то есть на 30 тысяч тенге дешевле рыночной цены на момент продаж.





Государство субсидирует приобретение суточного молодняка финальной формы яичного направления с нормативом 60 тенге за голову. В 2023 году были погашены долги на субсидирование удешевления стоимости производства пищевого яйца на сумму 1,2 млрд тенге, а также выделены субсидии на приобретение суточного молодняка на сумму 476,7 млн тенге", - отметили в Минсельхозе.



