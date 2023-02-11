10.02.2023, 20:05 5746
В Казахстане на треть лекарств цены выросли в среднем на 30% за год
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК вице-министр здравоохранения Жандос Буркитбаев сообщил, что на 4296, или 64%, позиций фармпрепаратов предельные цены не изменились с 2022 года, на 1918 или 29% - цены повышены, в среднем на 30%, на 501, или 8%, - снижены, в среднем на 7%.
По информации Минздрава в 2023 году в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи будет закуплено 1669 наименований лекарств и медицинских изделий, из которых для оказания помощи в стационарах используют 1580 наименований, на порядка 184 млрд тенге, для амбулаторий - 636 наименований на более 232 млрд тенге.
Финансирование лекарственного обеспечения с 2019 до 2023 года на амбулаторном уровне выросло с 83 до 232 млрд тенге.
Единый дистрибьютор с начала 2023 года отгрузил в регионы медикаменты и медицинские изделия на сумму 57 млрд тенге. В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения выдано медикаментов на сумму более 4 млрд тенге.
На сегодняшний день в стране действуют 97 фармацевтических производителей, из них 34 занимаются производством лекарственных средств, 41 - изделиями медицинского назначения, 22 - специализируются на производстве медицинской техники.
В денежном эквиваленте оценка фармацевтической отрасли составляет 863 млрд тенге, в том числе доля отечественных товаропроизводителей -162 млрд тенге. В 2022 году доля отечественного производства на местном фармацевтическом рынке составила 19%, импортной продукции - 81%. По поручению Президента в ближайшее время мы должны довести долю продукции отечественных товаропроизводителей в фармацевтической отрасли до 50%", - сказал Жандос Буркитбаев.
В ноябре 2022 года сообщалось, что за январь-октябрь производство лекарств в стране в стоимостном выражении составило 112 млрд тенге - на 13,2% меньше, чем годом ранее.
В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Шымкент: 46 млрд тенге, плюс 10,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (31,1 млрд тенге, плюс 23,4% за год) и Алматы (16,2 млрд тенге, плюс 7,7%).
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10.02.2023, 14:50 10466
Холдинг "Байтерек" получил за прошлый год рекордную прибыль
Чистый доход составил 350 млрд тенге
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Каната Шарлапаева об итогах деятельности холдинга за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Президенту были представлены предложения по поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса и обеспечению населения жильем.
Также Шарлапаев доложил президенту о рекордной чистой прибыли холдинга за 2022 год в сумме 350 млрд тенге, что в пять раз превышает результат 2020 года и в три раза - 2021 года.
По итогам прошлого года структуры "Байтерека" профинансировали 238 крупных проектов и лизинговых сделок на 685 млрд тенге. В рамках поддержки малого и среднего бизнеса просубсидировано 50,5 тысячи проектов на сумму порядка 1,5 трлн тенге. Субъекты агропромышленного комплекса профинансированы на 522 млрд тенге при плане 432 млрд тенге", - сообщил Шарлапаев.
По его данным, в рамках обеспечения населения жильем выдано льготных ипотечных займов на общую сумму порядка 1,4 трлн тенге, обеспечены гарантии долевого строительства на 211,8 млрд тенге, профинансировано строительство кредитного жилья акиматами на 176,4 млрд тенге. Таким образом, за счет инструментов поддержки введено в эксплуатацию свыше 2,2 млн кв. метров жилья, за счет ипотечного кредитования 79 865 семей улучшили жилищные условия.
Глава государства акцентировал внимание на важности дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса. Он также указал на необходимость активного участия "Байтерека" в укреплении экспортного потенциала и развитии агропромышленного комплекса страны.
Напомним, в декабре прошлого года казахстанские фермеры обратились в национальную палату предпринимателей "Атамекен" с предложением пересмотреть завышенные требования по кредитам от холдинга "Байтерек". По словам сельхозпредпринимателей, чтобы получить кредит в размере 1 тенге, необходимо заложить 5 тенге.
Для справки:
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создан в 2013 году как ключевой финансовый институт правительства. Его основная задача - поддержка бизнеса и повышение уровня жизни населения РК. В частности, в прошлом году фонд направил средства на обновление сельхозтехники по линии АО "КазАгроФинанс".
10.02.2023, 12:45 12716
Производители риса в Кызылординской области подозреваются в необоснованном повышении цен
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по защите и развитию конкуренции РК начато расследование нарушения законодательства в области защиты конкуренции в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области, сообщает пресс-служба АЗРК.
