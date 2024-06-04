Объем внешней торговли Казахстана увеличился на 53% за последние три года

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Алматы. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, сообщает Акорда.





Для Казахстана было большой ответственностью и честью председательствовать на 12-й министерской конференции, в ходе которой члены ВТО смогли принять важные решения о реформировании организации", - сказал президент в приветственной речи.





Он отметил, что, несмотря на растущий глобальный протекционизм и торговые ограничения, Казахстан стремится укрепить свои позиции в качестве страны с открытой экономикой. В настоящее время наша страна ведет торговлю со 180 странами. За последние 3 года объем внешней торговли Казахстана увеличился на 53%, достигнув 160 миллиардов долларов.





Президент также сообщил гендиректору ВТО, что недавно подписал указ о мерах по либерализации экономики, направленный на усиление честной конкуренции, защиту свободы предпринимательства и сокращение участия государства в экономике.





Токаев подчеркнул, что проходящий в эти дни в Алматы форум по торговой политике Центральной Азии имеет важное значение для продвижения регионального экономического сотрудничества, а также интеграции стран региона в многостороннюю торговую систему.



