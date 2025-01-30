11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии
29.01.2025, 11:25 52086
В Казахстане ввели запрет на вывоз бензина и дизеля
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане принят совместный приказ министра энергетики, председателя Комитета национальной безопасности, министра финансов и исполняющего обязанности министра внутренних дел о внесении изменения в приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".
Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза (...) автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - сообщается в документе.
Под исключение попадают:
- смазочные масла;
- вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;
- авиационное топливо для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива;
- отдельные виды нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства Республики Казахстан на период с 29 сентября 2024 года по 29 марта 2025 года;
Кроме того, в стране вводится запрет на вывоз железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением вывоза:
- бензина согласно планам поставки, утверждаемым в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов";
- нефтепродуктов в рамках предоставления гуманитарной помощи и (или) помощи, оказываемой в целях ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий или катастроф на период с 1 февраля 2025 года по 29 марта 2025 года.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, вчера министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев заявил, что рост цен на горюче-смазочные материалы начнется с февраля.
Также, по словам Саткалиева, летом этого года ожидается первое повышение цен для участников рынка товарного газа.
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30.01.2025, 18:25 4781
Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном достиг $1,6 млрд
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Кыргызстаном за 11 месяцев 2024 года увеличился и достиг $1,6 млрд, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Также в ходе переговоров главы правительства Казахстана Олжаса Бектенова с председателем кабинета министров - руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым была обозначена важность поддержания положительного тренда и улучшения структуры торговли с расширением номенклатуры поставляемых товаров.
Казахстан готов увеличить экспорт продукции по 175 позициям на сумму более $203 млн. Среди них продукция нефтехимической, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения, фармацевтической отрасли, строительные материалы и другие", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, внимание было уделено сотрудничеству в сельскохозяйственной отрасли, на долю которой приходится порядка 20% взаимной торговли.
Товарооборот в сфере АПК за 11 месяцев 2024 года вырос на 5,5% и составил $313,6 млн. При этом экспорт зерна из РК составил 40,4 тысячи тонн, муки - 53,2 тысячи тонн", - проинформировали в пресс-службе.
Также сообщается, что товарооборот промышленных товаров между странами за 11 месяцев 2024 года составил $985,5 млн, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. При этом экспорт из РК вырос на 13,5%.
В ходе переговоров стороны рассмотрели вопросы сотрудничества в водно-энергетическом направлении. Одним из важных вопросов двусторонней повестки является увеличение транспортно-транзитного потенциала. За 9 месяцев 2024 года объем экспортно-импортных перевозок грузов автомобильным транспортом увеличился на 16% и составил 1,7 млн тонн.
По итогам переговоров премьер-министр Казахстана и председатель кабинета министров Кыргызстана подтвердили готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества", - добавил в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг почти $300 млн
30.01.2025, 17:17 8136
Товарооборот между Казахстаном и Ираном достиг почти $300 млн
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 11 месяцев 2024 года товарооборот между Казахстаном и Ираном увеличился на 8,1% и достиг почти $300 млн, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Потенциал нашего торгово-экономического партнерства высок, и у нас достаточно возможностей для его дальнейшего развития. Верю, что сегодняшние переговоры, проходящие в духе дружбы и взаимного уважения, дадут возможность укрепить многостороннее сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул премьер-министр в Олжас Бектенов в ходе встречи с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммад-Реза Арефом в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы.
Кроме того, казахстанской стороной выражена заинтересованность в диверсификации, расширении ассортимента и увеличении объемов экспорта по 60 видам товаров общей стоимостью более $132 млн.
В частности, в этом году в РК собрано более 26 млн тонн зерна. Отечественные экспортеры готовы удовлетворить спрос рынка Ирана на зерновую продукцию, включая пшеницу, ячмень и масличные культуры. В целом, за 11 месяцев прошлого года товарооборот агропромышленных товаров между Казахстаном и Ираном увеличился на 25% и достиг $186 млн", - уточнили в пресс-службе.
