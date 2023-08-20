В Казахстане за год свинина и говядина подорожали почти на 12%   

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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан за год говядина подорожала на 11,5%, свинина - на 11,9%.





По итогам июля 2023 года цены на мясо по сравнению с аналогичным периодом 2022 года демонстрируют заметный рост, сообщает energyprom.kz.





В частности, говядина подорожала на 11,5%, конина - на 9,1%. При этом годом ранее наблюдался годовой рост стоимости говядины на 8,4%, а конины - на 16,5%.





Баранина за год подорожала на 7,1%. Свинина выросла в цене больше всего - сразу на 11,9% за год (в аналогичном месяце прошлого года показатель составлял 12,2%).





По данным аналитиков, среди регионов РК по итогам июля 2023 года говядина заметнее всего подорожала в Астане (на 20,9% за год), следом идут Алматинская и Улытауская области (на 20,6% и на 17,9% соответственно). Наименьший рост цен в секторе был отмечен в Западно-Казахстанской (на 3,3% за год), Жетысуской (на 3,9%), Жамбылской (на 5,4%) и Туркестанской (на 5,4%) областях.





Фото: energyprom.kz





Конина сильнее всего подорожала в Акмолинской области (сразу на 27,9% за год), следом идут Мангистауская область и город Алматы (на 15,5% и 13,1% соответственно). Меньше всего цены на конину выросли в Шымкенте (лишь на 0,2%), следом идут Западно-Казахстанская и Туркестанская области (на 4% и на 4,8% соответственно)", - отмечают они.





Баранина заметнее всего подорожала в Алматинской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях: на 15,5%, 13,5% и 12,8% соответственно. Меньше всего цены на баранину выросли в Астане (на 2,4%), Жамбылской (на 4,1%) и Западно-Казахстанской (на 4,8%) областях. При этом в Атырауской области баранина даже подешевела: на 2,3% за год.





Фото: energyprom.kz





Отмечается, что рост стоимости свинины варьировался от 3,9% в Западно-Казахстанской области до 28,1% в Астане. Заметное удорожание также наблюдалось в Актюбинской (на 17,5%) и Карагандинской (на 17,2%) областях.





Между тем объем производства свежего или охлажденного мяса КРС, МРС, свиней, лошадей и животных семейства лошадиных за январь-июнь текущего года составил 37 тысяч тонн - на 4,6% больше по сравнению с январем-июнем 2022-го. Показатель в соответствующем периоде растет второй год подряд.





Среди регионов РК по объему производства свежего или охлажденного красного мяса в лидеры выбилась Костанайская область: 6,4 тысячи тонн - сразу на 24,9% больше по сравнению с январем-июнем 2022 года. У прошлогоднего лидера, Актюбинской области, объем производства составил 5,5 тысячи тонн - на 0,9% меньше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Северо-Казахстанская область: 5,4 тысячи тонн, рост за год - сразу на 37,5%. На эти регионы совокупно пришлось 46,5% от всего производства мяса по РК", - сообщили аналитики.





Фото: energyprom.kz





Также значительные объемы пришлись также на Павлодарскую (4,3 тысячи тонн), Акмолинскую (3,5 тысячи тонн), Карагандинскую (2,9 тысячи тонн) и Туркестанскую (2,4 тысячи тонн) области, а также на Астану (1,5 тысячи тонн).