АЗРК проведен анализ товарного рынка реализации риса, в ходе которого установлено, что максимальный рост цен на сырье наблюдается в мае 2022 года - на 16%, в сентябре 2022 года снижение - на 19%. Между тем рост цен у производителей-переработчиков риса составил в среднем 25%.
Усмотрены признаки одновременного поддержания цен на рис производителями Кызылординской области. В связи с чем, АЗРК вынесено 6 уведомлений по согласованным действиям в отношении производителей риса в Кызылординской области и 1 уведомление по злоупотреблению доминирующим положением в Северо-Казахстанской области в отношении оптового реализатора риса в части применения разных цен к равнозначным соглашениям. В рамках исполнения уведомления оптовый реализатор риса Северо-Казахстанской области снизил цены на 5%", - рассказали в ведомстве.
В свою очередь в отношении производителей-переработчиков риса в Кызылординской области назначено расследование по факту неисполнения уведомления.
В случае установления нарушения законодательства в области защиты конкуренции предусмотрен штраф в размере пяти процентов от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности на основании Кодекса РК "Об административных правонарушениях" либо уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом РК.
Согласно статистическим данным, в Казахстане рост цен на рис в 2022 году составил 36%. В настоящее время рост цен на рис продолжается и с начала года составил 5,2%.
По данным производителей-переработчиков риса, рост связан с повышением цен на сырье (шала), что привело к увеличению себестоимости после переработки, а также рост минимальной зарплаты. На данном рынке переработку-производство риса осуществляют более 20 субъектов рынка. В свою очередь сельхозтоваропроизводители сообщают о сокращении посевных площадей риса по причине маловодья (согласно данным БНС, на 10%), подорожания цен на удобрения, запчасти, ГСМ и др.
10.02.2023, 12:16 13506
О готовности сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС заявили в МИД России
Сейчас согласовываются параметры проекта, его финансовая модель
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия готова к сотрудничеству по строительству АЭС в Казахстане в любом комфортном для Астаны формате, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.
Наши партнеры заинтересованы в осваивании передовых технологий в этой сфере. Россия готова к сотрудничеству в любом комфортном для них формате, в том числе к многосторонней кооперации. Сейчас согласовываются параметры проекта, его финансовая модель", - цитирует дипломата РИА Новости.
Он отметил, что наряду с экономичностью и надежностью российского дизайна АЭС его привлекательной стороной являются мультипликативные эффекты: передача передовых технологий, формирование корпуса национальных компетентных кадров, новые рабочие места, развитие сопутствующей инфраструктуры экономического и социального характера.
Он также отметил, что Россия вместе с Узбекистаном и Казахстаном обеспокоены волатильностью энергорынков и "запрещенными приемчиками" западных конкурентов и аномальными перепадами температур в регионе.
Вот по всем этим актуальным вопросам, влияющим на "самочувствие" экономик, благополучие населения, обсуждаются необходимые меры. Подписаны дорожные карты. На взаимовыгодной основе стороны намерены укрепить свою энергетическую безопасность, скоординировать позиции на внешних рынках, включая поставки друг другу и третьим странам", - сказал Стерник.
Напомним, вопрос выбора района размещения АЭС в Казахстане вынесут на общественные обсуждения.
10.02.2023, 10:42 15176
По итогам прошлого года объем экспорта казахстанского мяса почти сравнялся с объемам импорта колбасных изделий
Хотя экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, РК все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Поставки свежего, охлажденного или замороженного мяса всех видов из Казахстана в другие страны за январь-ноябрь прошлого года составили 38,6 тысячи тонн. Это на 6,5% больше, чем за полный 2021 год и сразу на 66,9% - чем за весь "докоронакризисный" 2019 год.
Импорт мяса тем временем составил внушительные 144,5 тысяви тонн (причем сразу 88% поставок составило мясо птицы), однако это сразу на 45,7% меньше, чем за весь 2021 год, информирует energyprom.kz.
Хотя экспорт мяса стабильно увеличивается, а импорт в последние два года снижается, РК все еще завозит почти вчетверо больше мяса, чем поставляет на внешние рынки, и проблемной зоной здесь является птицеводство", - отмечают аналитики.
При этом они подчеркивают, что с мясопродуктами ситуация еще печальнее.
Экспорт из РК в секторе - мизерный. Скажем, колбас республика поставила на внешние рынки за 11 месяцев всего 149 тонн, а импортировала - 39,1 тысячи тонн, то есть в 262 раза больше, чем экспортировала. Если сравнивать этот несущественный экспорт с показателями полного 2021 года, можно отметить рост, однако в сравнении с 2019 годом спад составляет сразу 63,4%. Впрочем, при таком уровне экспорта рост или спад не имеют значения - показатель пренебрежительно мал", - рассказали они.
