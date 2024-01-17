В Казахстане свинина за год подорожала на 8%

Поголовье свиней сократилось на 4%, падеж увеличился на 14%

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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-ноября 2023 года в стране произвели 21,9 тысячи тонн свежей или охлажденной свинины - на 13,2% больше, чем годом ранее, сообщает - По итогам января-ноября 2023 года в стране произвели 21,9 тысячи тонн свежей или охлажденной свинины - на 13,2% больше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz





Наибольший объем выпуска пришелся на Северо-Казахстанскую область: 7,7 тысячи тонн, годовой рост - на 20,4%. В число лидеров также вошли Павлодарская (7,2 тысячи тонн, плюс 72,9%) и Карагандинская (4,5 тысячи тонн, минус 7,2%) области.





К 1 декабря 2023 года в Казахстане насчитывалось 780,8 тысячи голов свиней - на 3,9% меньше, чем годом ранее.





В тройке регионов, лидирующих по поголовью свиней, оказались Северо-Казахстанская (266,9 тысячи голов), Костанайская (136,9 тысячи голов) и Павлодарская (110,7 тысячи голов) области.





В РК было забито в хозяйстве или реализовано на убой в живом весе 96,4 тысячи тонн, в убойном весе - 67,3 тысячи тонн свиней.





При этом падеж свиней за одиннадцать месяцев прошлого года достиг 34,5 тысячи голов - на 14,1% больше, чем годом ранее.





В декабре 2023 года на рынках и в магазинах страны килограмм свинины стоил 2,2 тысячи тенге - на 7,6% дороже, чем годом ранее.





Наибольшее удорожание было зафиксировано в Акмолинской области: на 24,2% за год. В тройке антилидеров также оказались Жамбылская (плюс 10,3%) и Абайская (плюс 8,6%) области. Наименьший годовой рост цен наблюдался в Актюбинской области: всего на 0,8%.





Среди крупных городов страны дороже всего свинина стоила в Актау, Таразе и Конаеве, дешевле всего - в Уральске, Семее, Шымкенте.



