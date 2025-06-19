18.06.2025, 13:12 100636
Несет угрозу здоровью граждан - депутат о продовольственной корзине в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Асхат Рахимжанов раскритиковал отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, прокомментировав реальное положение простых казахстанцев на примере продовольственной корзины, передает корреспондент агентства.
Наша продовольственная корзина не отвечает международным стандартам, а также культурному и традиционному рациону народа Казахстана и несет угрозу здоровью наших граждан. Страна должна равняться на развитые страны мира. К примеру, во Франции в минимальной корзине более 500 наименований товаров и услуг, включаются даже походы в ресторан. Но нашему казахстанцу об этом и мечтать не приходится", - выступил депутат.
Согласно проводимому депутатами мониторингу цен по всей республике, для закупа минимального набора продуктов питания средней казахстанской семье нужно не менее 70 тысяч тенге. Соответственно, по мнению парламентариев, прожиточный минимум должен быть 115 710 тенге. Прожиточный минимум в Казахстане в 2025 году составляет 46 228 тенге.
Но призыв чиновникам "затянуть пояса" сегодня несостоятелен, учитывая цифры, которые прозвучали сегодня от главы Высшей аудиторской палаты. Скорее пояса приходится затягивать простым казахстанцам, которые без того переживают непростые времена: курс доллара постоянно растет, что влияет на рост инфляции, учитывая высокую импортозависимость как от продуктов, так и от товаров народного потребления. Растут цены на коммунальные услуги, дорожает бензин", - отметил Асхат Рахимжанов.
По его словам, не растет главное - уровень прозрачности и подотчетности госорганов перед населением при распределении бюджетных средств.
Это главное условие, чтобы повысить доверие населения к проводимым реформам и хоть чуть-чуть повысить участие гражданского общества в повышении эффективности расходования бюджетных средств. Вопросы непрозрачности бюджета, его закрытости от общества по-прежнему остаются открытыми", - заявил мажилисмен.
По данным finprom.kz, почти миллион казахстанцев проживают в семьях с доходами ниже стоимости потребительской корзины.
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18.06.2025, 16:07 78326
Депутат: Вдвое вырос уровень бедности в Казахстане за 10 лет
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Асхат Рахимжанов сообщил, что с 2015 года уровень бедности в стране вырос вдвое.
Ссылаясь на данные Бюро национальной статистики, депутат рассказал, что в 2015 году уровень бедности в стране составлял 2,7%, а за второй квартал 2024 года этот показатель оказался на уровне 5,1%.
А сколько человек не причислены к этой категории только потому, что они относятся к самозанятым. У них есть куры, или мелкое поголовье скота, или они занимаются частным извозом. Не для кого не секрет, что официальную статистику надо умножать кратно, чтобы получать реальную картину", - подчеркнул Асхат Рахимжанов в своем депутатском запросе.
Депутат также заявил о случаях, когда казахстанцы вынуждены покупать в долг продукты питания.
Политика импортозамещения социально значимых продуктов оставляет желать лучшего", - заявил депутат, обратив внимание на ситуации, когда импортные продукты оказываются дешевле аналогичных отечественных.
Ранее Рахимжанов раскритиковал отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, прокомментировав реальное положение простых казахстанцев на примере продовольственной корзины. Согласно проводимому депутатами мониторингу цен по всей республике, для закупа минимального набора продуктов питания средней казахстанской семье нужно не менее 70 тысяч тенге. Соответственно, прожиточный минимум должен быть 115 710 тенге. Прожиточный минимум в Казахстане в 2025 году составляет 46 228 тенге.
18.06.2025, 14:13 88356
Павлодарский нефтехимический завод закрылся на ремонт
Отгрузка нефтепродуктов будет проходить в соответствии с планом
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Павлодар. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 18 июня на Павлодарском нефтехимическом заводе начались мероприятия по проведению планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе нацкомпании "КазМунайГаз".
В рамках плановых работ будут проведены технические освидетельствования и экспертизы оборудования, работающего под давлением, а также технологических трубопроводов.