Экономисты пришли к выводу, что фактически в 2022 году объемы экспорта казахстанского мяса почти сравнялись с объемами импорта одних только колбасных изделий.
Тот факт, что импортеры наращивают поставки продуктов более высокого передела из-за недостатка объемов на отечественных мясокомбинатах, подтверждает баланс ресурсов в Казахстане. Диаграмма за январь-ноябрь 2022 года показывает, по каким видам мяса отечественные фермеры полностью закрывают потребности населения (баранина - на 100%, говядина - на 98,6%, конина - на 97,5%, свинина - на 90,3%), а каких недостает. К последней категории относятся мясо птицы (собственное производство составляет всего 67,4%, импорт - 32,6%), консервы (37,9% импорта) и колбасные изделия (зарубежные поставки - 39,7%)", - разъяснили обозреватели.
Последние два года выпуск мяса в стране показывал в целом положительную динамику. В 2021 году показатели производства мяса крупного рогатого скота, овец, свиней и лошадей выросли на 8,1% (с 311,3 тысячи до 336,5 тысячи тонн), а в 2022 году - на 3,9%. Выпуск мяса кур и других домашних птиц в 2021 году увеличился на 9,7% (со 100,5 тыс. до 110,3 тыс. тонн), в прошлом году - на 4,2%.
С мясопереработкой ситуация иная: динамика производства нестабильна. В 2021 году показатели выпуска продукции по мясным и мясорастительным консервам сократились более чем на 27% для обеих категорий. В прошлом году прирост хоть и был плюсовым (5,5% и 24,7% соответственно), но все равно не перекрыл минусов 2021 года", - проинформировали аналитики.
Отмечается, что динамика выпуска колбасных изделий стабильна: объемы немного выросли в 2021 году (плюс 3,4%) и продолжили рост в 2022-м (еще плюс 8,3%).
Одна из причин, по которой мясоперерабатывающая промышленность в Казахстане развивается медленно - недостаток у действующих фермеров инвестиций для строительства крупных конкурентоспособных перерабатывающих комплексов. Иностранные инвесторы, в свою очередь, не спешат вкладывать деньги в казахстанские проекты из-за нестабильности", - считают экономисты.
Напомним, в Казахстане введен в действие новый техрегламент на мясо птицы В нем прямо предусмотрен запрет на инжектирование водой мяса птицы.
10.02.2023, 08:45 16861
Казахстан, Россия и Узбекистан обсудили взаимодействие в газовой отрасли
В январе 2023 года "Газпром" подписал дорожные карты по сотрудничеству с правительством Казахстана и Минэнерго Узбекистана
Фото: Газпром
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялась трехсторонняя рабочая встреча министра энергетики Республики Казахстан Болата Акчулакова, министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова и председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Сообщается, что участники встречи обсудили возможности трехстороннего взаимодействия в газовой отрасли.
В январе 2023 года "Газпром" подписал двусторонние дорожные карты по сотрудничеству в газовой отрасли с правительством Казахстана и Министерством энергетики Узбекистана.
Напомним, президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в конце ноября 2022 года обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев заявил, что готов рассмотреть вопрос трехстороннего союза с Россией и Узбекистаном, но ему надо "вникнуть в тему".
09.02.2023, 20:26 26181
В Казахстане проведут аудит на предмет законности передачи в частную собственность ряда активов
Участники комиссии по демонополизации обсудили вопросы возврата в госсобственность некоторых активов в транспортной, нефтеперерабатывающей и инфокоммуникационной отраслях
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики. Участники обсудили вопросы возврата в государственную собственность некоторых активов в транспортной, нефтеперерабатывающей и инфокоммуникационной отраслях, сообщает пресс-служба главы правительства.
Председатель комиссии Алихан Смаилов поручил уполномоченным органам продолжить проверочные мероприятия в отношении рассматриваемых активов, а также провести аудит на предмет законности передачи в частную собственность некоторых из них.
Кроме того, Агентству по защите и развитию конкуренции необходимо внести предложения по регулированию тарифов компаний-доминантов, предоставляющих логистические и сервисные услуги нефтеперерабатывающим предприятиям.
По итогам заседания Комиссии Алихан Смаилов подчеркнул важность скорейшего завершения необходимых процедур в строгом соответствии с законодательством страны.
