Почти миллион казахстанцев проживают в семьях с доходами ниже стоимости потребительской корзины
Домохозяйства с доходами ниже стоимости продовольственной корзины были зафиксированы лишь в шести регионах страны
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Почти миллион граждан Республики Казахстан проживают в семьях с доходами ниже стоимости потребительской корзины, передает корреспондент агентства.
Из 167 тысяч домохозяйств в четвертом квартале 2024-го 4,2 тысячи имели доходы даже ниже стоимости продовольственной корзины - на заметные 25,5% меньше, впрочем, чем годом ранее. В таких домохозяйствах проживали 28,3 тысячи человек - на 16,9% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2023 года", - сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, домохозяйства с доходами ниже стоимости продовольственной корзины были зафиксированы лишь в 6 из 20 регионов РК.
В Шымкенте насчитывалось 1,5 тысячи таких домохозяйств, в Восточно-Казахстанской области - 821, в Туркестанской - 765, в Алматинской - 609, в Жамбылской - 473, в Улытауской - 54 домохозяйства. Что касается численности проживающего в таких домохозяйствах населения, в Шымкенте она составила 9,7 тысячи человек, в Туркестанской и Алматинской областях - по 6,1 тысячи человек, в Восточно-Казахстанской - 3,2 тысячи человек, в Жамбылской - 2,8 тысячи человек, в Улытауской - 380 человек", - заявили они.
Сообщается, что в разрезе размеров домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины 27,5 тысячи граждан проживали в семьях, состоящих из пяти и более человек, а еще 853 казахстанца - в домохозяйствах из двух человек.
Доля населения, проживающего в домохозяйствах, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, составила 4,8%, а в домохозяйствах, имеющих доходы ниже продовольственной корзины - 0,1%. Наибольшие доли населения с доходами ниже прожиточного минимума были зафиксированы в Туркестанской, Мангистауской и Абайской областях, наименьшие - в Астане, а также в Карагандинской и Атырауской областях. При этом самая большая доля наиболее бедных казахстанцев, проживающих в семьях с доходами ниже стоимости продовольственной корзины, наблюдалась в Шымкенте: 0,8%", - добавили аналитики.
Напомним, бедность - самая частая причина суицидальных настроений в Казахстане.