При этом в компании отметили, что отгрузка основных видов нефтепродуктов будет осуществляться в соответствии с согласованным планом. Накопленный запас нефтепродуктов на начало ППР в резервуарах завода составил:
- автобензин - 35 тыс. тонн;
- дизельное топливо - 45 тыс. тонн;
- авиатопливо - 14 тыс. тонн.
Завершение работ планируется до 17 июля 2025 года.
18.06.2025, 14:07 89216
Финансовые нарушения на 154 млрд тенге выявила ВАП в 2024 году
Наибольший объем финансовых нарушений обнаружен в субъектах квазигосударственного сектора
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата в 2024 году провела 27 аудиторских мероприятий на 214 объектах и выявила финансовые нарушения на сумму 154 млрд тенге, сообщает пресс-служба мажилиса.
Также выявлены 708 млрд тенге неэффективного планирования и неэффективного использования бюджетных средств и более 10 тыс. процедурных нарушений. Возмещены 135 млрд тенге с наступившими сроками исполнения.
Также 360 аудиторских мероприятий в минувшем году провел комитет внутреннего государственного аудита.
Общая сумма выявленных финансовых нарушений составила 81 млрд тенге. Наибольший объем финансовых нарушений обнаружен в субъектах квазигосударственного сектора республиканского подчинения - 46 млрд тенге, в государственных учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета, - 23,1 млрд тенге", - уточнили в мажилисе.
Напомним, министр финансов РК Мади Такиев сегодня на пленарном заседании мажилиса РК заявил, что госдолг Казахстана вырос почти до 32 трлн тенге, а дефицит бюджета составил 3 трлн 649 млрд тенге.
В свою очередь в Высшей аудиторской палате заявили, что план по доходам в 2024 году не исполнен на 609 млрд тенге. В целом проверка отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год выявила неисполнение практически по всем основным бюджетным показателям.
Депутаты раскритиковали отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Мажилисмен Асхат Рахимжанов заявил, что продовольственная корзина казахстанцев не отвечает международным стандартам, а также культурному и традиционному рациону и несет угрозу здоровью граждан. А депутат Татьяна Савельева подчеркнула, что правительственный долг за 10 лет увеличился в 3,5 раза, при этом системные проблемы в управлении госдолгом ВАП фиксирует регулярно в течение последних лет.
18.06.2025, 12:42 95996
Риски и доходность по-прежнему остаются закрытыми для общества и парламента - депутат о деятельности Нацбанка
В отчетности Нацбанка нет данных о валютах, странах размещения, доходности, стресс-тестах и системе контроля
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Ерлан Стамбеков раскритиковал Национальный банк за отсутствие прозрачной отчетности о валютах, странах размещения, доходности, стресс-тестах и системе контроля.
Национальный банк управляет активами Нацфонда. Это порядка 69 миллиардов долларов на конец 2024 года. Однако структура вложений, риски и доходность по-прежнему остаются закрытыми для общества и парламента", - заявил депутат.
В отчетности Нацбанка нет данных о валютах, странах размещения, доходности, стресс-тестах и системе контроля. В то время, когда международные фонды, такие как норвежские, сингапурские, Абу Даби, публикуют полные инвестиционные отчеты, в Казахстане до сих пор нет ни прозрачной отчетности, ни независимого контрольного органа. И сам Национальный банк совмещает функции и управляющего регулятора, что вызывает по факту конфликт интересов", - считает Стамбеков
Он поинтересовался, почему Нацбанк до сих пор не внедрил международные стандарты прозрачности в управлении Национальным фондом и планируется ли создание органа внешнего контроля, наблюдательного совета или иного механизма, который обеспечит подотчетность и исключит конфликт интересов.
Замглавы Нацбанка Ерулан Жамаубаев ответил депутату, что вся отчетность передается из Нацбанка в Минфин и потом публикуется, но не в полном объеме. Он пообещал, что в этом году Нацбанк предоставит всю отчетность перед правительством, включая такие параметры, как валюты и доходность.
