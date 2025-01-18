В декабре годовая инфляция в Казахстане ускорилась до 8,6%

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В декабре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,6% (в ноябре - 8,4%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в девяти она замедлилась и в одном осталась неизменной. Об этом - В декабре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,6% (в ноябре - 8,4%). Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в девяти она замедлилась и в одном осталась неизменной. Об этом сообщили в Нацбанке РК.





Отмечается, что наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.





Цены на продовольственные товары в декабре ускорились до 5,5% г/г (в ноябре - 5,4%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), а минимальный - в Туркестанской области (3,0%).





Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 8,3% г/г (в ноябре - 8,0%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,2%), минимальное - в Павлодарской области (5,3%).





Цены на платные услуги в декабре сохранились на прежнем уровне 13,3% г/г (в ноябре - 13,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Астане (16,9%), значительно ниже - в Туркестанской области (9,5%).





В декабре рост месячной инфляции по стране составил 0,9%, что выше исторической средней (0,7% в декабре 2017-2021 годов).





Напомним, в конце прошлого года произошло значительное ослабление тенге. По итогам ноября курс тенге ослаб на 5% до 512,52 тенге за доллар США, в декабре - на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США.



