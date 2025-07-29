Стратегический мост между Китаем и Центральной Евразией: инновационный хаб "Хан Тенгри" открыли в Шанхае
Фото: МЦРИАП РК
Шанхай. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шанхае открылся инновационный хаб "Хан Тенгри" - первая специализированная платформа по интеграции технологического потенциала стран Центральной Евразии с экосистемой Китая, сообщает Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК.
Хаб открылся в научно-технологическом парке Zhangjiang, известном как "азиатская Кремниевая долина".
Инициатором создания хаба выступила казахстанская компания Growth Vision Pro при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, а также ведущих региональных технопарков Astana Hub (Казахстан) и IT Park Uzbekistan", - сообщили в МЦРИАП.
Khan Tengri Innovation Hub создается как платформа технологической дипломатии нового поколения, соединяющая стартапы, инновационные компании и R&D центров Центральной Евразии с рынком Китая и его глобальными возможностями. Это важная инициатива, отражающая растущую потребность в устойчивом технологическом сотрудничестве между регионами.
Khan-Tengri innovation hub станет связующим звеном для стартапов и предпринимателей из нашего региона с китайскими инвесторами, а также откроет доступ к инкубационным и акселерационным программам. Мы уверены, что хаб сыграет важную роль в продвижении продуктов наших технологических компаний на китайском рынке", - подчеркнул министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
Ключевые цели хаба:
- Развитие кроссграничного трансфера технологий в области цифровизации, высоких технологий и R&D.
- Поддержка выхода IT-компаний и стартапов Центральной Азии на китайский рынок.
- Обеспечение "мягкого входа" китайских технологических компаний на рынки Евразии и далее - Европы и MENA через Средний коридор.
- Создание условий для совместных R&D-проектов, трансфера технологий и привлечения венчурного капитала.
- Повышение узнаваемости стран Центральной Евразии в Китае.
Инновационный хаб станет площадкой, где компании из Казахстана и Центральной Азии могут уверенно начинать и развивать бизнес в Китае. Он создан для того, чтобы снять основные барьеры выхода на один из самых сложных и конкурентных рынков мира - и тем самым сделать глобальные возможности доступными для евразийских стартапов и IT-компаний", - отметили в ведомстве.
Хаб предоставляет все необходимое для работы и жизни в одном из ведущих high-tech парков Китая: современные офисы, коворкинги, а также сервисные апартаменты, чтобы участники могли сосредоточиться на развитии продукта, не отвлекаясь на бытовые и организационные вопросы.
Но самое главное - это поддержка на всех этапах: от юридических и налоговых консультаций до помощи в налаживании контактов с китайскими инвесторами, производственными партнерами и акселераторами. Такой подход называют soft-landing - "мягкая посадка" в незнакомой бизнес-среде", - рассказали в министерстве.
Кроме инфраструктуры, хаб дает доступ к образовательным и акселерационным программам, которые помогают компаниям быстрее адаптироваться и масштабироваться.
Совместно с китайским акселератором XNode разработаны программы, рассчитанные на разную степень готовности бизнеса: от короткого China Market Entry Bootcamp, где изучается рынок и выстраивается стратегия выхода, до China Launchpad, где компания уже запускается и наращивает присутствие в Китае. Участники получают менторскую поддержку, проходят воркшопы, участвуют в деловых встречах и изучают китайскую технологическую экосистему изнутри. Khan Tengri Innovation Hub открывает доступ к крупнейшему в мире рынку сбыта, помогает привлечь инвестиции, найти партнеров и начать экспорт технологических решений. Для многих компаний это шанс вырасти в глобального игрока", - резюмировали в МЦРИАП.