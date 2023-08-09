Страны ЕАЭС и КНР готовы к углублению взаимодействия в промышленности
Фото: Depositphotos
Москва. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Договоренность об углублении взаимодействия в промышленности достигнута в ходе встречи министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжаном Ханьхуэйем, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Наши страны настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Китайской Народной Республикой как в контексте инициативы "Один пояс - один путь" и ее сопряжения с ЕАЭС, так и в рамках реализации действующего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между государствами Союза и КНР. Для ускорения эффективности взаимодействия мы считаем важным рассмотреть вопрос создания диалогового механизма, который поможет в проработке возможных совместных промышленных проектов", - заявил Артак Камалян.
Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся налаживания взаимодействия и расширения направлений сотрудничества, проведения совместных выставок, международных тематических форумов, обмена опытом по вопросам, связанным с осуществлением структурной перестройки промышленности, механизмов стимулирования инноваций в этой сфере.
Артак Камалян обратил внимание на важность выстраивания прямого диалога комиссии и уполномоченных органов стран Союза с Министерством промышленности и информатизации КНР для планирования и реализации четких алгоритмов совместной работы. Чжан Ханьхуэй приветствовал инициативу министра ЕЭК.
Участники диалога сошлись во мнении, что страны ЕАЭС и Китай должны сосредоточить внимание на углублении кооперационного сотрудничества в химической, деревообрабатывающей отраслях, металлургии, машиностроении, автомобилестроении, производстве стройматериалов, в сфере водородной энергетики. Артак Камалян предложил рассмотреть возможность трансфера передовых технологий и инноваций, который может включать обмен опытом в области развития "цифровой промышленности", химического производства, машиностроения и т.д.
Стороны сошлись во мнении, что для реализации достигнутых договоренностей первым шагом будет проведение консультаций между представителями ЕЭК, стран ЕАЭС и заинтересованных уполномоченных органов КНР, что позволит выйти на новый уровень взаимодействия, необходимый для решения задач по созданию странами Союза и КНР новых производственных цепочек и стимулированию инноваций в промышленности.
В июне вице-премьеры стран Евразийского экономического союза согласовали новые условия производства к правилам определения подтверждения страны происхождения товаров для госзакупок.