Товарооборот между Казахстаном и Италией составил около $20 млрд в 2024 году

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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В марте Казахстан намерен сократить добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+, - В марте Казахстан намерен сократить добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+, сообщили на брифинге вице-министр энергетики Алибек Жамауов.





По словам Жамауова, в марте текущего года Казахстан сократит объем добычи нефти до обязательств страны в рамках ОПЕК+, что составляет около 1,5 млн баррелей в сутки.





Вице-министр отметил, что Минэнерго уже провело переговоры с иностранными компаниями, добывающими нефть на Кашагане и Тенгизе, по вопросам снижения объемов добываемой нефти. По его словам, инвесторы "не против, чтобы Казахстан выполнял свои обязательства в рамках ОПЕК+". Кроме того, глава ведомства планирует визит в США, где проведет переговоры с главами нефтедобывающих компаний по данному вопросу.





Спикер также отметил, что, поскольку 70% казахстанской нефти экспортируется посредством КТК, соответственно, сокращение добычи нефти повлечет и сокращение объемов прокачки по данному маршруту.





Дополнено 07.03. 2025, 16.45





О намерении Казахстана придерживаться обязательств в рамках ОПЕК+ в ходе пресс-брифинга напомнил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев. Он пояснил, что некоторое увеличение объемов добычи нефти связано с тестовым запуском проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз.





В настоящее время данные работы продолжаются, и месторождение не планируется выводить на полную мощность", - отметил он.





По словам главы МЭ, расширенная добыча нефти на Тенгизе запланирована на вторую половину 2025 года.





Он сообщил, что Министерство энергетики провело консультации с акционерами международных консорциумов, разрабатывающих крупнейшие месторождения в стране. Казахстан представит обновленный план компенсации перепроизведенных с января 2024 года объемов с большей нагрузкой на более ранние месяцы.





Мы ведем конструктивный диалог с нашими партнерами и видим понимание с их стороны. Совместно мы работаем над комплексом мер, которые позволят сократить объемы добычи нефти в Казахстане и обеспечить соблюдение всех договоренностей в рамках ОПЕК+", - добавил Саткалиев.



