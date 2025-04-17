Проект по обмену опытом между энергетиками из стран Центральной Азии запускают в Казахстане
Проект реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и фонда технического содействия ЕАБР
Алматы. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Евразийский банк развития (ЕАБР) в партнерстве с Экономической и социальной комиссией ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН) запускают проект по обмену опытом между энергетиками Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе банка.
Проект "Поддержка устойчивого развития энергетики Центральной Азии путем расширения субрегионального и межстранового сотрудничества посредством обмена компетенциями и знаниями" реализуется при финансовой поддержке ЭСКАТО ООН и фонда технического содействия ЕАБР.
Как рассказали в пресс-службе ЕАБР, данный проект посвящен обмену опытом в области современных методов оперативно-диспетчерского управления энергосистемами. В нем примут участие 170 специалистов из Центральной Азии. Проект направлен на повышение квалификации диспетчерского персонала, эффективности управления энергосистемами и укрепление межстрановых связей в регионе.
При стабильном росте экономик Центральной Азии на 6% в год, странам региона нужны не только большие объемы электроэнергии, но и стабильность поставок. Энергетические системы, работающие в параллельном режиме, повышают свою эффективность на национальном уровне и справляются со скачками спроса, обеспечивая тем самым стабильное снабжение электроэнергией. Кроме того, сотрудничество в этой индустрии приводит к снижению выбросов углекислого газа как одного из основных побочных продуктов. Наш проект не только способствует профессиональному росту экспертов, но и закладывает основы для долгосрочного сотрудничества между странами региона", - рассказал заместитель председателя правления и главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров
По словам директора субрегионального офиса ЭСКАТО ООН для Северной и Центральной Азии Николая Помощникова, совместный проект притворит в реальность обновленный меморандум о взаимопонимании между организациями.
Для ЭСКАТО ООН регион Центральной Азии является одним из приоритетных, объединяющим 5 развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Мы будем продолжать реализацию проектов, нацеленных на укрепление сотрудничества и достижение устойчивого развития в этом регионе, с участием таких надежных партнеров, как ЕАБР", - подчеркнул Помощников.
Отмечается, что проект входит в состав ключевого инвестиционного мегапроекта ЕАБР "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", который направлен на развитие энергетического сотрудничества в регионе и содействует реализации цели устойчивого развития ООН № 7 ""Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех".
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей, и всестороннему развитию стран-участниц. К 2025 году в накопленном портфеле ЕАБР 305 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 16,5 млрд долларов. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.