25.06.2025, 09:39 104016
Казахстан взял в долг $2,5 млрд через выпуск еврооблигаций
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана сообщило о привлечении займа в размере 2,5 млрд долларов США через выпуск еврооблигаций.
24 июня Казахстан осуществил выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долларов США, в том числе:
- 7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долларов США с купонной ставкой 5%;
- 12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долларов США с купонной ставкой 5,5%.
Размещению предшествовал физический роудшоу команды Министерства финансов в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока", - отметили в Минфине.
В министерстве подчеркнули, что, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, ведомство добилось конкурентных условий размещения. Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами ("A/AA"), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом "BBB" (Мексика, Венгрия, Перу).
Кроме того, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом "A/BBB" в текущем году.
Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме", - заключили в Минфине.
Напомним, дефицит госбюджета в Казахстане вырос почти на 30%, составив 3,6 трлн тенге. По словам депутата мажилиса Нурии Ниязовой, в течение прошлого года долг увеличился на 17,2%, составив 31,8 триллиона тенге, а расходы на его обслуживание выросли до 5,6 триллиона тенге. Погашение и обслуживание долга съедают 41,6% собственных доходов.
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26.06.2025, 16:33 9246
Международный грузопассажирский аэропорт построят в области Жетісу
Фото: Air Astana
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов обсудил реализацию проекта по строительству грузопассажирского аэропорта вблизи международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" в области Жетісу с членом совета директоров и соучредителем Skyhansa доктором Кристин Гретцбах, сообщает пресс-служба главы правительства.
Проект международного грузопассажирского аэропорта в СЭЗ "Хоргос - Восточные Ворота" предполагает трехэтапную программу строительства авиационной инфраструктуры в соответствии с международными рекомендациями ICAO", - отметили в пресс-службе.
По данным правительства, в рамках первого этапа до 2027 года планируется создание:
- пассажирского терминала с пропускной способностью до 50 человек в час;
- современного топливного хранилища нового вида авиатоплива JET A-1 объемом до 200 тысяч тонн в год;
- грузового терминала с автостоянкой и железнодорожным тупиком мощностью 50 тысяч тонн в год.
В рамках второго и третьего этапов до 2032 года будет также создана туристическая и развлекательная инфраструктура. Общий объем инвестиций составит порядка 250 млрд тенге. Также проектом предусмотрено создание мультимодальной схемы грузоперевозок Air-Rail-Auto-Air и создание новых точек экономического роста на стыке транспортных и логистических маршрутов в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона", - проинформировали в пресс-службе.
Также по итогам встречи состоялось подписание соглашения об инвестициях между Министерством транспорта РК и Skyhansa.
Согласно документу, инвестор обязуется обеспечить строительство необходимой авиационной инфраструктуры, использование преимущественно отечественных материалов и услуг, а также участие в реализации проекта не менее 90% сотрудников из числа граждан Казахстана. Казахстанской стороной будет подведена инженерная и транспортная инфраструктура, а также предоставлены преференции участника специальной экономической зоны", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что более 500 млрд тенге вложит инвестор из ОАЭ в развитие аэропорта Астаны.
26.06.2025, 10:42 22381
Подключение сел к высокоскоростному интернету: сенат ратифицировал соглашение с МБРР о займе в 42 млрд тенге
Заем берется в японский иенах под 1% вознаграждения
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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената на пленарном заседании ободрили соглашение о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития, передает корреспондент агентства.
Соглашение о займе (проект ускоренной цифровизации для инклюзивной экономики Казахстана) между Казахстаном и МБРР было подписано в Астане 12 декабря 2024 года.
Целью соглашения является развитие устойчивой цифровой инфраструктуры и обеспечение равного доступа к высокоскоростному интернету для сельского населения.
Ожидается, что по итогам реализации проекта порядка 2,3 млн жителей в 1123 селах по всей республике получат доступ к высокоскоростному интернету. Речь идет об оптико-волоконных линиях связи.
В структуре расходов 42 млрд тенге приходятся на заем государства, еще 42 млрд тенге - обязательное условие частного софинансирования. Таким образом, отрасль получит как минимум 84 млрд тенге инвестиций. Сам заем берется в японский иенах под 1% вознаграждения. Проект планируют реализовать еще до начала выплаты долга в 2028 году. Долг будет погашаться до 2035 года.
Основными задачами соглашения являются:
- сокращение цифрового неравенства между городом и селом за счет подключения сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету;
- создание условий для устойчивого социально-экономического развития регионов, включая поддержку малого и среднего бизнеса, электронных сервисов, дистанционных услуг, а также приток инвестиций;
- развитие телекоммуникационной инфраструктуры через внедрение устойчивой модели государственного и частного партнерства.
26.06.2025, 08:52 33511
На ремонт теплосетей Жезказгана выделено еще 2,8 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Жезказган. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 2,8 млрд тенге выделено правительством Казахстана на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей Жезказгана, информирует пресс-служба кабмина.
