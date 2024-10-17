Три иностранных банка откроют свои филиалы в Казахстане

Также ожидается появление нескольких новых банков за счет конвертации микрофинансовых организаций

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Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса рассказала, какие иностранные банки откроют филиалы на финансовом рынке Казахстана.





По словам главы АРРФР, Казахстан выдал разрешение на открытие филиала финансовому холдингу из Южной Кореи BNK Financial Group. Также на финансовый рынок страны зашел катарский Lesha Bank, выкупив Bereke Bank. Кроме того, Abu Dhabi Commercial Bank намерен получить разрешение на универсальные банковские услуги в РК. Спикер отметила, что это третий по активам банк ($155 млрд).





Также ожидается появление нескольких новых банков за счет конвертации микрофинансовых организаций. На рассмотрении находятся заявления от двух МФО: KMF и Solva. Активы KMF достигают 300 млрд тенге, что превышает активы некоторых БВУ.





Абылкасымова подчеркнула, что для привлечения на рынок Казахстан рассматривает те страны, с которыми имеет тесные экономические отношения, такие как арабские страны, Турция, Китай.





Напомним, Казахстан упростит требования для филиалов иностранных банков.