Также обсуждены вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере с прицелом на увеличение объема грузоперевозок в рамках международного коридора Север-Юг, расширение транзитных возможностей и развитие инфраструктуры. Помимо этого, были рассмотрены перспективы модернизации терминалов казахстанских и иранских портов.
Ранее сообщалось, что Иран заинтересован в увеличении объемов поставок зерна из Казахстана.
30.01.2025, 15:50 12941
Казахстан увеличит поставки мяса и пшеницы в Европу через Россию
Об этом договорились премьер-министры Бектенов и Мишустин
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан намерен увеличить поставки пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в страны Европы через территорию Российской Федерации. Об этом по итогам переговоров премьер-министров Казахстана и России сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов.
Премьеры России и Казахстана в ходе встречи также договорились о частичном снятии ограничений на экспорт из Казахстана страны мяса и мясной продукции.
Из-за эпизоотической ситуации в Казахстане российская сторона ранее ввела ограничения на ввоз мясной продукции. Сегодня мы договорились с нашими российскими коллегами и сняли это ограничение касательно южных и юго-восточных регионов. Сейчас мы работаем над снятием ограничений со всей территории Казахстана", - рассказал Азат Султанов.
Ранее сообщалось, что товарооборот Казахстана и России достиг $24,2 млрд.
30.01.2025, 15:37 14246
Казахстан и Россия договорились о синхронной модернизации шести приграничных КПП
Модернизация позволит увеличить пропускную способность в 2 раза и более
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев по итогам двусторонней встречи глав правительств Казахстана и России, рассказал о динамичном развитии транспортной отрасли и ряде важных инициатив, направленных на улучшение транзитных коридоров и инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Не могу не отметить проводимую совместную синхронизированную работу по пунктам пропуска. Мы в этом году в шести пунктах пропуска начинаем модернизацию. Это, безусловно, позволит увеличить их пропускную способность в 2 и более раза. Мы обсуждали именно синхронизацию работы, чтобы одновременно модернизировать как на территории Республики Казахстан, так и на территории Российской Федерации. Обговорили механизм работы пунктов, чтобы в этот период они не закрывались, а в определенном формате могли работать", - сказал Марат Карабаев.
Кроме того он отметил перспективы проекта нового третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем, который станет значительным шагом в развитии транзитных потоков между Китаем, Россией и Казахстаном.
Также, по его словам, одним из главных вопросов стала работа над коридором Север-Юг, который активно развивают обе страны. Этот маршрут соединяет Беларусь и Россию с Казахстаном, а затем через Туркменистан открывает выход к Южному Кавказу.
Наша страна создает выгодные условия для российских экспортеров, расширяя возможности портов Актау и Курык. Обсуждены планы по проведению дноуглубительных работ и в российском порту Махачкалы", - отметил министр.
30.01.2025, 14:54 16836
Предельные цены на автогаз вырастут с февраля в Казахстане
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстан внес изменения в приказ об утверждении предельных цен розничной реализации сжиженного нефтяного газа для автогазозаправочных станций на территории Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Новые предельные розничные цены на литр сжиженного газа вводятся с 1 февраля 2025 года и в зависимости от региона составят:
- Астана - 102 тенге;
- Алматы - 102 тенге;
- Шымкент - 90 тенге;
- ЗКО, Актюбинская, Атырауская области - 77 тенге;
- Акмолинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, СКО, Костанайская, Карагандинская, Жетысуская, Улытауская, Павлодарская области и область Абай - 102 тенге;
- Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области - 90 тенге;
- Мангистауская область - 65 тенге.
С полным текстом приказа можно ознакомиться здесь.
Также напомним, что с 1 февраля в стране вырастут тарифы не электричество. Также в Казахстане отказались от госрегулирования цен на бензин и дизтопливо.
