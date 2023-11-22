МВФ прогнозирует рост экономики Казахстана на 4,8% по итогам года  

Глава миссии МВФ в РК Николя Бланше на встрече с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым подтвердил готовность продолжать взаимодействие для развития финансового сектора Казахстана

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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Планы сотрудничества Казахстана и Международного валютного фонда на ближайшую и среднесрочную перспективу обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и глава миссии МВФ в республике Николя Бланше.





Правительство придает большое значение партнерству с Международным валютным фондом и высоко оценивает его вклад в развитие экономики Казахстана. Важными событиями нынешнего года стали визит директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой в РК и открытие в Алматы регионального центра по развитию потенциала для стран Кавказа, Центральной Азии и Монголии", - сообщили в пресс-службе правительства .





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Как отметил Алихан Смаилов, на сегодняшний день экономика республики адаптировалась к новым условиям и показывает устойчивый рост. По итогам 10 месяцев увеличение ВВП составило 4,9%. Инвестиции в основной капитал выросли на 12,6%, что является необходимым условием для положительной динамики в будущих периодах, в частности в 2024 году. Наряду с этим отмечается существенное замедление инфляции за счет реализации совместных мер правительства и Нацбанка.





Он добавил, что международные рейтинговые агентства также подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на инвестиционном уровне. При этом в октябре агентство Moody’s улучшило свой прогноз по рейтингу со стабильного на позитивный.





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По словам премьер-министра, в настоящее время в РК продолжается работа по совершенствованию налогово-бюджетной политики. Разрабатывается новый Бюджетный кодекс, направленный на упрощение бюджетных процессов, совершенствование межбюджетных отношений и повышение качества управления государственными финансами в целом. Кроме того, разрабатывается новый Налоговый кодекс.





Для нас основными задачами являются обеспечение макроэкономической стабильности и дальнейшего устойчивого экономического роста. В данном контексте мы признательны МВФ за постоянную поддержку", - сказал Алихан Смаилов.





В свою очередь Николя Бланше отметил, что у Казахстана достаточно сил и возможностей, чтобы достичь большего экономического роста в будущем.





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Мы видим амбиции республики по достижению более высоких темпов роста, и учитываем тот прогресс, который уже был сделан. Отмечаем этот прогресс во многих областях. Большое значение имеет то, каким образом данный рост будет обеспечиваться. Именно это отражается в наших советах и рекомендациях. По нашему мнению, ведущую роль должен играть частный сектор при поддержке государства", - сказал глава миссии МВФ в Казахстане.





По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжать взаимодействие для дальнейшего совершенствования и развития финансового сектора Казахстана.





Дополнено, 21.11.2023, 12.48





Экономический рост в Казахстане в этом году был достаточно устойчивым, заявил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Алиханом Смаиловым глава миссии МВФ в Казахстане Никола Бланше. Он обозначил основные показатели роста экономики РК, которые войдут в итоговый отчет МВФ.





Мы прогнозируем, что рост экономики составит 4,8%, по году в целом. Это обеспечено работой нефтяного и ненефтяного секторов экономики. Кроме того, надо отметить, что вторичные последствия войны в Украине оказали лишь ограниченное влияние. Инфляция снижается, в феврале она достигла пика - 21%, а сейчас она составляет менее 11%. То есть она чуть-чуть превысит прогнозируемую инфляцию на конец года", - цитирует Бланше Zakon.kz .





По прогнозам МВФ, темпы роста экономики Казахстана в следующем году будут более умеренными, в пределах 3-3,5%.





Цифры будут ниже, чем в этом году. Одна из основных причин заключается в снижении объемов добычи нефти в связи с задержками в реализации проекта расширения Тенгизского месторождения", - прогнозирует глава миссии МВФ.





Он также обозначил основные риски для казахстанской экономики:





снижение объемов добычи нефти;

глобальные условия, условия торговых партнеров, возможности экспортных поставок нефти;

вторичные последствия войны в Украине и фактор санкций.





Напомним, ранее агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" и отметило стабильные перспективы по росту экономики Казахстана.





Также рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3". В ближайшие три года агентство прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4%.