Мы будем ежеквартально публиковать отчеты на своем сайте, а также на других платформах", - заявил Стамбеков.
Напомним, министр финансов РК Мади Такиев сегодня на пленарном заседании мажилиса РК заявил, что госдолг Казахстана вырос почти до 32 трлн тенге, а дефицит бюджета составил 3 трлн 649 млрд тенге.
В свою очередь в Высшей аудиторской палате заявили, что план по доходам в 2024 году не исполнен на 609 млрд тенге. В целом проверка отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год выявила неисполнение практически по всем основным бюджетным показателям.
Депутаты раскритиковали отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год. Мажилисмен Асхат Рахимжанов заявил, что продовольственная корзина казахстанцев не отвечает международным стандартам, а также культурному и традиционному рациону и несет угрозу здоровью граждан. А депутат Татьяна Савельева подчеркнула, что правительственный долг за 10 лет увеличился в 3,5 раза, при этом системные проблемы в управлении госдолгом ВАП фиксирует регулярно в течение последних лет.
18.06.2025, 11:45 104756
Международные резервы Казахстана за год выросли на 9%
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно заключению отчетов правительства и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2024 год, международные резервы Казахстана выросли на 9% в сравнении с прошлым годом, передает корреспондент агентства.
Международные резервы страны на 1 января 2025 года составили 104,7 миллиарда долларов США и выросли на 9,1% к началу 2024 года", - говорится в заключении.
Золотовалютные активы Национального банка составили 45,8 миллиарда долларов США, активы Национального фонда в иностранной валюте - 58,8 миллиарда долларов США.
Напомним, Казахстан вошел в десятку лидирующих по запасам золота стран.
18.06.2025, 11:18 105906
План по доходам в 2024 году не исполнен на 609 млрд тенге - ВАП
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2024 года в Казахстане вновь обновилась система госпланирования, однако центральные госорганы не смогли оперативно адаптировать к ней свои планы развития, сообщает Высшая аудиторская палата.
Основные выводы из заключения ВАП в отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год были представлены на пленарном заседании мажилиса РК.
По данным ВАП, не удалось достичь 7 ключевых национальных индикаторов и 20 целевых индикаторов в планах развития госорганов.
Прогноз по доходам 2024 года был снижен на 2 трлн тенге от первоначального плана, однако и он оказался не исполнен на 609 млрд тенге.
Несмотря на рост количества налоговых проверок, процент взыскания по ним снизился более чем в 2 раза. Мониторинг 249 крупных налогоплательщиков идет бессистемно, в результате сумма доначислений составила 643 млн - всего 0,01% от общих поступлений крупных субъектов. В целом за 2024 год сбор налогов снизился на 4,7% к уровню 2023 года", - отметили в ведомстве.
Эти факторы вынуждают наращивать не только заимствования, но и увеличивать объемы трансфертов из Нацфонда.
В 2024 году - это 5,6 трлн тенге. В целом уровень активов Нацфонда к ВВП в сравнении с 2023 годом снизился на 7 процентных пунктов. Цель по удержанию дефицита бюджета в диапазоне 2,6% ВВП не достигнута. Установленный лимит ненефтяного дефицита также не соблюден, абсолютный размер которого составил 10,8 трлн тенге", - сообщили в аудиторской палате.
За 2024 год в расходы бюджета изменения вносились 13 раз, при этом 40% корректировок пришлись на IV квартал.
Из плана финансирования были исключены 112 бюджетных инвестпроектов на 56 млрд тенге: объекты в сфере газо-, водо- и электроснабжения, инженерно-коммуникационной инфраструктуры и др. После корректировок бюджета во втором полугодии были включены 96 инфраструктурных проектов на 58 млрд тенге. Однако по направлениям они аналогичны тем, которые исключили ранее", - уточняет источник.
Темпы исполнения Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы снизились: за 2024 год реализовано всего 14 объектов.
В качестве положительного момента ВАП отметила сокращение в 2024 году объемов финансирования квазигоссектора из республиканского бюджета почти на 29%. Вместе с тем по-прежнему имеются факты нерационального управления активами.