По информации пресс-службы правительства, в городе на 56,6% изношены теплосети протяженностью 388 километров, что негативно сказывается на теплоснабжении жилых домов и соцобъектов. В отопительный сезон потери ресурсов достигают в среднем 35-40%, что не дает возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения новых объектов.
С учетом расширения города и необходимости обеспечить теплом новый строящийся Западный район, первоначальный проект по реконструкции и модернизации тепловых сетей был скорректирован с увеличением диаметра труб с 800 мм до 1000 мм, протяженности сетей, подлежащих реконструкции, - с 11,4 км до 12,3 км.
В правительстве заверили, что выделенные средства позволят полностью завершить проект и обеспечить качественную подготовку тепловых сетей города с населением более 98 тыс. человек к новому отопительному сезону.
Напомним, в январе правительство выделяло на реконструкцию теплосетей Жезказгана 1,5 млрд тенге. Всего на модернизацию инженерных сетей в Казахстане направят 6,8 трлн тенге.
25.06.2025, 13:41 91811
Новый банк появился в Казахстане впервые за 15 лет
АРРФР выдало лицензию на проведение банковских операций АО "Коммерческий банк БиЭнКей"
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК выдало лицензию на проведение банковских операций АО "Коммерческий банк БиЭнКей".
Открытие зарубежного банка соответствует исполнению поручения главы государства по привлечению в страну надежных зарубежных банков и повышению конкуренции в банковском секторе", - отметили в АРРФР.
Там уточнили, что это первая банковская лицензия, выданная в Казахстане с 2010 года.
Данное событие подтверждает готовность финансовой системы Казахстана к открытию нового этапа - привлечению новых иностранных участников с высоким уровнем корпоративного управления и технологической зрелостью", - подчеркнули в агентстве.
Лицензию на осуществление банковских операций председателю BNK Capital господину Ким Сонг Джу торжественно вручила председатель агентства Мадина Абылкасымова.
Она отметила, что появление нового иностранного участника расширит конкуренцию в банковском секторе, даст импульс развитию новых банковских продуктов и росту кредитования малого и среднего бизнеса.
План развития банка в Казахстане состоит из трех этапов. На первом этапе финансовый институт планирует стабилизацию трансформации в банк, включая эффективный выход на рынок с использованием бизнес-структуры, создание базовой системы цифрового банкинга и надежной системы управления рисками. На втором этапе планируется расширение операционной деятельности, в том числе диверсификация продуктового портфеля, выход на рынок автолизинга и расширение цифровых продуктов. Кроме того, банк предусматривает диверсификацию активов путем формирования имиджа банка, ориентированного на МСП, углубления цифровой трансформации и создания базы для выхода на рынок СНГ", - пояснили в АРРФР.
Для справки
АО "Коммерческий банк БиЭнКей" ориентирован на развитие универсальных цифровых услуг, кредитование малого и среднего бизнеса и автокредитование.
Банк создан в результате преобразования ТОО "BNK Finance Kazakhstan", ранее действовавшего в статусе микрофинансовой организации. В июне 2024 года агентством выдано разрешение на конвертацию в банк второго уровня в рамках законодательства, предусматривающего возможность преобразования микрофинансовых организаций. 30 мая текущего года Агентством утвержден отчет о реализации мероприятий по преобразованию, после чего компания прошла государственную перерегистрацию в качестве банка.
Выданная лицензия предоставляет банку право осуществлять банковские операции, включая прием депозитов юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов, кассовые и переводные операции, предоставление кредитов и проведение операций с иностранной валютой. Осуществление операций с депозитами и банковскими счетами физических лиц будет возможно после присоединения к системе обязательного гарантирования депозитов.
На момент преобразования активы организации составили 25,8 млрд тенге, кредитный портфель - 21,8 млрд тенге. По итогам 2024 года организация занимала 15-е место среди микрофинансовых организаций по размеру активов.
АО "Коммерческий банк БиЭнКей" входит в структуру южнокорейской BNK Financial Group Inc. - международного финансового холдинга с активами свыше 103 млрд долларов США. В состав группы также входят банки Busan Bank и Kyongnam Bank, а также инвестиционные компании. Два корейских банка группы имеют международные рейтинги уровня "A2" и свыше 300 филиалов.
25.06.2025, 12:33 95726
Потребительские кредиты выросли на треть в Казахстане
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента вице-премьер РК Серик Жумангарин сообщил о росте потребительских кредитов в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Кредиты бизнеса выросли на 16%, или до 13 триллионов тенге, а кредиты населению - на 24%, или до 21 триллиона тенге. Внутри них сидят потребительские кредиты, которые выросли на 33,5%, до почти 14 триллионов тенге. Идет достаточно серьезный рост. Это один из тех факторов, которые на сегодня образуют инфляцию. Есть прямая корреляция между увеличением потребительских кредитов населению и ростом инфляции", - проинформировал Жумангарин.
Ранее сообщалось, что в Казахстане вырос спрос на автокредиты.
