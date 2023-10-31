Токаеву доложили о принимаемых мерах по трансформации холдинга "Байтерек"  

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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день признаны банкротами более 6 тысяч граждан Казахстана на сумму долга более 9 млрд тенге, - На сегодняшний день признаны банкротами более 6 тысяч граждан Казахстана на сумму долга более 9 млрд тенге, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Запущена новая информационная система по банкротству физических лиц под названием Qoldau. Она предусматривает возможность подачи заявления и автоматическую проверку на соответствие заявителя входным критериям. В целом на сегодняшний день признаны банкротами более 6 тысяч граждан", - проинформировали в пресс-службе.





Премьер-министр Алихан Смаилов в ходе заседания правительства подчеркнул, что высокая закредитованность населения является важным социально-экономическим вопросом.





В частности, на 1 сентября общий объем потребительских кредитов банков составил 9,2 трлн тенге. Средняя сумма задолженности на одного заемщика достигает почти 1,5 млн тенге, по проблемным потребительским кредитам - 1 млн тенге.





Некоторые граждане для закрытия просроченных кредитов берут новые под более высокий процент. Тем самым все сильнее увеличивают свою кредитную нагрузку. Более того, когда им отказывает банк, обращаются в разные микрофинансовые организации, где ставки кредитования чрезмерно высокие. Люди попадают в тяжелые ситуации из-за финансовой неграмотности", - заявил Алихан Смаилов.





Он отметил, что в этой связи главой государства было поручено масштабировать проект "Қарызсыз қоғам", который направлен на повышение финансовой грамотности населения, а также оказание консультаций в урегулировании проблемной задолженности и в трудоустройстве.





В течение следующих 3 лет планируется обучить финансовой грамотности 550 тысяч школьников и студентов, подготовить свыше 8 тысяч преподавателей школ и вузов, оказать содействие 200 тысяч заемщикам банков и микрофинансовых организаций. Всем ответственным госорганам и акиматам надо обеспечить исполнение всех мероприятий проекта "Қарызсыз қоғам", - указал премьер-министр.





Кроме того, правительством совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка прорабатываются законодательные поправки по минимизации рисков при кредитовании и защите прав заемщиков.





По словам Алихана Смаилова, для кардинального решения проблем закредитованности необходимо вводить ограничения по условиям потребительского кредитования в банках и категориям получателей.





Необходимо пересмотреть предельные ставки, суммы и сроки кредитования микрофинансовыми организациями, особенно выдающими займы "до зарплаты". Все предлагаемые поправки должны быть проработаны и внесены в парламент до конца года. Данные меры позволят ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан", - подчеркнул он.





Глава правительства также указал, что Министерству просвещения следует проработать вопрос введения курсов финансовой грамотности в рамках учебных программ, а Министерству науки - в высших учебных заведениях.





По его словам, одним из инструментов разрешения проблемы чрезмерной закредитованности населения также является институт восстановления платежеспособности и банкротства граждан. Вместе с тем не все должники имеют возможность воспользоваться данной процедурой.





Для расширения охвата проблемных заемщиков Министерству финансов поручено до конца года принять меры по упрощению подачи документов и совершенствованию процедуры применения внесудебного банкротства.





Премьер-министр также добавил, что рациональным решением вопроса закредитованности населения является создание новых производств и постоянных рабочих мест.





Это окажет самый благоприятный эффект на повышение доходов населения и снижение закредитованности. В этой связи ответственным госорганам и акиматам важно ускорить реализацию запланированных инвестпроектов, особенно в несырьевых секторах, а также проработку новых", - сообщил он.