Напомним, 21 января в ходе очередного заседания комиссии по демонополизации экономики Казахстана было отмечено, что от собственников ряда частных компаний поступили обращения с предложениями передать в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей. Кроме того, члены комиссии рассмотрели ход работы по возврату в госсобственность некоторых инфраструктурных объектов нефтегазовой отрасли.
09.02.2023, 13:53 33206
В Казахстане продолжается тенденция снижения цен на аренду жилья
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается тенденция снижения арендной платы, в январе 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем средняя стоимость снизилась на 2,5%. Об этом сообщило Бюро национальной статистики.
По данным статведомства, арендная плата за благоустроенное жилье в январе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 34,3%.
За год (январь 2023 года к январю 2022 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 18,7%, продажи нового жилья - на 14%. За месяц (январь 2023 года к декабрю 2022 года) цены на продажу нового жилья повысились на 0,7%, на перепродажу квартир - на 0,3%.
В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау - на 28,2%, Актобе - на 25,4%, Петропавловск - на 20,9%. Лидерами роста цен на вторичном рынке стали города Семей (46,8%), Кызылорда (38,8%), Актобе (37,3%), Актау (35,4%), Талдыкорган (32,9%) и Костанай (31%), а на рынке аренды жилья города Костанай (55,6%), Кокшетау (55,1%) и Алматы (50,7%).
Цена продажи нового жилья в январе 2023 года в среднем по республике составила 481 891 тенге за квадратный метр, перепродажи квартир - 515 019 тенге за квадратный метр, цена аренды - 4671 тенге за квадратный метр.
$1 = 455,6 тенге.
Как сообщалось ранее, в Казахстане в 2023 году планируется ввод более 15 млн квадратных метров жилья.
09.02.2023, 12:52 32911
Казахстан получил рекордную выручку от экспорта золота
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-ноябрь 2022 года казахстанские экспортеры отправили зарубежным покупателям 4,2 тонны обработанного и необработанного золота на общую сумму $66,9 млн.
Это почти столько же в тоннах, сколько было экспортировано за полный 2021-й; более того, в деньгах рост составил сразу почти 88%. Если же сравнивать с показателями полного 2018 года, то рост в натуральном выражении составил 16,6%, а в стоимостном выражении показатель подскочил почти в семь раз", - сообщает finprom.kz.
Что касается объема продаж, для этого вида экспортной продукции невозможны резкие колебания из-за ограничений со стороны государства.
Согласно указу президента "О мерах по обеспечению финансовой стабильности РК", вывоз свыше 100 граммов золотых слитков и аффинированного золота из страны запрещен.
Отмечается, что исключения сделаны только для операций Нацбанка РК или крупных промышленных компаний, которые завозят в Казахстан золотосодержащее сырье для переработки и реэкспорта в другие страны.
Примечательно, что в 2022 году изменилась структура экспорта казахстанского золота. Если в 2017-2021 годах главным покупателем желтого металла был Кыргызстан, то в прошлом году наибольший объем поставок в натуральном выражении по-прежнему был отправлен в КР (52,5%, или 2,2 тонны), а вот в деньгах на первое место вышла Россия, обеспечившая 61,6% экспортной выручки ($41,2 млн). На Кыргызстан пришлось 38,3%, или $25,7 млн", - подчеркнули аналитики.
Важнейшим фактором для роста выручки от продажи казахстанского золота стала благоприятная конъюнктура на мировом рынке.
По данным международной организации World Gold Council, 2022 год стал периодом исключительного за последнее десятилетие инвестиционного спроса на этот драгоценный металл.
За прошлый год в мире было реализовано 4742 тонны золота - на 18% больше, чем за 2021-й.
Притом произошло это в основном из-за повышенного спроса на этот актив со стороны центробанков разных стран. На фоне нестабильности и пессимистичных прогнозов они закупили 1136 тонн золота. Этот объем аналитики World Gold Council называют рекордным в статистике продаж центробанкам за последние 55 лет", - отмечают аналитики.
Рост спроса, в свою очередь, влиял на цену. Лучшее время для продаж в прошлом году пришлось на март-апрель, когда стоимость унции золота держалась выше $1,9 тысячи. Самые низкие цены фиксировались в сентябре-октябре, когда ставка за унцию снизилась до $1,65-1,63 тысяч.
По данным на конец января 2023 года, цена на этот актив была зафиксирована в пределах $1,92 тысячи за унцию - на 7,3% больше показателя годовой давности.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 3099 мерных слитков общим весом 124,66 килограмма продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в сентябре 2022 года.
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