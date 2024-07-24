23.07.2024, 11:10 45906
Посевы пшеницы, риса и хлопка сократили в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Казахстан Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства сообщил о сокращении посевных площадей риса, пшеницы и хлопка в стране.
В текущем году общая посевная площадь составила 23,8 млн га. В соответствие с поручением главы государства планы по диверсификации посевных площадей на текущий год в целом по республике достигнуты. Площадь пшеницы сокращена на 450,3 тысячи га, в то же время площадь масличных увеличена на 608 тысяч га, сахарной свеклы - на 9,4 тысячи га. Снижена площадь водоемких культур: риса на 6,9 тысячи га, хлопчатника на 16 тысяч га", - проинформировал Айдарбек Сапаров.
Как сообщил министр, по сокращению площадей монокультуры - пшеницы республиканский показатель перевыполнен на 4,7%.
По итогам проведенной работы по снижению площадей водоемких культур, индикаторы по рису не достигнуты в Алматинской области и области Жетісу. По хлопчатнику план выполнен полностью, сокращено 16 тысяч га. По социально-значимой культуре как сахарная свекла план по республике не выполнен на 10,4%, в частности в Алматинской области план выполнен только на 50%, в Жамбылской области на 74%", - добавил глава Минсельхоза.
Напомним, в марте стало известно, что в Казахстане сократят посевные площади пшеницы. Позже министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что площади масличных и кормовых культур увеличат в стране.
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24.07.2024, 08:41 4286
Российско-китайское энергетическое сотрудничество укрепляется вопреки внешнему давлению
Фото: Роснефть
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Москва. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве открылся VI российско-китайский энергетический бизнес-форум, где с докладом выступил глава ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Форум, проводимый ежегодно с 2018 года, является важной площадкой для укрепления энергетического партнерства между Россией и Китаем.
По словам Игоря Сечина, российско-китайское сотрудничество в области поставок нефти достигло беспрецедентного уровня на евразийском пространстве. Это заявление было сделано в контексте недавних переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых были поставлены цели по дальнейшему укреплению стратегического партнерства в энергетической сфере.
Глава "Роснефти" подчеркнул, что попытки западных стран оказать давление на экономики России и Китая оказались неэффективными. Напротив, по его словам, эти усилия приводят к обратному результату. В подтверждение своих слов Сечин привел данные о темпах роста ВВП Китая (5,2% в 2023 году) и России (3,6% в 2023 году), которые значительно превышают показатели западных стран и среднемировые значения.
Особое внимание в выступлении главы "Роснефти" было уделено вопросу перестройки логистических маршрутов на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. По мнению Сечина, именно эта перестройка наряду со стабильным нефтяным экспортом сыграла ключевую роль в обеспечении устойчивости российской экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления.
Говоря о перспективах сотрудничества, Игорь Сечин выразил ожидание роста поставок энергоресурсов в Китай. Он привел прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым потребление жидких углеводородов в Китае увеличится на 9% к 2030 году. "Российские компании готовы внести свой вклад в обеспечение энергобезопасности и потребления энергии Китая", - заявил глава "Роснефти".
Сечин также отметил привлекательность российских энергопроектов для китайских инвестиций. Он подчеркнул безопасность и надежность поставок российской нефти в КНР, особенно выделив роль нефтепровода ВСТО. По словам Сечина, в текущей геополитической ситуации этот маршрут является более надежным по сравнению с танкерными перевозками через Ормузский пролив или Суэцкий канал.
Российско-китайский энергетический бизнес-форум, проходящий под эгидой комиссии при президенте России по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и государственного энергетического управления КНР, в очередной раз продемонстрировал прочность и перспективность энергетического партнерства двух стран. Несмотря на внешние вызовы, Россия и Китай продолжают укреплять свое сотрудничество в энергетической сфере, что, по мнению экспертов, будет способствовать дальнейшему экономическому росту обеих стран.
24.07.2024, 08:35 2896
На строительство автодорожного путепровода в Петропавловске выделено 2,9 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление правительства о выделении 2,9 млрд тенге на завершение строительства аварийного путепровода в городе Петропавловске, сообщила пресс-служба правительства.
Проект является жизненно важным для города, так как существующий путепровод, построенный в 1961 году, находится в аварийном состоянии, отметили в правительстве.
Сообщается, что железнодорожная магистраль разделяет город на две части и автодорожный путепровод по улице Караванная ежедневно обслуживает около 16 тыс. автомобилей, обеспечивая транспортно-пешеходную связь между районами и областным центром. Проведение ремонтных работ на данном путепроводе без ограничения движения невозможно из-за его маленьких габаритов и высокой интенсивности транспортного потока, что может создать неудобства для жителей города.
В этой связи было принято решение о строительстве нового путепровода по улице Универсальная, который будет возводиться параллельно с существующим. Общая стоимость проекта составляет 5,9 млрд тенге, часть из которых была выделена из местного бюджета.
23.07.2024, 18:28 30306
Минфин Казахстана стал владельцем части акций "Казатомпрома"
Фото: kazatomprom.kz
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан стало владельцем части акций национальной атомной компании "Казатомпром", сообщает пресс-служба компании.
Завершена внебиржевая сделка между Нацбанком Республики Казахстан и АО "Самрук-Қазына" по покупке акций "Казатомпрома" в Национальный фонд РК. В результате данной транзакции доля АО "Самрук-Қазына" снизилась с 75% до 62,99336549%. По официальным данным Центрального депозитария ценных бумаг Республики Казахстан, реализованная АО "Самрук-Қазына" доля в размере 12,00663451% перешла во владение Министерства финансов Республики Казахстан", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее Нацбанк Казахстана сообщил, что в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций "Казатомпрома" в Национальный фонд.
