28.01.2025, 16:17 44236
Как повышение НДС отразится на ценах, ответил Жумангарин
Фото: freepik.com
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин на пресс-конференции в правительстве ответил, как возможное повышение НДС повлияет на цены и на покупательскую способность граждан.
По словам Жумангарина, окончательное решение о повышении ставки НДС пока не принято. Ориентировочно конечную ставку налога определят в 15-20 числах февраля.
Отвечая на вопрос, как повышение НДС повлияет на покупательскую способность граждан, зампремьера отметил, что в случае принятия реформы будет увеличена адресная социальная помощь.
Если реформа будет реализована, то мы, естественно, увеличим АСП, мы охватим всех, кто в нее попадет. Мы проиндексируем всем бюджетникам зарплаты, пенсии. Но основная идея такая - чтобы бедные не почувствовали эту реформу", - сказал он.
При этом он ответил, что повышение НДС в разных отраслях отобразится по-разному. Средняя нагрузка на предприятия вырастет на 4%.
Но конечный потребитель, безусловно, ощутит на себе повышение цен. Оно будет, и мы коридор инфляции считали, где-то увеличение может до 4,5%, может быть. И это увеличение нам необходимо нивелировать тем, что эти дополнительные финансовые ресурсы должны пойти на развитие реального сектора. Это сложная экономика, это экономика простых вещей", - пояснил он.
Жумангарин добавил, что принятие реформы позволит казахстанскому бизнесу стать более конкурентоспособным благодаря тому, что ставка выровняется, возврат НДС вырастет при экспорте.
Все модели показывают, что повышение будет краткосрочным", - заключил он.
Напомним, в правительстве предлагают повысить ставку НДС, а взамен - снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10-30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя.
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29.01.2025, 11:06 1801
Air Astana открывает новый рейс в Индию
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новый рейс в Индию открывает авиакомпания "Air Astana", сообщили в пресс-службе воздушного перевозчика.
Рейсы по авиамаршруту Алматы - Мумбаи будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа Airbus.
Таким образом, количество пассажирских рейсов между странами увеличится до 21 в неделю. Их будут выполнять 3 авиакомпании по 4 авиамаршрутам.
Для справки
В настоящее время регулярное авиасообщение выполняется по маршрутам:
- Алматы - Дели (авиакомпании Air Astana и IndiGo по 7 рейсов в неделю);
- Алматы - Гоа (SCAT - 2 рейса);
- Астана - Гоа (Fly Arystan - 2 рейса).
Открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами", - подчеркнули в авиакомпании.
29.01.2025, 09:10 10586
В Казахстане изменят правила финансирования проектов из Нацфонда
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработали правила проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда Республики Казахстан путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, а также рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования таких проектов, сообщили в Министерстве национальной экономики.
Целью правил является обеспечение прозрачной и всесторонней экспертизы проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств Нацфонда.
Экспертиза проектов будет проводиться в два этапа.
Стратегическая оценка - на первом этапе будут оценивать проекты на соответствие стратегическим документам и приоритетам страны, а также их влияние на экономику, включая прогнозы по вкладу в ВВП, увеличению бюджетных поступлений и росту инвестиций.
Второй этап - комплексная оценка - предполагает более глубокий анализ. Экспертная группа, включающая специалистов из Нацбанка, министерств национальной экономики и финансов, будет оценивать финансово-экономические и технические аспекты проектов. При необходимости для независимой экспертизы будут привлекаться сторонние специалисты за счет средств инициатора проекта.
Кроме того, для повышения качества и устойчивости проектов условия финансирования изменятся. Доля средств, выделяемых из Нацфонда, не будет превышать 50% от общего объема требуемых средств. Оставшуюся сумму необходимо будет софинансировать через собственные средства инициатора проекта или акционеров инициатора проекта, банками второго уровня, международными финансовыми организациями", - отметили в МНЭ.
По данным ведомства, принятие проекта правил ужесточит условия выделения средств из Нацфонда и позволит расходовать его средства на реализацию проектов с высокой валовой добавленной стоимостью.
Как сообщил во вторник на расширенном заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов, средства Национального фонда будут запрашиваться исключительно для строительства крупных инфраструктурных объектов.
