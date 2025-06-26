Казахстан взял в долг $2,5 млрд через выпуск еврооблигаций

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Астана. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана - Министерство финансов Казахстана сообщило о привлечении займа в размере 2,5 млрд долларов США через выпуск еврооблигаций.





24 июня Казахстан осуществил выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму 2,5 млрд долларов США, в том числе:





7-летний выпуск на сумму 1,35 млрд долларов США с купонной ставкой 5%;

12-летний выпуск на сумму 1,15 млрд долларов США с купонной ставкой 5,5%.





Размещению предшествовал физический роудшоу команды Министерства финансов в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока", - отметили в Минфине.





В министерстве подчеркнули, что, несмотря на сложную рыночную конъюнктуру, обусловленную стремительным падением цен на нефть, геополитической нестабильностью и волатильностью базовых ставок, ведомство добилось конкурентных условий размещения. Уровни доходностей сложились в сопоставимом диапазоне с условиями, на которых размещаются страны с более высокими кредитными рейтингами ("A/AA"), такими как Польша, Саудовская Аравия и Чили, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом "BBB" (Мексика, Венгрия, Перу).





Кроме того, Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом "A/BBB" в текущем году.





Размещение еврооблигаций позволило также установить бенчмарк (ориентир) для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже. По итогам размещения Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме", - заключили в Минфине.



