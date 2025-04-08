Проект Каспийского зеленого энергетического коридора: стороны подписали меморандум

Проект будет включать в себя объединение энергетических систем и создание зеленого коридора для передачи и торговли возобновляемой энергией

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Баку. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Азиатский банк развития (АБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и министерства энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана сегодня подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) для поддержки технико-экономического обоснования по проекту Каспийского зеленого энергетического коридора, - Азиатский банк развития (АБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и министерства энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана сегодня подписали меморандум о взаимопонимании (МОВ) для поддержки технико-экономического обоснования по проекту Каспийского зеленого энергетического коридора, сообщает пресс-служба АБР.





Инициатива является частью регионального технического содействия АБР по проекту.





Меморандум устанавливает рамки сотрудничества высокого уровня. Особое внимание в нем уделено разработке надежной институциональной и правовой базы для содействия трансграничной торговле электроэнергией между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном.





Проект Каспийского зеленого энергетического коридора направлен на укрепление регионального энергетического сотрудничества и продвижение торговли зеленой энергией среди большинства стран - участниц программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС).





Инициатива "Каспийский зеленый энергетический коридор" является стратегическим приоритетом для трех стран, а также для АБР, поскольку она напрямую способствует нашей основной миссии по содействию трансграничному сотрудничеству в области инфраструктуры чистой энергии и одновременному решению многочисленных региональных проблем. Подписание меморандума о взаимопонимании является определяющим моментом в сотрудничестве и закладывает основу для более глубокого взаимодействия между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, а также двумя многосторонними партнерами - АБР и АБИИ, обеспечивая структурированный и скоординированный подход по мере нашего продвижения вперед. Это отражает нашу коллективную приверженность превращению этого видения в преобразующую региональную инициативу", - заявил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.





Проект будет включать в себя объединение энергетических систем и создание зеленого коридора для передачи и торговли возобновляемой энергией. Он предусматривает комплексную передачу зеленой энергии из Каспийского региона в Европу по Черноморскому кабелю. Инициатива соответствует миссии АБР по поддержке устойчивого развития и регионального сотрудничества, содействию энергетической безопасности, устойчивости и экономическому развитию в регионе.





Для справки





ЦАРЭС - это партнерство Афганистана, Азербайджана, Китайской Народной Республики, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и партнеров по развитию, работающих вместе над продвижением развития посредством сотрудничества, что ведет к ускоренному экономическому росту и сокращению бедности.





АБР - ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий устойчивый, инклюзивный и жизнестойкий рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими странами и партнерами для совместного решения сложных задач, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегическое партнерство для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и сохранения нашей планеты. АБР основан в 1966 году и принадлежит 69 странам, 49 из них находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.