Параллельно будем повышать эффективность государственных расходов и усиливать бюджетную дисциплину. Расходы на субсидирование перманентно растут во всех отраслях без учета их реального эффекта и при слабом контроле со стороны госорганов. Получение субсидий стало частью бизнес-модели отдельных компаний. За последние 3 года по 770 проектам произошло удорожание смет на общую сумму 2,2 трлн тенге. Конечно, есть объективное удорожание, но есть и спорное", - отметил он.
28.01.2025, 18:57 32656
В Минэнерго рассказали, как заявления Трампа могут отразиться на Казахстане
Резкий рост предложений нефти на международных рынках повлечет снижение цены
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 28 января, в кулуарах правительства министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал вопрос о том, как отразятся на добывающей промышленности Казахстана заявления президента США Дональда Трампа.
Данный рынок достаточно конкурентный. Правительство примет соответствующие меры, то есть разрабатываются сценарии Министерством экономики при падении цен на нефть. Но в настоящее время мы никаких корректировок планов по добыче не планируем. В целом цена где-то в диапазоне от 60 до 80 долларов является приемлемой для Казахстана", - цитирует Алмасадама Саткалиева Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что по запросу германской стороны Казахстан рассматривает вопрос увеличения поставок нефти до двух миллионов тонн в год. В рамках соглашения между Казахстаном, Германией и Россией в 2024 году 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти было доставлено на нефтеперерабатывающий завод "Шведте" в Германии.
28.01.2025, 18:23 34971
В Нацбанке рассказали, на какие проекты направят деньги из ЕНПФ
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов рассказал, в какие проекты будут вложены средства из Единого накопительного пенсионного фонда, передает корреспондент агентства.
По ЕНПФ определен лимит на 2024-2025 годы до 2 триллионов тенге - это инвестиционные возможности на кредитование экономики. Речь идет о приобретении долговых инструментов "Байтерек", "Самрук-Казына", банков второго уровня. Деньги, предполагается, будут направлены на такие цели, как диверсификация, рост экономики, импортозамещение, увеличение казахстанского содержания. Деньги выделяются исключительно на рыночных условиях, то есть речь не о том, что за счет будущих пенсионеров должны быть предоставлены какие-то льготы", - сообщил зампредседателя Нацбанка.
По его словам, сегодня в облигации холдинга "Байтерек" проинвестировано 173 миллиарда тенге для реализации проектов в транспортной сфере и 213 миллиардов тенге - для проектов в АПК.
В настоящее время в правительстве находятся в достаточно высокой степени проработки различные проекты в энергетической сфере - предполагается, что ЕНПФ будет одним из покупателей этих облигаций. Это действительно "длинные" деньги, которые помогут обеспечить долгосрочное фондирование в экономике. Такие институты, как "Самрук-Казына" и "Байтерек" - это квазигосударственные компании, за которыми стоит государство: они отвечают за тщательный отбор этих проектов, и в этом плане я не думаю, что для вкладчиков существуют какие-то риски", - уточнил Акылжан Баймагамбетов.
Ранее на расширенном заседании правительства Токаев призвал банки финансировать значимые инфраструктурные проекты.
28.01.2025, 18:13 38551
В 2024 году около 2 млн тонн грузов перевалено через порт Курык
Фото: КТЖ
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году около 2 млн тонн грузов перевалено через порт Курык, расположенный на восточном побережье Каспийского моря, сообщили в пресс-службе АО "НК "Казахстан темiр жолы".
Большая часть от общего объема пришлась на железнодорожную составляющую - 1 150 600 тонн, автомобильная достигла 781 300 тонн. Через зерновой терминал перевалено 25 900 тонн. Всего в течение 2024 года в порту обработано 1 957 800 тонн грузов", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что порты Каспийского моря остаются одними из ключевых звеньев Транскаспийского международного транспортного маршрута, поэтому объемы перевалки грузов будут постоянно расти.
Через Курык экспортируют нефть, металлы, химическая продукция, зерно, уголь, удобрения. Импортируют продукты питания, промышленное оборудование, стройматериалы и другие грузы. Транзитом через порт идет электроника, текстиль, продукция химической отрасли, различное оборудование, изделия из металла", - добавили в КТЖ.