К примеру, группа компаний холдинга "Байтерек" затягивала сроки доведения льготных ресурсов до получателей. Процесс отбора проектов выстроен недостаточно прозрачно: поддержку получали проекты, которые либо не достигали заявленных KPI, либо по ним не предъявлялись встречные обязательства.
Фонд "Самрук-Қазына" отменил и приостановил реализацию 13 горнорудных, металлургических и промышленных проектов общей стоимостью 239 млрд тенге.
Председатель ВАП Алихан Смаилов, отвечая на вопросы депутата мажилиса, заявил, что палата усилила работу по предотвращению нарушений в бюджетной сфере.
Эти рекомендации учтены в новом Бюджетном кодексе, который был подписан главой государства 15 марта.
В частности, принята норма, согласно которой правительство должно включать в отчет об исполнении республиканского бюджета информацию о выполнении рекомендаций ВАП за прошедший финансовый период. Реализацию данной нормы можно будет увидеть в отчете за 2025 год.
Меры по усилению законодательного регулирования бюджетной сферы позволят снизить число нарушений при использовании госсредств и активов, а также повысить эффективность работы госорганов в целом", - заявил Смаилов.
Напомним, министр финансов РК Мади Такиев сегодня на пленарном заседании мажилиса РК заявил, что госдолг Казахстана вырос почти до 32 трлн тенге, а дефицит бюджета составил 3 трлн 649 млрд тенге.
18.06.2025, 11:15 110581
Госдолг Казахстана вырос почти до 32 трлн тенге
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный долг Республики Казахстана вырос до 31,8 трлн тенге, сообщил в ходе заседания мажилиса министр финансов РК Мади Такиев.
По предварительным данным, реальный рост ВВП составил 4,8%. Поступления бюджета исполнены на 98% и составили порядка 20 трлн тенге. Расходы произведены на 23 трлн 594 млрд тенге. Дефицит бюджета составил 3 трлн 649 млрд тенге или 2,7% к ВВП. Государственный долг находится в заданном коридоре 23,7% к ВВП и составляет 31,8 трлн тенге", - заявил глава ведомства.
По его словам, инфляция в сравнении с 2023 годом снизилась с 9,8% до 8,6%.
Годовой план по доходам республиканского бюджета исполнен на 97,2%, в бюджет поступило 19,6 трлн тенге. Из них собственные доходы РБ - 13,5 трлн тенге. План не исполнен на 608,6 трлн тенге", - сообщил Мади Такиев.
Как пояснил министр, на снижение поступлений по доходам повлияли следующие факторы:
- уменьшение доходов ряда крупных предприятий по причинам сокращения объема добычи, производства, поставок и увеличения логистических издержек в связи с геополитической ситуацией по 188 крупным предприятиям на 1,4 трлн тенге;
- рекордный возврат НДС из бюджета в сумме 1 трлн 216 млрд тенге, что в 3 раза больше, чем в 2023 году. По итогам текущего года ожидается аналогичная сумма возврата, и за 5 месяцев возврат НДС уже составляет 673 млрд тенге;
- в отчетном году сохранялась волатильность цен на основные экспортные металлы, к примеру, по цинку цена снижалась на 22%, по алюминию на 8%, по меди на 5%;
- уменьшение объемов импорта из третьих стран на 2 млрд долларов.
Вместе с тем в 2024 году была продолжена работа по сокращению теневого оборота в экономике, в том числе через цифровизацию фискального администрирования, что обеспечило дополнительное поступление в бюджет на сумму 1 трлн 280 млрд тенге. Это больше в сравнении с 2023 годом на 349 млрд тенге или на 37%. Доначислено налогов по актам проверок порядка 377 млрд тенге, по итогам камерального контроля взыскано в бюджет 262 млрд тенге. В целом фокус в администрировании смещен на дистанционный контроль, что позволяет исключить человеческий фактор. На конец отчетного года снижена сумма недоимки на 18%, или на 62 млрд тенге", - проинформировал глава Минфина.
