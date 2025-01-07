Курс тенге продолжает падать в Казахстане

Курс доллара за минувший месяц вырос на 16,75 тенге

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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам вчерашних торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,20 тенге и составил 526,30 тенге за доллар.





Всего за минувший месяц доллар вырос на 16,75 тенге. В обменниках Алматы и Астаны курс доллара варьируется от 528 до 534 тенге.





В Ассоциации финансистов Казахстана рассказали о возможных причинах ослабления национальной валюты.





По итогам 2024 года, объемы трансфертов из Нацфонда составили 10,2 млрд долларов. Это на 7,3% выше показателя за 2023 год.





На первых биржевых торгах 2025 года нацвалюта была под давлением продавцов, которые, вероятно, отыгрывали новости о снижении объемов продажи инвалюты из Нацфонда в январе и негативные данные по инфляции за прошедший год. Средневзвешенный курс USD по итогам торгов воскресенья вырос до 526,30 тенге за доллар (+1,20 тенге). При этом объем торгов был невысоким - 119,5 млн долларов (-80,5 млн), что во многом обусловлено низкой активностью игроков после продолжительных выходных в стране. Между тем объемы конвертации трансфертов из Нацфонда в январе снизятся до 750-850 млн долларов (900 в декабре), а по итогам 2024 года они составили рекордные 10,2 млрд долларов (9,5 млрд долларов в 2023 году). Несмотря на заявление о приостановке валютных интервенций, их объем в декабре составил 308 млн долларов (1,0 млрд долларов в ноябре). Между тем инфляция за 2024 год составила 8,6% (9,8% в 2023 году), существенно превышая целевой показатель в 5%", - пояснили в ассоциации.





Цены на нефть Brent на сегодняшних азиатских торгах удерживаются у высокой отметки 76,4 доллара за баррель (-0,4%).





Среди основных факторов такого движения отметим довольно холодную зиму в Европе и США (растет потребление сырья), ожидания значительного фискального стимулирования экономики КНР и относительно стабильного глобального экономического роста в текущем году", - сообщает источник.





По мнению АФК, ключевыми событиями для рынка в текущем месяце могут выступить макроданные из США, ЕС и КНР, изменение геополитического фона и отдельные политические события.



