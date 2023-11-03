В Казахстане за год каменный уголь подорожал на 12,3%

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Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане цены на каменный уголь по итогам сентября 2023 года выросли сразу на 3% за месяц, что является самым заметным месячным удорожанием почти за 2 года (в ноябре 2021 года каменный уголь подорожал сразу на 3,7%), сообщает - В Казахстане цены на каменный уголь по итогам сентября 2023 года выросли сразу на 3% за месяц, что является самым заметным месячным удорожанием почти за 2 года (в ноябре 2021 года каменный уголь подорожал сразу на 3,7%), сообщает energyprom.kz





За год каменный уголь подорожал на 12,3% - больше, чем в сентябре 2022 года, когда цены выросли на 10,8%. Среди регионов РК наибольшее удорожание угля пришлось на Актюбинскую область: сразу на 39,2%. Следом идут Туркестанская область (на 28,8%) и Алматы (на 23,5%). Меньше всего цены выросли в Алматинской и Карагандинской областях: на 2,3% и на 3,7% соответственно. В Западно-Казахстанской области цены на уголь не изменились, а в Жамбылской - уменьшились на 3,6%.





За январь-сентябрь 2023 года объем добычи каменного угля составил 84,8 млн тонн - на 2,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них на лигнит пришлось 3,3 млн тонн, на угольный концентрат - 2,7 млн тонн.





Почти весь объем добытого каменного угля, включая лигнит и угольный концентрат, пришелся лишь на Павлодарскую и Карагандинскую области: 50,5 млн тонн и 27,2 млн тонн соответственно. При этом если в Павлодарской области добыча угля выросла на 0,6%, или на 279,3 тыс. тонн, то в Карагандинской области она уменьшилась на 3,6%, или на 1 млн тонн. Значительные объемы добычи угля пришлись также на Абайскую (5,7 млн тонн) и Улытаускую (876,8 тыс. тонн) области.





Казахстанские шахтеры обеспечивают страну углем практически на 100%. На импорт за январь-август 2023 года пришлось лишь 0,7%, что, впрочем, чуть больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го (0,4%). Объем импорта угля вырос более чем в 1,5 раза, но лишь до 491 тыс. тонн.





Экспорт угля за год сократился сразу на 18,3%, составив за январь-август 2023 года 19,4 млн тонн. В то же время объем реализации угля на внутреннем рынке вырос на 5,6%, до 55,9 млн тонн.



