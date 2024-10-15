14.10.2024, 14:36 22521
Люксовые авто, недвижимость, земля: активы на 177 млрд тенге возвращены государству
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках работы по возврату активов специальный государственный фонд на сегодня пополнен денежными средствами на сумму более 177 млрд тенге, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
По результатам заключенных соглашений с субъектами реестра поступило порядка 147 млрд тенге, по процессуальным соглашениям - 19 млрд тенге, от реализации активов - более 6 млрд тенге, по решениям судов - порядка 5 млрд тенге и от сдачи в аренду недвижимости - более 165 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Среди реализованных активов две виллы, административное здание, жилой дом, квартира, земельный участок и два люксовых автомобиля.
Одним из примеров успешной реализации активов является земельный участок в городе Алматы, который принят от субъекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" по цене в 176 млн тенге, а был реализован за 657 млн тенге, что почти в четыре раза превышает первичную оценочную стоимость. Вместе с тем, по соглашениям с субъектами реестра ожидается дополнительное пополнение специального государственного фонда денежными средствами на сумму более 150 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры.
Все возвращенные денежные средства будут использованы для реализации социальных и экономических проектов страны.
Ранее в Генпрокуратуре рассказали, что на данный момент государству возвращено 260 млрд тенге.
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15.10.2024, 12:03 3041
Платные услуги продолжают дорожать в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане наибольший рост продолжает демонстрировать инфляция платных услуг - 13,6% на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг, сообщил на заседании правительства глава Нацбанка Тимур Сулейменов.
В целом годовая инфляция продолжает замедляться, составив 8,3% в сентябре.
Основной вклад в замедление роста цен вносит дезинфляция продовольственных товаров - 5,1%. Рост цен на непродовольственные товары составил 7,6%", - сообщил Сулейменов.
Индекс деловой активности, составляемый на основе опросов Нацбанка, по итогам сентября оставил 51,2 пункта. Показатель остается в положительной зоне восьмой месяц подряд. По услугам индекс составил 51,6, по производству - 52,4 пункта.
Индекс бизнес-климата, а также текущие и будущие условия его ведения в сентябре оцениваются положительно.
Что касается месячной инфляции, то она в сентябре замедлилась и составила 0,4%, сложившись несколько выше среднеисторических значений. В целом динамика цен соответствует нашему прогнозу и складывается в условиях умеренно жестких денежно-кредитных условий", - добавил глава Нацбанка.
Во внутренней экономике, по его словам, сохраняется проинфляционное давление на фоне устойчивого внутреннего спроса, продолжающегося фискального стимулирования, повышения инфляционных ожиданий, а также роста регулируемых цен.
Со стороны внешней среды риски сопряжены с ускорением инфляции в крупном торговом партнере - России и ростом цен на мировых продовольственных рынках.
В этих условиях Национальный банк сохраняет базовую ставку на уровне 14,25%", - подчеркнул Сулейменов.
Отдельно он обратил внимание на неопределенность вокруг инструментов покрытия растущего фискального разрыва и продолжения его финансирования за счет изъятий из Национального фонда.
Высокие объемы трансфертов увеличивают денежное предложение, оказывая прямое давление на цены. Все это существенно ограничивает пространство для снижения базовой ставки. Возможность осторожного и взвешенного снижения ставки будет рассмотрена Национальным банком при условии стабильного замедления инфляции со снижением ее устойчивой части вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования растущего фискального разрыва", - пояснил Сулейменов.
Что касается курса тенге, с начала года он ослаб на 5,8%.
В сентябре поддержку тенге оказывали продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в размере 945 млн долларов. Также в рамках нивелирования возможного негативного эффекта на валютный рынок покупки Нацбанком акций АО "Казатомпром" нами были проданы 241,5 млн долларов США. Объем покупки иностранной валюты для инвестирования пенсионных активов ЕНПФ составил 500 млн долларов. В связи с достижением валютной доли пенсионных активов ЕНПФ целевого уровня в 40% было принято решение о приостановлении покупки иностранной валюты. Дальнейшая динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки", - сообщил глава Нацбанка.
