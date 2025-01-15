В Казахстане обяжут регистрировать зарубежные маркетплейсы

Руководство Минторговли вышло с инициативой пересмотреть условия работы для иностранных онлайн-магазинов

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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев предложил внедрить электронную платформу по регистрации зарубежных маркетплейсов в Казахстане, сообщила пресс-служба правительства.





Кроме того, планируется введение для них обязательных условий в части соблюдения требований по безопасности товаров, борьбы с контрафактом, защиты прав потребителей, хранения и защиты личных данных, налоговой и таможенной прозрачности.





Отмечается, что поводом для принятия таких мер послужили участившиеся жалобы граждан на иностранные торговые онлайн-площадки, продавцы которых находятся вне юрисдикции Казахстана.