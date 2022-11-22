Импорт медикаментов вырос на 17% за год в объеме и на 26% в деньгах

За январь-октябрь текущего года производство лекарств в стране в стоимостном выражении составило 112 млрд тенге - на 13,2% меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе наибольший объем выпуска пришелся на Шымкент: 46 млрд тенге, плюс 10,3% за год. В тройке лидирующих регионов также оказались Алматинская область (31,1 млрд тенге, плюс 23,4% за год) и Алматы (16,2 млрд тенге, плюс 7,7%).
По итогам января-сентября текущего года в страну завезли 18,7 тысячи тонн медикаментов на сумму $1 млрд. Увеличение в натуральном выражении составило 17,3%, в денежном - 25,8%.
Из стран СНГ завезли 6,2 тысячи тонн медикаментов на сумму $101,3 млн. Здесь основной объем импорта в РК пришелся на Россию: 4,6 тысячи тонн медикаментов - на 16,6% меньше, чем годом ранее. В тройку ключевых поставщиков также вошли Беларусь и Украина.
Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завез 12,5 тысячи тонн медикаментов на сумму $900 млн. Здесь основным поставщиком для РК стал Китай: 2,6 тысячи тонны медикаментов - в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В топ-3 также вошли Германия и Индия.
По итогам октября текущего года цены на фармацевтическую продукцию в стране выросли на 13,3% за год.
Сильнее всего рост цен ощутили жители Алматы: сразу на 17,5%. В пятерке антилидеров также оказались Мангистауская (плюс 17,1%), Актюбинская (плюс 16,7%), Жетысуская (плюс 16,2%) и Жамбылская (плюс 14,4%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Кызылординской области: "всего" на 8,9%.
Напомним: согласно постановлению правительства, с 1 июля этого года 90 наименований лекарственных препаратов подлежат обязательной маркировке. Производители лекарств просят отложить маркировку на 2025 год, сообщает inbusiness.kz. Фармкомпании утверждают, что инфраструктура не готова.