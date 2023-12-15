Россияне построят три ТЭЦ в Казахстане: опубликован проект постановления

Инфляция, по оценкам Евразийского банка, тоже продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году

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Алматы. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Казахстане продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году, сообщила на итоговой пресс-конференции Евразийского банка развития старший аналитик центра странового анализа ЕАБР Айгуль Бердигулова.





Экономика Казахстана в этом году демонстрирует уверенный рост. По итогам 2023 года прирост ВВП оценивается на уровне 4,8%. Важную роль в расширении экономической активности играют инвестиции. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в страну, увеличился почти в 2 раза по итогам первого полугодия. Много новых инициатив правительства, направленных на поддержку экономики. В том числе работа над реализацией 970 крупных инвестиционных проектов на сумму 32 трлн тенге и запуск проектов для реализации послания президента", - сообщила спикер.





Прогноз роста ВВП Казахстана улучшен до 5% в 2024 году. Политика диверсификации экономики будет способствовать повышению темпов роста в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. Прогнозируемое снижение процентных ставок также придаст дополнительный импульс росту экономики.





В среднесрочной перспективе инвестиции продолжат формировать основу роста. В результате структурных преобразований качество экономического роста улучшится. Рост ВВП в 2025-2026 гг. превысит 5%, что выведет Казахстан в лидеры по темпам экономического роста среди стран ЕАЭС.





Инфляция в Казахстане, по нашим оценкам, продолжит замедляться и к концу 2024 года составит около 7% после 9,8% в 2023 году. Этому во многом будут способствовать принятые меры денежно-кредитной политики, ослабление давления со стороны внешнего сектора и внутреннего спроса", - рассказала Бердигулова.





ЕАБР





Базовая ставка в Казахстане на конец 2024 года может снизиться до 10%, а к концу 2025 года - до 7-8%. Курс казахстанского тенге в 2024 году прогнозируется в среднем на уровне 470.





На небольшое обесценивание тенге (около 3-4%), по словам Бердигуловой, может повлиять ожидаемое снижение мировых цен на нефть и увеличение импорта. Поддержку тенге в начале года продолжит оказывать высокая базовая ставка Нацбанка РК.





Напомним, в ноябре Нацбанк снизил базовую ставку до 15,75%.





Годовая инфляция продолжает динамично замедляться. Ожидается переход показателя в зону однозначных значений в ближайшие месяцы. Месячная инфляция в октябре замедлилась до среднеисторических значений", - заявили в пресс-службе главного финрегулятора страны.