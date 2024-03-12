Налог на роскошь планируют включить в новый Налоговый кодекс
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает корреспондент агентства.
Новым Налоговым кодексом предусматривается повышение налогообложения предметов "роскоши".
Как пояснили разработчики документа, предлагается повышение ставок в случае превышения совокупной стоимости всех объектов физического лица предела 130 тыс. МРП.
Кроме того, ограниченный круг лиц имеет в собственности яхты и частные самолеты. К примеру, физические лица имеют 490 яхт. Максимальная сумма налога на яхты - порядка 190 тыс. тенге (55 МРП). Предлагается кратно увеличить ставки. Возможно применение длины яхт для определения ставки налога как в Европейских странах (более 5 метров относятся к роскоши). К примеру, в Греции налог на роскошь для открытых яхт варьируется в пределах от 780 евро (383 тыс. тенге) до 2340 евро (1 149 тыс. тенге) в год, при этом если яхта больше 12 метров сумма налога еще увеличится", - отметили в МНЭ.
Также в целях справедливого налогообложения предлагается более дорогие виды алкогольной продукции и сигары облагать акцизами.
Например, зафиксирован ввоз крепких ликероводочных изделий - виски "MACALLAN 50YO" на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза - 714 тенге), коньяк "Cognac Remy Martin Louis XIII" на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза - 300 тенге), вино "Сhateau Petrus" на сумму 888 929 тенге за 0,75 литр (сумма акциза - 26 тенге). Также, завезены сигары "Cohiba" на сумму 143 100 тенге за 15 штук, сигары "Don Antonio Churchills" на сумму 120 000 тенге за 40 штук", - говорится в документе.
По мнению разработчиков, данные меры приведут к выравниванию социально-экономического положения различных слоев населения, а также будут способствовать увеличению доходов бюджета, регулированию уровня потребления отдельных видов товаров.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет. Однако, по его мнению, документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок. Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию.
Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот", - подчеркнул Бектенов.
Ранее в МНЭ рассказали, как в Казахстане будут взимать налог на роскошь.