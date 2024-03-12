Налог на роскошь планируют включить в новый Налоговый кодекс

В настоящее время документы об оценке соответствия оформляют с нарушениями процедур и (или) без проведения испытаний

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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены запретить продукцию, сертифицированную в Кыргызстане. Соответствующий проект постановления подготовило Министерство торговли и интеграции РК.





Ввести запрет на выпуск в обращение в Республике Казахстан и обращение на территории РК продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG, выданными или принятыми после 1 июля 2024 года", - говорится в документе.





В ведомстве пояснили, что в настоящее время документы об оценке соответствия оформляют с нарушениями процедур и (или) без проведения испытаний.





Нарушение процедур оценки соответствия является нарушением технических регламентов и, соответственно, Договора о ЕАЭС", - подчеркивается в пояснительной записке к документу.





В 2022 году отменено действие 200 серых сертификатов, в 2023-м отменено действие более 300 серых сертификатов, выданных органами страны, уточнили в ведомстве.





В Минторговли подчеркнули, что законодательство Кыргызстана не предусматривает ответственность органов за нарушение процедур оценки соответствия и выдачу "серых" документов, что создает благоприятные условия для деятельности недобросовестных органов.





Также выдача и оформление документов об оценке соответствия в стране не оцифрованы, что не дает возможности полноценно осуществлять контроль и противодействие выдаче "серых" документов", - отметили в министерстве.





Комментируя запрет, в Минторговли сослались на Протокол о техническом регулировании в рамках ЕАЭС, в котором говорится, что "государство-член, руководствуясь защитой своих законных интересов, может предпринять экстренные меры по предотвращению выпуска в обращение опасной продукции". В договоре также сказано, что государства-члены во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения (при условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли) в случае, если такие ограничения необходимы для охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды.





Таким образом, в договоре "прямо предусмотрено право Республики Казахстан принимать на национальном уровне меры, направленные на защиту жизни и здоровья человека от продукции, которая не прошла все установленные техническими регламентами ЕАЭС процедуры оценки соответствия".