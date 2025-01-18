Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 15,25%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает пресс-служба банка.
В декабре инфляция в Казахстане повысилась до 8,6%, сложившись в пределах прогнозного диапазона 8-9% на 2024 год. Основной вклад в ее динамику вносит высокий рост цен на услуги и наблюдаемое с августа ускорение инфляции непродовольственных товаров. Повышение инфляции происходит на фоне реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" и ослабления тенге. Также сохраняется рост устойчивой части инфляции, свидетельствуя о давлении со стороны спроса вследствие продолжающегося фискального стимулирования. Инфляционные ожидания населения в декабре вновь выросли, демонстрируя высокую волатильность", - проинформировали в банке.
Отмечается, что внешнее инфляционное давление остается повышенным на фоне высоких мировых цен на продовольствие, а также ускоряющейся инфляции в России.
В развитых экономиках инфляция в последние месяцы несколько возросла после периода продолжительного снижения. Устойчивая инфляция и сильный рынок труда вероятно скажутся на сохранении жестких внешних монетарных условий более продолжительное время (...) ФРС США ожидает более медленного снижения ставок в сравнении с сентябрьскими оценками", - заявили в пресс-службе.
Сообщается, что рост краткосрочного экономического индикатора по итогам 2024 года ускорился до 6,2% г/г, что может свидетельствовать о признаках перегрева экономики. Также подчеркивается, что рост производства наблюдается во всех основных отраслях.
Наибольший рост показали отрасли сельского хозяйства, строительства, торговли и транспорта. Также наблюдается ускорение динамики обрабатывающей промышленности. Внутренний спрос превышает возможности предложения и остается устойчиво высоким на фоне активного фискального стимулирования, роста денежных доходов, а также расширения инвестиций в несырьевом секторе. Это подтверждается ростом розничной торговли и потребительского кредитования. Индикатор деловой активности, отслеживаемый Национальным банком, 11 месяцев подряд находится в положительной зоне", - сообщили в Нацбанке.
Подчеркивается, что сохраняются проинфляционные риски.
Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России, во внутренней среде - продолжением реформы в сфере регулируемых цен, эффектом переноса ослабления тенге на цены, высоким внутренним спросом при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и росте потребительского кредитования", - пояснили в банке.
Также отмечается, что совокупные денежно-кредитные условия несколько смягчились на фоне ослабления обменного курса, ускорения инфляционных ожиданий, а также роста фактической динамики инфляции.
В этой связи на следующем решении, в рамках которого будут обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей, комитет оценит необходимость дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики для возврата инфляции к траектории устойчивого снижения к таргету в 5%", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в конце прошлого года произошло значительное ослабление тенге. По итогам ноября курс тенге ослаб на 5%, до 512,52 тенге за доллар США, в декабре - на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США.
Курс тенге к доллару за 2024 год снизился на 13,6%.