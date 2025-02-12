Предложение об увеличении ставки НДС до 16% внесут в парламент
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство одобрило предложение об увеличении ставки налога на добавленную стоимость до 16%. Поправки в проект нового Налогового кодекса внесут до 20 февраля, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики РК Серик Жумангарин.
Как вы знаете НДС - это один из ключевых источников пополнения бюджета - cоставляет 25% государственного бюджета. Повышение и дифференциация ставки НДС до 16% позволяет уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов, усилить сберегательную функцию Национального фонда и финансировать приоритетные государственные проекты.", - сказал министр.
При этом для производителей сельскохозяйственной продукции в правительстве предлагают освобождение от НДС. Жумангарин подчеркнул, что сейчас крестьянские хозяйства не являются плательщиками НДС, и это сохранится в новом Налоговом кодексе.
Юридические лица сельхозтоваропроизводители платят НДС 30% от положенного к уплате в бюджет. Теперь платить не будут. Таким образом, вся продукция (картофель, помидоры, лук, капуста и прочее), произведенная в Казахстане, будет более конкурентоспособна", - объяснил министр нацэкономики.
Также в правительстве предложили пониженную ставку для сферы здравоохранения - 10%. Дополнительно в рабочих группах обсудят, на кого еще будет распространена такая ставка.
Сегодня лишь 4% предприятий платят НДС. Многие компании искусственно дробят бизнес, чтобы избежать налогообложения. Это подрывает налоговую систему и мешает нормальному зачету НДС. Поэтому предлагается снижение порога постановки на учет с 80 млн тенге до 15 млн тенге. Создаются условия, при которых стоимость издержек дробления будут превышать выгоды от дробления. Это создаст равные условия для бизнеса, предотвратит схемы уклонения", - доложил Жумангарин.
По его словам, в большинстве стран развитой и развивающейся экономики порог по НДС либо значительно ниже, либо отсутствует вовсе. Например, в Канаде, Корее, скандинавских странах, в ряде стран Восточной Европы и в наших ближайших соседях, России, Узбекистане, Кыргызстане пороги ниже, чем в Казахстане.
Также будет пересмотрен режим розничного налога. В целом мы его сохраняем. При этом предел дохода по предлагаемому этому режиму сохраняется в размере 600 тысяч МРП - это 2 359 миллионов тенге в год. Снимаются ограничения по численности работников; фонд оплаты труда вычитается, если доход от реализации превышает 100 миллионов тенге в год; 100 миллионов тенге для стимулирования обеления заработных плат. Ключевое условие - сокращение видов деятельности и реализация только в сегменте B2C. Режим называется розничный. Он должен соответствовать своему названию. Реализация только населению", - дополнил спикер.
Он отметил, что рост налоговых поступлений ожидается в размере 4-5 триллионов тенге ежегодно. Эти средства помогут сократить зависимость от Нацфонда, снизить уровень государственного долга, направить дополнительные ресурсы на развитие инфраструктуры, агропромышленного комплекса, обрабатывающей промышленности и обороны.
Правительство считает, что возможный инфляционный эффект от повышения налогов будет краткосрочным и исчерпается в течение года. Дополнительная инфляция ожидается в размере до 3%.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах.