Павлодарский нефтехимический завод закрылся на ремонт

Проверка отчета правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год выявила неисполнение практически по всем основным бюджетным показателям

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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2024 года в Казахстане вновь обновилась система госпланирования, однако центральные госорганы не смогли оперативно адаптировать к ней свои планы развития, - В апреле 2024 года в Казахстане вновь обновилась система госпланирования, однако центральные госорганы не смогли оперативно адаптировать к ней свои планы развития, сообщает Высшая аудиторская палата.





Основные выводы из заключения ВАП в отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2024 год были представлены на пленарном заседании мажилиса РК.





По данным ВАП, не удалось достичь 7 ключевых национальных индикаторов и 20 целевых индикаторов в планах развития госорганов.





Прогноз по доходам 2024 года был снижен на 2 трлн тенге от первоначального плана, однако и он оказался не исполнен на 609 млрд тенге.





Несмотря на рост количества налоговых проверок, процент взыскания по ним снизился более чем в 2 раза. Мониторинг 249 крупных налогоплательщиков идет бессистемно, в результате сумма доначислений составила 643 млн - всего 0,01% от общих поступлений крупных субъектов. В целом за 2024 год сбор налогов снизился на 4,7% к уровню 2023 года", - отметили в ведомстве.





Эти факторы вынуждают наращивать не только заимствования, но и увеличивать объемы трансфертов из Нацфонда.





В 2024 году - это 5,6 трлн тенге. В целом уровень активов Нацфонда к ВВП в сравнении с 2023 годом снизился на 7 процентных пунктов. Цель по удержанию дефицита бюджета в диапазоне 2,6% ВВП не достигнута. Установленный лимит ненефтяного дефицита также не соблюден, абсолютный размер которого составил 10,8 трлн тенге", - сообщили в аудиторской палате.





За 2024 год в расходы бюджета изменения вносились 13 раз, при этом 40% корректировок пришлись на IV квартал.





Из плана финансирования были исключены 112 бюджетных инвестпроектов на 56 млрд тенге: объекты в сфере газо-, водо- и электроснабжения, инженерно-коммуникационной инфраструктуры и др. После корректировок бюджета во втором полугодии были включены 96 инфраструктурных проектов на 58 млрд тенге. Однако по направлениям они аналогичны тем, которые исключили ранее", - уточняет источник.





Темпы исполнения Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы снизились: за 2024 год реализовано всего 14 объектов.





В качестве положительного момента ВАП отметила сокращение в 2024 году объемов финансирования квазигоссектора из республиканского бюджета почти на 29%. Вместе с тем по-прежнему имеются факты нерационального управления активами.





К примеру, группа компаний холдинга "Байтерек" затягивала сроки доведения льготных ресурсов до получателей. Процесс отбора проектов выстроен недостаточно прозрачно: поддержку получали проекты, которые либо не достигали заявленных KPI, либо по ним не предъявлялись встречные обязательства.





Фонд "Самрук-Қазына" отменил и приостановил реализацию 13 горнорудных, металлургических и промышленных проектов общей стоимостью 239 млрд тенге.





Председатель ВАП Алихан Смаилов, отвечая на вопросы депутата мажилиса, заявил, что палата усилила работу по предотвращению нарушений в бюджетной сфере.





Эти рекомендации учтены в новом Бюджетном кодексе, который был подписан главой государства 15 марта.





В частности, принята норма, согласно которой правительство должно включать в отчет об исполнении республиканского бюджета информацию о выполнении рекомендаций ВАП за прошедший финансовый период. Реализацию данной нормы можно будет увидеть в отчете за 2025 год.





Меры по усилению законодательного регулирования бюджетной сферы позволят снизить число нарушений при использовании госсредств и активов, а также повысить эффективность работы госорганов в целом", - заявил Смаилов.