Выступая на расширенном заседании правительства, президент Казахстана отметил, что тарифы на комуслуги и нефтепродукты должны соответствовать рыночным условиям. По его словам, в странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в экономике Казахстана.
30.01.2025, 14:21 16746
Установят ли порог контроля мобильных переводов в 255 тысяч тенге, рассказали в Нацбанке
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов прокомментировал, будут ли принимать в Казахстане порог мониторинга мобильных переводов от 255 тысяч тенге в месяц, передает корреспондент агентства.
Сейчас мы активно работаем с Комитетом госдоходов и банковским сообществом. ... Как вы знаете, в соответствии с прошлогодним требованием, мы предоставляем ИИН, который получает свыше 100 переводов от разных лиц. Теперь они хотят увидеть пороговое значение. По этому порогу идет бурное обсуждение в части того, чтобы не увлекаться перетаскиванием базы данных, а выявлять активных и незарегистрированных предпринимателей", - рассказал замглавы Нацбанка.
Он дополнил, что сейчас банковское сообщество рассматривает техническую реализацию предложения.
Если они подтвердят, то это выпустится. Если не подтвердят - поиски продолжатся", - заключил Берик Шолпанкулов.
Ранее депутаты потребовали пересмотреть параметры контроля мобильных переводов.
30.01.2025, 13:50 19626
Повлияет ли повышение НДС на инфляцию, ответили в Нацбанке
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель председателя Национального банка РК Берик Шолпанкулов рассказал, окажет ли влияние на инфляцию возможное повышение налога на добавленную стоимость в Казахстане, передает корреспондент агентства.
Прежде всего это совместная работа правительства и Нацбанка. Она не может быть как противовес весов - один усиливает, а другой послабляет. Поэтому глава государства сказал, что надо сократить расходы, оптимизировать их и тем самым направлять их только на насущные, важные дела. Я думаю, тот процесс, который сейчас был запущен, правительство и Нацбанк будут усиливать меры", - прокомментировал Берик Шолпанкулов.
По словам спикера, в настоящее время идет обсуждение. Будут производиться экономические расчеты.
Расходная и доходная части бюджета должны быть сбалансированы, а не только так, что расходная часть большая, а доходная маленькая и компенсируется за счет Нацфонда", - отметил зампредседателя Нацбанка.
Напомним, в правительстве предложили повысить ставку НДС, а взамен снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10-30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах.
30.01.2025, 12:35 23571
Участки более чем на 20 млрд тенге продали недропользователям в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Участки более чем на 20 млрд тенге продали недропользователям на электронном аукционе, состоявшемся вчера на единой платформе недропользования, сообщает Министерство промышленности и строительства РК.
Электронный аукцион проводился по 24 участкам недр, которые содержат запасы твердых полезных ископаемых.
В аукционе приняли участие более 50 компаний. Общая сумма подписного бонуса составила 20 млрд 69 млн тенге", - сообщили и в министерстве.
По трем участкам, выставленным на торги, аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок и будет объявлен повторно.
Подтвержденный размер подписного бонуса подлежит уплате в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола итогов. В случае неуплаты окончательного размера подписного бонуса победителем приоритет и обязательства по уплате подтвержденного участником подписного бонуса переходят к следующему участнику аукциона, предложившему наибольший размер подписного бонуса", - уточнили в ведомстве.
Там напомнили, что по закону для недропользователей определены дополнительные обязательства в части социально-экономической поддержки регионов, получения продукции более высокого передела (углехимия), строительства перерабатывающего производства на территории Казахстана и т.д.
Напомним, в октябре прошлого года, на совете иностранных инвесторов, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что на территории Казахстана порядка 1,6 млн квадратных километров открыты для получения права недропользования на геологоразведку.
Ранее казахстанские депутаты раскритиковали законопроект о недрах и недропользовании. По их мнению, любые изменения и дополнения в этот закон прежде всего должны предусмотреть контроль, который будет осуществлять государство.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?