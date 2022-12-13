Президент РК поручил избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Нацфонда

В ближайшие 7 лет активы Нацфонда увеличатся до $100 миллиардов
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства поручил избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Нацфонда.
Правительству нужно достичь стабильности бюджета и избавиться от хронической зависимости от трансфертов из Национального фонда. Напоминаю, что через год начнется начисление половины инвестиционного дохода Национального фонда детям. Это означает, что все граждане будут пристально следить за состоянием дел в Нацфонде", - сказал Токаев.
Он отметил, что сопричастность каждого к национальным богатствам - это не пустые слова.
Это начало подлинно народного, общественного контроля. Хочу, чтобы и правительство, и Нацбанк осознавали это в полной мере. Напоминаю: в ближайшие 7 лет активы Нацфонда должны вырасти до 100 миллиардов долларов. Поэтому тратить из него надо меньше, а зарабатывать больше. Причем проблемы с тем, чтобы "зарабатывать", очевидно, тоже имеют место быть", - сказал президент.
По его словам, инвестиционная доходность фонда на порядок ниже аналогичных фондов других стран. Доходность Нацфонда за последние 10 лет составила 1,6% годовых, тогда как доходность аналогичного сингапурского фонда - 6,4%, норвежского - 7,5%. Это наглядно демонстрирует значительную неэффективность со стороны уполномоченных на управление органов.
Поручаю Национальному банку совместно с правительством внести предложения по совершенствованию управления Национальным фондом с учетом вышесказанного. Все высказанные недостатки и замечания должны быть полностью учтены", - заявил Токаев.
Дополнено 12.12.2022, 13.00
Премьер-министр РК Алихан Самилов заверил, что принимаемые правительством меры позволят в ближайшие годы увеличить объем поступлений средств в Национальный фонд и стабилизировать темпы роста бюджетных расходов.
По его словам, в настоящее время начата реализация предвыборной программы президента РК, в рамках которой осуществляется внедрение принципов новой концепции управления государственными финансами до 2030 года. Вместе с тем утверждены контрцикличные бюджетные правила, которые позволят сократить трансферты из Нацфонда на 1,4 трлн тенге в 2023 году и стабилизировать темпы роста расходов бюджета.
В целом налогово-бюджетная политика будет направлена на снижение ненефтяного дефицита до 5% к 2030 году, а также на рост активов Нацфонда до 100 млрд долларов.
По словам главы Национального банка РК, по состоянию на 1 декабря активы Нацфонда увеличились до $55,8 млрд ввиду восстановления цены на нефть и, соответственно, высоких поступлений в размере 6 трлн тенге, в том числе $9,8 млрд в иностранной валюте.
Несмотря на спад на финансовых рынках, доходность Нацфонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,08%", - сказал Галымжан Пирматов.