Бедность - самая частая причина суицидальных настроений в Казахстане

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Самая распространенная из известных причин суицидального поведения в Казахстане - бедность, сообщает - Самая распространенная из известных причин суицидального поведения в Казахстане - бедность, сообщает Ranking





В январе текущего года суицид совершили 234 казахстанца - на 3 человека (или на 1,3%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев совершившие самоубийство находились в трезвом состоянии (177 человек), реже - в состоянии алкогольного опьянения (50 человек), и еще 7 человек были подвержены иному болезненному состоянию психики. Существенную часть - 82,1% - зарегистрированных суицидов совершили мужчины: 192 человека. Трудные жизненные ситуации чаще приводят к трагическим исходам среди мужчин зрелого возраста: больше всего совершивших самоубийство в январе 2025-го принадлежали к возрастным группам от 35 до 44 лет (47 человек), от 45 до 54 лет (38 человек) и от 55 до 64 лет (29 человек). Эти категории в сумме составили почти 60% всех совершивших суицид мужчин", - пишет агентство.





Также за январь покончили жизнь самоубийством 42 женщины - меньше, чем годом ранее (51 человек). Чаще всего подобные трагедии происходили с женщинами в возрасте от 18 до 24 и от 45 до 54 лет (по 8 человек в каждой из возрастных групп), а также в возрасте от 35 до 44 лет (7 человек).





Еще 5,6% суицидов пришлось на несовершеннолетних: 13 человек. Большинство из них - 11 человек - выросли в полных семьях.





Больше всего совершивших самоубийство насчитывалось в Алматинской области: 24 человека, что более чем вдвое превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Сравнительно высокие показатели также были отмечены в Туркестанской (23 человека) и Актюбинской (20 человек) областях. Реже всего казахстанцы выбирали добровольный уход из жизни в Улытауской и Кызылординской областях, а также в Шымкенте", - сообщает источник.





Ranking.kz





Основным фактором, предшествовавшим суицидальному поведению, в январе текущего года было тяжелое материальное положение, которое привело к трагическим исходам у 26 человек - в два раза больше, чем в январе 2024-го.





Сильное чувство одиночества стало причиной трагедии для 14 человек, в то время как неблагоприятные жилищные условия послужили поводом для самоубийства 8 человек. Разрывы отношений, в том числе разводы, стали причиной суицида у 7 человек, тяжелые соматические заболевания - у 5 человек, конфликтные отношения с родственниками - у 4 человек, с супругом - у 2 человек, с родителями - у 1 человека. Еще по 1 человеку совершили самоубийство по таким причинам, как утрата близких и страх наказания за совершенные проступки", - говорится в информации.





Агентство подчеркивает: речь идет лишь о тех случаях, когда причины самоубийства были известны. В 170 случаях из 234 человек причины добровольного ухода из жизни так и остались тайной.





Ranking.kz