Валовые международные резервы на конец сентября составили рекордные 107,2 млрд долларов. Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились с начала года на 23,6%, до рекордного значения в 44,5 млрд долларов. Активы Национального фонда увеличились с начала года на 4,5%, составив 62,7 млрд долларов.
Сулейменов подчеркнул, что изъятия из Нацфонда превышают поступления и единственное, что поддерживает рост средств, - это инвестиционный доход, составивший 10,27%, или 6,16 млрд долларов за 9 месяцев.
В то же время положительную динамику продолжают демонстрировать пенсионные активы ЕНПФ. С начала года они выросли на 17,66%, до 20,95 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода с начала года составил 2,12 трлн тенге. Пенсионные взносы составили 1,85 трлн тенге, а досрочные изъятия - 375,5 млрд тенге.
15.10.2024, 11:35 4811
Рост экономики Казахстана по итогам января-сентября составил 4%
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Рост экономики Казахстана по итогам января-сентября 2024 года составил 4%, сообщил в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан Нурлан Байбазаров.
Благодаря принимаемым мерам третий месяц подряд наблюдается ускорение роста. Рост в реальном секторе составил 5,0%, производство в сфере услуг выросло на 3,8%. Рост экономики в текущем году полностью обеспечивается развитием несырьевого сектора", - заявил Нурлан Байбазаров.
По его словам, среди отраслей наибольший рост демонстрируют сельское хозяйство и строительство.
Услуги транспорта выросли на 8%, связи - на 6,4%, торговля - на 6,3%, обрабатывающая промышленность - на 4,8%. 65% роста ВВП обеспечено торговлей, обрабатывающей промышленностью, строительством и сельским хозяйством. Инвестиции в основной капитал выросли на 0,6%. Наибольший рост инвестиций наблюдается в несырьевых отраслях. Объем инвестиций вырос в связи - на 81,7%, образовании - на 79,3%, транспорте - на 31,1%, обрабатывающей промышленности - на 6,3%, здравоохранении - на 4,8%", - сообщил министр.
Он отметил, что наилучшие показатели отмечаются в Алматинской, Павлодарской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в области Жетісу. При этом, по данным главы Миннацэкономики, значительное снижение инвестиций наблюдается в Атырауской, Акмолинской, Актюбинской и Мангистауской областях.
В январе-августе текущего года внешнеторговый товарооборот составил 91,7 млрд долларов. Экспорт составил 53,5 млрд долларов, в том числе экспорт обработанных товаров - 17,8 млрд долларов. Импорт товаров составил 38,1 млрд долларов. Положительный торговый баланс увеличился на 34,8%, до 15,4 млрд долларов", - добавил Нурлан Байбазаров.
Ранее в прогнозе ЕАБР на 2024-2026 годы сообщалось, что Казахстан может стать лидером в ЕАЭС по экономическому росту благодаря господдержке промышленности.
15.10.2024, 11:27 6321
KTZ Express и ведущий оператор интермодальных перевозок в Европе заключили меморандум о сотрудничестве
Стороны договорились улучшать транспортное обслуживание по маршруту Китай - Европа - Китай
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Дочерняя организация АО "НК "Қазақстан темір жолы" - АО "KTZ Express" заключила меморандум с австрийской компанией Bahnoperator Austria GmbH - ведущим оператором интермодальных перевозок в Европе, сообщает пресс-служба КТЖ.
В рамках документа стороны договорились о модернизации терминальной инфраструктуры в порту Констанца (Румыния), а также о расширении сотрудничества по улучшению транспортного обслуживания по маршруту Китай - Европа - Китай через Транскаспийский международный транспортный маршрут", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что транзит по Транскаспийскому маршруту с начала этого года вырос в 20 раз.
В дальнейшем Казахстан и КНР планируют увеличить грузопоток в Европу по ТМТМ до двух тысяч контейнерных поездов в год.
15.10.2024, 11:11 5681
Казахстан за девять месяцев сократил объем добычи нефти на 5,3 млн тонн
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан за девять месяцев 2024 года сократил объем добычи нефти на 5,3 млн тонн, сообщил в ходе заседания правительства министр финансов Мади Такиев.