25.06.2025, 12:21 96641
Товары с зарубежных маркетплейсов будут подлежать декларированию
Изменится и подход к налогообложению этой категории товаров: НДС с продавца будет взиматься в соответствии с национальным законодательством страны покупателя при любом объеме продаж
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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Товары с зарубежных торговых площадок будут подлежать декларированию. Новый вид таможенной декларации - декларация электронной торговли - внесен в договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба мажилиса.
Сегодня мажилисмены одобрили протокол о внесении изменений в договор.
Изменения коснутся порядка приобретения товаров на зарубежных торговых площадках. В частности, теперь товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях от зарубежных интернет-площадок из стран за пределами ЕАЭС в адрес физических лиц, вынесены в отдельную категорию товаров - товары электронной торговли. В настоящее время товары, приобретаемые на зарубежных интернет-площадках, относятся к товарам для личного пользования", - сообщает пресс-служба мажилиса.
Также в Казахстане планируют создать новый правовой институт и вид деятельности в сфере таможенного регулирования - оператора электронной торговли.
Данный оператор будет обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках, а также осуществлять взаимодействие с интернет-площадками и таможенными органами, обеспечивая процессы таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли", - уточнили в мажилисе.
Декларированию будет подлежать весь объем товаров электронной торговли, то есть все товары, приобретенные физическими лицами на зарубежных торговых площадках. В настоящее время товары для личного пользования декларируются только при превышении норм беспошлинного ввоза товаров 200 евро или 31 кг.
Изменится и подход к налогообложению этой категории товаров. НДС с продавца будет взиматься в соответствии с национальным законодательством страны покупателя при любом объеме продаж. При превышении норм беспошлинного порога (200 евро) будет установлена ставка импортной таможенной пошлины (оплачивается покупателем) в размере 5%. По действующему законодательству покупатель должен оплатить совокупный таможенный платеж в размере 15% от стоимости товара на часть, превышающую нормы (200 евро или 31 кг)", - сообщили в мажилисе.
Напомним, в начале года министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев заявил, что зарубежные маркетплейсы будут регистрировать в Казахстане. Поводом для принятия таких мер, по его словам, послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана. Позже Шаккалиев рассказал, вырастут ли цены на товары зарубежных маркетплейсов после введения обязательной регистрации.
24.06.2025, 17:17 150846
Цены на нефть упали после объявления о прекращении огня на Ближнем Востоке
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 5,69% и на минимуме составила $67,41 за баррель
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Нефть дешевеет на фоне резкого сокращения ближневосточной геополитической риск-премии - упала вероятность блокады Ормузского пролива, сообщает РБК.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 5,69% и на минимуме составила $67,41 за баррель. Ниже $68 за баррель нефть торгуется впервые с 11 июня текущего года", - пишет издание.
По словам эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, давление на котировки оказало уменьшение геополитической премии в стоимости нефти. Оно произошло из-за того, что удар Ирана по базам США в регионе носил ограниченный характер, о нем иранская сторона предупредила американскую. В результате Трамп отказался осуществлять ответный удар.
Рынки восприняли слабый ответный удар Ирана по американской базе как завершение текущей волны конфликта (...) Также негативно влияет снижение вероятности блокады Ормузского пролива - важнейшего маршрута поставок нефти", - цитирует издание директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова.
Как пишет РБК, утром во вторник фьючерсы на нефть негативно реагируют на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Иран и Израиль согласовали прекращение огня. В соцсети Truth Social Трамп написал, что военные действия будут остановлены на 12 часов, а после "война будет считаться завершенной".
По мнению портфельного управляющего Astero Falcon Алены Николаевой, главным фактором сдерживания полного перекрытия является Китай как крупнейший бенефициар бесперебойных поставок. Кроме того, в неблагоприятной ситуации из-за перекрытия окажется Европа, которая сейчас формирует газовые резервы на зиму.
Ранее иранский телеканал объявил о прекращении огня с Израилем.
24.06.2025, 14:20 155611
Казахстан и Китай подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в Каспийском море
Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе 50/50
Фото: КМГ
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан, национальная компания "КазМунайГаз" и CNOOC Hong Kong Holding Limited подписали контракт на разведку и добычу углеводородов в рамках сложного проекта "Жылыой", расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря, сообщает пресс-служба КМГ.
Это событие знаменует собой важный этап в развитии стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем в нефтегазовой сфере. Крупная китайская компания CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями, начиная именно с проекта геологоразведки. Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC", - проинформировали в пресс-службе.
По данным КМГ, минимальная рабочая программа планируемых геологоразведочных работ включает:
- сейсморазведку 3D;
- переобработку исторических данных 2D;
- бурение одной надсолевой разведочной скважины глубиной 2000 метров;
- в зависимости от результатов полученных данных 3D сейсморазведки, бурение одной подсолевой разведочной скважины глубиной 4500 метров.
Ранее реализацию казахско-китайских соглашений на $24 млрд обсудили в правительстве.
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Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?