Также, по его словам, расходы бюджета страны исполнены на 98% и составили 23,6 трлн тенге.
Не исполнено 526 млрд тенге. Из них 12 млрд тенге - это нераспределенный остаток средств резерва правительства и прочая экономия. Вместе с тем за отчетный период профинансированы ряд направлений, имеющих важную социальную значимость", - добавил министр.
Дополнено 18.06.2025, 12.12
Правительственный долг за 10 лет увеличился в 3,5 раза, заявила на заседании мажилиса депутат Татьяна Савельева. Она отметила, что системные проблемы в управлении госдолгом ВАП фиксирует регулярно в течение последних лет.
Нет оценки возвратности заимствований, анализа фискальных валютных рисков, сводного баланса по всем видам долговых обязательств. И все эти проблемы - на фоне роста правительственного долга, который за 10 лет увеличился в 3,5 раза. При этом размер долга остается в пределах 22% к ВВП и, с точки зрения правительства, не должен вызывать тревоги. Такой подход, как справедливо отмечает ВАП, искажает реальную ситуацию", - заявила Савельева.
Она напомнила, что с 2025 года вступили в силу новые положения Бюджетного кодекса, которые дают необходимую базу для комплексного управления всеми долговыми обязательствами государства.
Именно эти нормы должны устранить те недостатки, которые из года в года отмечает ВАП. Вопрос в том, как избежать эффекта нормативного прогресса и практической инерции", - считает Савельева.
Депутат поинтересовалась у главы Минфина, какие конкретные механизмы уже разработаны и введены для реализации новых норм Бюджетного кодекса по управлению госдолгом и не будут ли повторяться в рассмотрении отчета за 2025 год замечания, которые ВАП фиксирует ежегодно.
В ответ Мади Такиев заявил, что, по данным международных институтов, госдолг в Казахстане находится "не на высоком уровне" и он управляемый.
Этот вопрос мы в правительстве постоянно рассматриваем. В целом для сокращения госдолга нам необходимо решать дефицит и наращивать налоговую базу, т.е. доходную часть бюджета. Что касается Бюджетного кодекса, мы все ваши предложения учли. Сегодня Минфин разрабатывает нормативно-правовой акт, в июле мы его запустим", - пообещал министр.
Он также заверил, что в следующем отчете по бюджету будет видно, какую часть госдолга брал каждый конкретный субъект.
Ранее сообщалось, что госдолг Казахстана вырос на 17,2%.
18.06.2025, 10:25 48326
В ходе ПМЭФ-2025 обсудят строительство трех ТЭЦ в Казахстане
Фото: t.me/rfembassykz
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Санкт-Петербург. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация во главе с первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Романом Скляром примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который состоится с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге, передает корреспондент агентства.
На полях ПМЭФ-2025 запланирована встреча вице-премьера России Александра Новака и первого вице-премьера Казахстана Романа Скляра, где будут рассмотрены вопросы финансирования строительства ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске", - сообщили в посольстве России в Казахстане.
Деловая программа форума включает более 150 мероприятий, охватывающих ключевые темы развития мировой и российской экономики, на которых выступят более 600 спикеров и модераторов, в их число входят российские и иностранные министры, главы дипмиссий, ведущие предприниматели и эксперты.
Сессии и панельные заседания форума в том числе посвящены темам, связанным с изменениями в глобальной экономике и торговле, развитием интеграционных процессов, регионального сотрудничества, вызовов в сфере энергетики, продовольствия, технологического развития. Также предусмотрен ряд страновых бизнес-диалогов, деловых форумов БРИКС и ШОС.
Петербургский международный экономический форум традиционно выступает авторитетной площадкой для диалога между представителями деловых кругов, экспертного сообщества и государственных структур России и зарубежных стран. В центре внимания ПМЭФ-2025 - выработка общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление существующих моделей взаимодействия и формирование основ устойчивого развития", - отметили в МИД РК.
Участие в ПМЭФ-2025 подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран и территорий. 20 июня запланировано выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ.
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