Отмечу основные факторы, которые повлияли на недостижение плановых показателей по доходам (в республиканский бюджет. - Прим. ред.): сокращение объема добычи нефти на 5,3 млн тонн, до 90,1 млн тонн; замедление мировой экономики и геополитическая ситуация отразились на внешнеторговой деятельности и разрыве цепочек поставок крупных компаний страны", - проинформировали Мади Такиев.
По его словам, за девять месяцев в государственный бюджет поступило 14 трлн 967 млрд тенге, план исполнен на 93,2%.
В том числе в республиканский бюджет поступило 9 трлн 74 млрд тенге, или 83,1% к плану. Неисполнение плана связано с уменьшением поступлений по налогам, который исполнен на 76%. Вместе с тем в сравнении с аналогичным периодом прошлого года валовой уровень налогов сохраняется", - заявил глава Минфина.
Также, по данным министра, за 8 месяцев этого года импорт снизился на 8,3%, в том числе с КНР - на 6,5%, со странами ЕАЭС - на 4%.
Кроме того, сохраняется тенденция снижения цен на основные экспортные металлы. Следственно, снижение темпов поступлений зафиксировано в отраслях обрабатывающей промышленности на 34%, в горнодобывающей промышленности - на 6% и в отрасли информации и связи - на порядка 36%", - добавил Мади Такиев.
Напомним, в первом полугодии Казахстан добыл более 44 млн тонн нефти.
11.10.2024, 16:57 104846
В Алматы вновь повысят тарифы на электроэнергию
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Алматы. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 октября в Алматы вырастут тарифы на электричество, сообщила руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий Асель Буденеева на брифинге в РСК.
Предельные цены на снабжение электрической энергией "Алматыэнергосбыт" с 15 октября изменятся в сторону увеличения, сообщила глава департамента.
Тариф для населения вырастет на 8%, до 27,59 тенге кВт/ч. Для юридических лиц тариф также увеличится на 8% и составит 30,08 тенге кВт/ч. Тариф для бюджетных организаций, напротив, снизится на 7% и составит 30,47 тенге кВт/ч.
На изменение цен на электроснабжение влияет изменение средневзвешенной цены на производство и передачу электрической энергии, изменение инвестиционной составляющей, изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности и получение на баланс сетей. Вместе с тем изменение тарифов на передачу связаны с увеличением объемов ремонтных работ, что повысит надежность и стабильность работы электрических сетей города, приведет к снижению аварийных ситуаций и нормативных технических потерь", - разъяснила спикер.
Отметим, что в Алматы перерасчет тарифов за электричество в сторону повышения уже проводили в марте текущего года.
11.10.2024, 16:21 105661
KASE сообщила о выходе Мосбиржи из состава
С 30 сентября 2024 года представитель MOEX Владимир Крекотень вышел из состава совета директоров KASE
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Казахстанская фондовая биржа" сообщает о выходе ПАО "Московская биржа" из состава акционеров KASE.
KASE сообщает о прекращении взаимоотношений с MOEX, которые основывались на соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях. С 30 сентября 2024 года представитель MOEX - Владимир Крекотень вышел из состава совета директоров KASE на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий", - говорится в сообщении Казахстанской фондовой биржи.
В пресс-службе отметили, что за период партнерства с Мосбиржей были реализованы стратегические проекты, включая модернизацию торгово-клиринговых систем, внедрение услуг центрального контрагента на всех биржевых рынках, открытие торгов новыми финансовыми инструментами, в частности репо с клиринговыми сертификатами участия и другие.
11.10.2024, 12:11 116586
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,25% годовых
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.
Годовая инфляция продолжила медленное снижение в августе и сентябре после ускорения в июле. Месячная инфляция формируется выше среднеисторических значений и уровней, наблюдавшихся в течение весны и начала лета. Устойчивая часть инфляции снижается, но недостаточно быстрыми темпами. Инфляционные ожидания населения в сентябре подросли. Риски со стороны внешней среды включают рост цен на продовольствие на мировых рынках и высокую инфляцию в России. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий", - говорится в отчете Нацбанка.
Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону. Стабильное снижение устойчивой части инфляции вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования фискального разрыва создаст условия для осторожного и взвешенного снижения базовой ставки.
В Нацбанке отметили, что годовая инфляция все еще значимо превышает таргет, несмотря на снижение до 8,3% в сентябре 2024 года. Однако в целом динамика инфляции соответствует прогнозу.
