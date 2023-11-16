Рост ВВП Казахстана составил 4,9%

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Астана. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Рост ВВП Казахстана в январе-октябре составил 4,9%. Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания правительства.





Экономика страны адаптировалась к непростым условиям и сохраняет темпы роста. По итогам 10 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 4,9%. Положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики", - сказал премьер-министр.





Горнодобывающая промышленность выросла более чем на 6% за счет роста добычи нефти и природного газа. Добыча газа выросла на 9,7%, добыча нефти - на 9,3%, добыча прочих полезных ископаемых - на 14%.





Рост в обрабатывающей промышленности составил более 3%. Машиностроение выросло на 27%, в том числе автомобилестроение - на 42%. Значительный рост зафиксирован в легкой промышленности почти на 12% за счет увеличения производства текстильных изделий.





Выросло производство пластмассовых изделий на 5,5%, продуктов питания - на 3% и напитков - почти на 2%.





Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе на 12,5%. Введено свыше 13 млн квадратных метров жилья.





В секторе услуг рост наблюдается в торговле - свыше 10%, связи - на 8% и транспорте - на 7%.





Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобычи составил 17,5%.





По всем основным показателям отмечается положительная динамика в Абайской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Кызылординской областях и в городе Алматы.





Всем регионам до конца текущего года надо обеспечить достижение целевых показателей социально-экономического развития. Важным фактором экономического роста является привлечение частных инвестиций. Это наша приоритетная задача. Государственным органам и регионам необходимо вести работу по привлечению инвестиций, а также обеспечить реализацию запланированных проектов", - отметил премьер.





Кроме того, он напомнил, что глава государства поставил задачу по каждому среднему предприятию расширить производство в 2-3 раза.





Необходимо ответственным госорганам, акиматам совместно с нацпалатой "Атамекен" принять конкретные меры по реализации данного поручения. В целом следует активнее поддерживать бизнес в вопросах расширения действующих производств и создания новых предприятий", - сказал Смаилов.





Также глава правительства отметил, что благодаря своевременно принятым мерам нам удалось снизить уровень инфляции до 10,8%.





Вместе с тем для достижения цели по уменьшению инфляции в 2 раза до конца года госорганам и акиматам необходимо обеспечить реализацию всех запланированных мероприятий в Комплексе мер по контролю и снижению уровня инфляции. До конца года осталось 1,5 месяца. Необходимо сохранить траекторию роста экономики, обеспечить достижение всех целевых показателей. Также администраторам бюджетных программ следует уделить внимание своевременному освоению выделенных средств на текущий год", - подчеркнул премьер.