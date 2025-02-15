Миннацэкономики: Нацфонд при текущей динамике использования к 2035-2036 годам будет истощен до минимума
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Министерства национальной экономики Казахстана, представленным на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с экспертами и представителями бизнеса, при отсутствии реформ Национальный фонд при текущей динамике его использования к 2035-2036 годам будет истощен до минимума, информирует пресс-служба правительства.
Дифференцированный НДС и снижение порога для постановки на учет позволит сократить зависимость от Национального фонда и направить дополнительные средства на развитие инфраструктуры. Кроме того, предлагается сократить количество специальных налоговых режимов с 364 видов деятельности до 40. Отмечено, что на сегодня уровень поступлений в Казахстане составляет порядка 20%, это доля в ВВП по поступлениям. Если сравнивать с другими странами, то в России данный показатель на уровне 42%, в развитых странах - больше 50%", - сообщили в пресс-службе.
Таким образом, заявили в правительстве, отмечается недополучение значительных бюджетных ресурсов для финансирования государственных программ.
Возникает много вопросов по администрированию. Здесь мы тоже не стоим, работаем. Есть определенные успехи. По доходной части бюджета также активно работаем. В январе мы вышли на 150% от плана по доходам. Это все результаты работы и цифровизации в сфере госдоходов", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Подчеркивается, что правительство работает над созданием единой цифровой экосистемы, которая позволит повысить эффективность работы и упростит взаимодействие бизнеса с государством. Внедряется искусственный интеллект и автоматизированный анализ данных, что позволит снизить административную нагрузку и повысить прозрачность. Активно внедряются технологии обработки больших данных для повышения эффективности налогового администрирования.
Кроме того, руководство Министерства финансов ознакомило с конкретными проектами по линии Комитета госдоходов с акцентом на внедряемые цифровые решения и их эффективность. В частности, ведется работа по биометрической идентификации в системе электронных счетов-фактур высокорисковых налогоплательщиков.
В рамках налоговой реформы предлагается усилить контроль за регистрацией ТОО и ИП, чтобы исключить фиктивные сделки. Рассматриваются меры по идентификации предпринимателей через Face ID. Дополнительно будут проверяться сведения, чтобы минимизировать риски регистрации на подставных лиц. В 2024 году уже выявлено более 1 тысячи таких компаний. Еще одна инициатива - запрет на регистрацию новых компаний в случаях, если учредитель уже имеет неактивное предприятие, имеет налоговую задолженность или допускал серьезные налоговые нарушения", - сообщили в правительстве.
Подводя итоги обсуждения, Олжас Бектенов подчеркнул важность справедливого распределения налоговой нагрузки. Сейчас бизнес, который уклоняется от уплаты налогов, получает нечестные конкурентные преимущества, что требует наведения порядка.
Большинство спикеров говорили о принципах справедливости и том, что все должны платить налоги. Тот, кто не платит налоги, он просто недобросовестно конкурирует. Это понятно. Он ставит себя в более привилегированную позицию по сравнению с законопослушными компаниями. И мы должны ориентироваться на добросовестный бизнес, на тех, кто платит налоги. Мы сегодня их видим. Мы их поддерживаем", - добавил Олжас Бектенов.
Ранее президент Казахстана высказался о частом заимствовании денег из Нацфонда.