Основной вклад в замедление роста цен вносит более низкая инфляция продовольственных товаров. При этом возобновился рост цен производителей продукции сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, а также импортных цен. Наибольший рост в составе годовой инфляции продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг", - отметили в Нацбанке.
Месячная инфляция составила в сентябре 0,4%, сформировавшись выше среднеисторического значения (0,3%). Показатели общей и базовой инфляции с учетом поправки на сезонность формируются выше уровней, наблюдавшихся в период весны и начала лета.
Инфляционные ожидания населения остаются волатильными, продемонстрировав рост в сентябре. Инфляционные ожидания экспертов на текущий год также выросли с 8% до 8,4%.
Глобальная инфляция продолжила постепенно замедляться как результат жесткой политики центральных банков. Однако на мировых рынках наблюдается рост стоимости продовольствия - в сентябре индекс цен ФАО вырос в результате повышения котировок цен на все включенные в него товары. Цены на зерновые в сентябре выросли из-за опасений по поводу неблагоприятных погодных условий в отдельных странах-экспортерах.
Внешние денежно-кредитные условия становятся менее жесткими. ФРС США впервые с 2020 года снизила ключевую ставку на фоне снижения инфляции, а также охлаждения рынка труда. ЕЦБ в сентябре также снизил ставки, однако риторика не поменялась, регулятор намерен сохранять денежно-кредитные условия достаточно ограничительными столько времени, сколько необходимо для достижения цели по инфляции. Банк России тем временем повысил ключевую ставку еще на 100 б.п., до 19% на фоне высокой инфляции и усиления проинфляционных рисков. Ожидается, что в России инфляция в 2024 году, вероятно, превысит прогноз, в связи с чем регулятор допускает возможность очередного повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - отмечается в отчете.
Рост краткосрочного экономического индикатора за январь-август 2024 года оценивается в 4,4% г/г. Рост производства наблюдается во всех основных отраслях экономики, в частности, наибольший рост показали отрасли строительства, транспорта и связи. Устойчивость внутреннего спроса подтверждается заметным ускорением роста розничной торговли и поддерживается продолжающимся фискальным стимулированием, ростом денежных доходов, а также расширением инвестиций в несырьевом секторе. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным банком, восьмой месяц подряд находится в положительной зоне.
Проинфляционные риски сохраняются. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России и повышением мировых цен на продовольствие, во внутренней среде - продолжением роста тарифов ЖКУ, сохранением устойчивого внутреннего спроса при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и положительной динамике роста потребительского кредитования, подчеркнули в Нацбанке.
Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 29 ноября в 12.00 по времени Астаны.
11.10.2024, 11:59 112006
Продлить запрет на вывоз нефтепродуктов планирует Минэнерго
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Во избежание дефицита ГСМ на внутреннем рынке Министерство энергетики планирует ввести запрет на экспорт железнодорожным транспортом нефтепродуктов, которые могут вывозить под видом "товаров прикрытия".
Запрет планируют установить на 6 месяцев.
Соответствующий проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" опубликовало Минэнерго на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 16 октября 2024 года.
Установить запрет сроком на шесть месяцев на вывоз нефтепродуктов с территории Республики Казахстан, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза, автомобильным и железнодорожным транспортом", - говорится в документе.
Запрет вводится:
- на вывоз автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за некоторыми исключениями;
- железнодорожным транспортом продукции c кодами ТН ВЭД 2710 12, за исключением некоторых видов бензина.
В пояснении отмечается, что на сегодняшний день отмечается нехарактерное увеличение потребления ГСМ и уменьшение остатков на внутреннем рынке. В частности, существенный рост наблюдается в южных приграничных регионах Казахстана. Данное обстоятельство связано с существующей разницей в ценах на нефтепродукты в Республике Казахстан и сопредельных странах, которая приводит к их перетокам в приграничные страны.
Вместе с тем, по информации правоохранительных органов, существуют определенные схемы вывоза бензина под видом "товаров прикрытия".
Ранее сообщалось, что на границе Казахстана усилят контроль за вывозом ГСМ. Сейчас фиксируются случаи экспорта востребованных нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия".
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?