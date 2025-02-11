"Росатом" готов к комфортному для Астаны формату кооперации - МИД РФ

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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы, - Министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр национальной экономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы, сообщает пресс-служба премьер-министра.





Встреча была организована при поддержке НПП "Атамекен", в ней приняли участие более 150 представителей бизнеса, ассоциаций, общественных и отраслевых объединений.





Как подчеркнул глава государства, налоговая система должна быть сбалансированной. Она должна учитывать интересы бизнеса и государства. Сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить один из главных вопросов, наверное, это касается налога на добавленную стоимость. Работа предстоит большая и комплексная", - отметил Мади Такиев.





В свою очередь вице-министр национальной экономики Азамат Амрин озвучил предложения правительства по установлению дифференцированных ставок НДС в рамках налоговой реформы.





Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - пояснил Азамат Амрин.





В настоящее время в аграрном секторе крестьянские хозяйства не платят НДС, а юридические лица в силу имеющихся льгот платят только 30% от положенных к уплате налогов в бюджет. По новым механизмам, никто из них НДС платить не будет. Это позволит сделать казахстанскую сельхозпродукцию более конкурентоспособной. Виды отраслей, на которые будет распространяться ставка в 10%, еще обсуждаются с бизнесом.





Также на встрече были озвучены предложения по пересмотру режима упрощенной декларации и розничного налога при сохранении его сущности - предела дохода в размере 600 тыс. МРП (2 млрд 359 млн тенге) в год. Ключевое изменение - реализация этого режима только в сегменте B2C (в рознице). Предложено снять ограничения по численности работников. В случае, если доход от реализации предпринимателя превышает 100 млн тенге в год, предусмотрена возможность уменьшения облагаемого дохода на сумму ФОТа (фонд оплаты труда). Таким образом, порог в 100 млн тенге позволит стимулировать обеление заработных плат. При этом ставка 4% розничного налога сохраняется (с возможностью снижения маслихатами на 50%).





При реализации налоговой реформы ожидается рост налоговых поступлений в бюджет страны 4-5 трлн тенге ежегодно. Эти средства помогут сократить зависимость от Национального фонда; снизить уровень государственного долга и направить дополнительные ресурсы на кредитование инвестпроектов, развитие институтов развития, модернизацию ЖКХ, теплоэнергетической системы.





Ранее президент Казахстана на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству дополнительно проработать вопрос по ставке НДС. Глава государства подчеркнул, что любые нововведения должны проводиться на основе всестороннего анализа и продуманной стратегии.