Напомним, за 11 месяцев объем перевозок грузов по ТМТМ увеличился на 63%.
28.01.2025, 15:46 45191
Цены на ГСМ начнут расти с февраля - Минэнерго
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Рост цен на горюче-смазочные материалы начнется с февраля, сообщил министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев.
По ГСМ мы ожидаем предварительный плавный рост с февраля этого года. Сжиженный газ тоже в ближайшее время", - сказал министр.
По словам Саткалиева, летом этого года ожидается первое повышение цен для участников рынка товарного газа.
Верхний предельный диапазон цен мы установим примерно на уровне от 64 до 98 тенге, в зависимости от региона будет повышаться цена", - проинформировал министр.
Он отметил, что сейчас диапазон - от 59 до более 90 тенге.
Правительство предпримет все необходимые административные меры, чтобы не допустить резкого роста цен", - заверил глава Минэнерго.
Ранее сообщалось, что с 1 января Казахстан запретит вывоз бензина и дизельного топлива.
28.01.2025, 14:17 48616
Тарифы на комуслуги должны соответствовать рыночным условиям - президент
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на расширенном заседании в правительстве, президент Казахстана отметил перекос в экономике из-за низких тарифов на услуги ЖКХ и цен на нефтепродукты и поручил продолжить реализацию новой тарифной политики.
Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии. Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям - иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды", - сказал глава государства.
Он отметил, что практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в экономике Казахстана.
Все люди видят, как в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала", - указал президент.
Также он напомнил о важности формирования в обществе культуры бережного отношения к ресурсам.
Но помимо призывов к гражданам нужно перейти к внедрению социальных норм потребления. Положительные примеры уже имеются. Только в сфере водопотребления такой подход дал ежемесячную экономию воды около восьми процентов. Это крайне важно, поскольку дефицит водных ресурсов обостряется не только в Казахстане, но и в Центральной Азии в целом. Поэтому остро стоит вопрос применения водосберегающих технологий. Соседний Китай обладает такими технологиями мирового уровня, предлагает сотрудничество, но с нашей стороны никто не проявляет инициативы и решительности. Правительство обязано вплотную заняться данным вопросом и к 1 июня отчитаться о результатах", - поручил Токаев.
Напомним, в правительстве предлагают повысить ставку НДС.
28.01.2025, 13:50 48441
Токаев призвал банки финансировать значимые инфраструктурные проекты
Он также поручил правительству совместно с профильными институтами развития проработать вопрос создания гарантийного фонда
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ресурсы банков второго уровня можно и нужно задействовать для реализации программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов, заявил президент Токаев на расширенном заседании правительства.
Надо поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на субсидирование ставок по кредитам. Это позволит в несколько раз увеличить охват финансированием и с пользой вовлечь ликвидность банков в экономический оборот", - заявил глава государства.
Он напомнил, что с 2017 по 2020 год ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеров была оказана государственная поддержка, в том числе за счет Нацфонда, сроком на 15 лет.
Отдельные банки уже покрыли все убытки, но продолжают удерживать принадлежащие государству средства. Причем имеют гарантированную прибыль, вкладывая их под высокие проценты в безрисковые государственные инструменты. Правительству и Нацбанку поручается принять решение. Хочу подчеркнуть по этому вопросу: банки ни в коем случае не враги правительства и, тем более, народа, но должно быть справедливое партнерство на основе диалога. Когда-то вам помогли, теперь и вы отвечайте взаимностью", - обратился к банкирам президент.
Он добавил, что кредитование реального сектора сдерживает нехватка у бизнеса залогового обеспечения.
Поэтому нужно расширить инструменты гарантирования займов. Правительству совместно с профильными институтами развития необходимо проработать вопрос создания гарантийного фонда. Такие фонды, финансируемые за счет ежегодных взносов банков, корпораций, центральных и местных органов власти, хорошо показали себя в ряде стран. Вместе с тем при реализации стратегических проектов с высокой экономической отдачей можно на рыночных условиях более активно привлекать "длинные" деньги из ЕНПФ", - резюмировал Токаев.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?