23.07.2024, 14:28 37356
"КазМунайГаз" оштрафовали за дискриминационные условия для покупателей нефтепродуктов
Компания выплатила штраф на сумму 539,4 млн тенге
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В деятельности АО "НК "КазМунайГаз" за 2023 год выявлены нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана.
По итогам проверки в действиях нацкомпании установлены факты злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов.
Общество в период с января по апрель 2023 года игнорировало поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путем сокращения объемов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов", - рассказали в АЗРК.
Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны от 27 июня 2024 года КМГ привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 539,4 млн тенге.
На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме.
23.07.2024, 12:12 42601
Первостепенное значение: для борьбы с саранчой в Казахстане предусмотрено свыше 8 млрд тенге
В проведении химобработок задействовано более 400 единиц специальной техники
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Для борьбы с саранчой в Казахстане предусмотрено свыше 8 млрд тенге, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов.
Первостепенное значение для будущего урожая имеет принятие своевременных мер по борьбе со стадной саранчой. Для этого из республиканского бюджета предусмотрено 4,2 млрд тенге. Дополнительно из резерва правительства выделено 3,9 млрд тенге", - проинформировал Олжас Бектенов.
По его словам, в проведении химических обработок задействовано более 400 единиц специальной техники.
На сегодня в большинстве регионов благополучно завершены защитные мероприятия. Проведена большая работа, не допущено массовое распространение саранчи", - заявил Олжас Бектенов.
В ходе заседания премьер-министр также отметил, что в этом году значительные средства направлены на весенние полевые работы и лизинг сельхозтехники.
Впервые объем льготного кредитования доведен до 580 млрд тенге. В предыдущие годы этот объем не превышал 180 млрд тенге. Это дало возможность аграриям провести все необходимые агротехнические мероприятия в полном объеме", - добавил он.
Ранее вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы рассказал, в каких областях Казахстана ожидается распространение саранчи.
22.07.2024, 18:36 75941
В "КазТрансОйл" сменился гендиректор
Фото: kaztransoil.kz
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральным директором крупнейшей нефтепроводной компании Казахстана "КазТрансОйл" стал Арман Касенов, сообщает пресс-служба компании.
Арман Касенов в разные годы работал генеральным директором - председателем правления ТОО "КазТрансГаз Өнімдері", заместителем генерального директора по корпоративному развитию, управляющим директором по корпоративному развитию, директором департамента бюджетного планирования и экономического анализа АО "КазТрансГаз", генеральным директором РГП "Казводхоз" Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
До назначения он был заместителем председателя правления по маркетингу АО "НК "QazaqGaz".
Также решением совета директоров АО "КазТрансОйл" досрочно прекращены полномочия Талгата Курманбаева в качестве генерального директора АО "КазТрансОйл".
Кроме того, по собственной инициативе c 22 июля 2024 года Талгат Курманбаев исключен из состава совета директоров АО "КазТрансОйл", - добавили в пресс-службе.
Ранее был назначен новый аким Актау.
22.07.2024, 17:30 77796
Павлодарский нефтехимический завод возобновил работу
Фото: instagram/pnhz.kz
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Павлодар. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский нефтехимический завод возобновил работу после завершения планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".
Завод возобновил производство нефтепродуктов. В период планово-предупредительных работ отгрузка товарной продукции осуществлялась предприятием без перебоев", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что с 21 июля ПНХЗ начал поставлять битум для дорожно-строительных организаций.
Напомним, 20 июня ПНХЗ остановили на плановый ремонт. Тогда на предприятии заверили, что на время остановки работы завода запасы бензина и дизтоплива накоплены в достаточном количестве.
22.07.2024, 16:23 78771
АБР выделит 58,2 млрд тенге на усиление электросетей южной зоны Казахстана
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "KEGOC" и Азиатский банк развития подписали соглашение о финансировании на сумму 58,2 млрд тенге для реализации проекта по усилению электрической сети южной зоны единой энергетической системы Казахстана, сообщили в пресс-службе KEGOC.
В компании рассказали, что проект позволит интегрировать в сеть крупномасштабную генерацию электроэнергии, в том числе из возобновляемых источников, усилить и стабилизировать передачу электроэнергии на юге страны, а также повысить энергетическую безопасность Казахстана.
Подрядчиками проводятся работы по разработке проектно-сметной документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ, которые предусматривают строительство двух воздушных линий электропередачи 500 кВ общей протяженностью 475 км, а также реконструкцию и расширение трех подстанций 500 кВ "Шу", "Жамбыл" и "Шымкент", - сказано в сообщении компании.
Как рассказала генеральный директор АБР по операциям в частном секторе Сюзанна Габури, этот проект синхронизирован с вводом новых генерирующих мощностей, что позволит снизить потери при передаче электроэнергии и окажет положительное влияние на экономическое развитие региона.
АБР окажет содействие АО "KEGOC" и технические консультации по интеграции возобновляемых источников энергии и развитию национальной электрической сети.
Новая архитектура национальной электрической сети позволит вовлечь в энергобаланс огромный потенциал возобновляемых и традиционных источников энергии Южного Казахстана. Существенно увеличится экспортный и транзитный потенциал и будет усилена энергетическая безопасность всего региона", - отметил глава KEGOC Наби Айтжанов.
Напомним, по словам энергетиков, дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов.
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