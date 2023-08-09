01.08.2023, 11:31 15656
Бум экспорта мяса птицы из Казахстана: рост в 3 раза, но каковы последствия для внутренних цен?
Фото: Depositphotos
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В январе-июне текущего года в РК произвели 70,7 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса домашней птицы - на 27,1% больше, чем годом ранее. Мороженого мяса птицы произвели 63,2 тысячи тонн - на 1,8% меньше, чем годом ранее, сообщает energyprom.kz.
В региональном разрезе по производству свежего или охлажденного мяса домашней птицы лидирует Акмолинская область: 27,7 тысячи тонн (плюс 30,2% за год). В тройку лидеров также вошли Восточно-Казахстанская и Алматинская области.
По производству мороженого мяса птицы лидирует Алматинская область: 27,2 тысячи тонн. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская и Абайская области.
В целом за 2022 год в стране произвели 121,2 тысячи тонн свежего или охлажденного мяса домашней птицы (плюс 7,8% за год) и 120,8 тысячи тонн мороженого мяса птицы (минус 4,9%).
По итогам января-мая текущего года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на мясо птицы и пищевые субпродукты на 73,5% против 72,2% годом ранее.
Доля импорта составила 26,5%. Казахстан завез 49,1 тысячи тонн белого мяса и субпродуктов - на 5,7% больше, чем в прошлом году. В то же время на экспорт было отправлено 14,1 тысячи тонн, рост - в 2,8 раза.
На внутреннем рынке реализация мяса птицы и пищевых субпродуктов выросла на 5,9%, до 171,5 тысячи тонн.
Напомним, крупный производитель мяса птицы в стране - холдинг Aitas KZ - получил несколько миллиардов тенге государственных дотаций в прошлом году.
Кроме прямых субсидий у Aitas KZ также имелось субсидирование ставок по банковским займам. При этом государственные дотации увеличили прибыль холдинга Aitas KZ, но не предотвратили роста цен на птицу. Как говорится в сообщении, компания является доминантным игроком на рынке мяса птицы в стране, то есть имеет достаточно рыночной власти, чтобы влиять при своем объеме производства на внутренние цены.
В июне текущего года цены на птицу выросли на 10,8% в годовой динамике. В том числе куры подорожали на 13,9%, окорочка - на 6%, куриная грудка - на 18,2%, бедра и голени - на 18,6%.
В региональном разрезе наибольший рост цен на птицу был зафиксирован в Павлодарской области: на 23,6%. В тройку регионов-антилидеров также вошли Западно-Казахстанская (плюс 23,3%) и Костанайская (плюс 19,6%) области.
Наименьший годовой рост цен был зарегистрирован в Мангистауской области: всего на 0,6%. Из 20 регионов страны лишь в Актюбинской и Туркестанской областях птица немного подешевела: на незначительные 2,8% в каждом из регионов.
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09.08.2023, 13:57 981
Прожиточный минимум в Казахстане вырос до 49,5 тысячи тенге
Фото: Depositphotos
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В июле 2023 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в РК составила 49,5 тысячи тенге - на 10,5% больше, чем годом ранее, сообщает Finprom.
В 16 из 20 регионов прожиточный минимум ниже среднего значения по стране.
В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 44,8 тысячи тенге, годовой рост составил 16,4%.
Наибольший размер прожиточного минимума традиционно пришелся на Мангистаускую область: 62,2 тысячи тенге - на 13,5% больше, чем годом ранее. Показатель в лидирующей области на 25,8% превысил средний по стране.
На второй строчке расположилась Астана (56,4 тысячи тенге), на третьей - Восточно-Казахстанская область (52,4 тысячи тенге). В этих регионах величина прожиточного минимума превысила среднее значение по республике на 14,1% и на 6% соответственно. В топ-5 регионов также вошли Алматы и Павлодарская область: 51,2 тысячи и 49,4 тысячи тенге соответственно. Только в 4 из 20 регионов страны величина прожиточного минимума превысила среднереспубликанское значение.
Наименьшая величина прожиточного минимума наблюдалась в Кызылординской (44,3 тысячи тенге), Туркестанской (44,4 тысячи тенге) и Актюбинской (45,2 тысячи тенге) областях.
В разрезе возрастов наименьшая величина прожиточного минимума среди мужчин и мальчиков была зафиксирована для детей в возрасте 0,5-1 года (32,5 тысячи тенге), наибольшая - для подростков в возрасте 14-17 лет (62,6 тысячи тенге).
Среди женщин и девочек наименьшая величина прожиточного минимума была установлена также для детей в возрасте 0,5-1 года (30,5 тысячи тенге), наибольшая - для девочек в возрасте 14-17 лет (47,9 тысячи тенге).
Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях заметно превосходит показатели для девочек и женщин. В июле текущего года разница в пользу мужчин в зависимости от возрастной категории варьировалась от 1,9% до 30,5%.
Напомним, в Казахстане с 1 июля изменился размер черты бедности. Он составляет 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.
С 1 января 2025 года размер черты бедности составит 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи, говорится в приказе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана РК.
04.08.2023, 21:23 8821
В каждом классе 80% детей с плохим зрением - офтальмолог
Фото: Depositphotos
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Сегодня в казахстанских классах количество школьников, которым рекомендованы очки для зрения, увеличилось до 70-80 процентов, рассказал казахстанский офтальмолог Ербол Саримсаков. Раньше среди детей на плохое зрение жаловались единицы.
Сейчас на приеме родители жалуются, что их детей не садят на первую парту в школе, так как желающих очень много. Это связано с тем, что в каждом классе 70-80% детей с плохим зрением", - цитирует доктора Sputnik.
По словам офтальмолога, у детей дошкольного и школьного возраста часто встречается близорукость и ленивость глаза.
Зачастую дети близко к глазам держат телефон, и глазные мышцы, которые должны быть в тонусе, впадают в спазмы. Кроме того, дети склонны не признаваться в дискомфорте или боли в глазах родителям, или просто не замечают их", - отмечает врач.
Ухудшение зрения у детей сопровождается такими диагнозами, как миопия (близорукость) и амблиопия (ленивый глаз).
Глазные яблоки у ребенка развиваются с момента рождения до 6-7 лет. То есть к этому возрасту у ребенка должно быть 100% зрение с очками или без. В этот период, если ребенок долгое время проводит за просмотром телефона, то процесс развития нервных окончаний и тонус глазных мышц будет разрушен. Диагноз амблиопия часто встречается у детей 10-12 лет. Притом что вылечить это можно только до 14 лет, после достижения ребенком этого возраста мышцы глаз крепнут и не подвержены никакому лечению", - подчеркнул врач.
Вылечить "ленивый глаз" можно на ранней стадий специальными каплями.
На ранней стадии мы еще можем вылечить амблиопию. Но, если пропустить этот период, то это может привести к косоглазию. Исправить его можно только операцией", - уточнил офтальмолог.
По его словам, вред мобильных устройств не в ультрафиолетовых лучах, а именно в расстоянии.
Нагрузку на зрение оказывает небольшое расстояние. В среднем человек смотрит на экран телефона с расстояния 20-40 см. В результате глазодвигательные мышцы атрофируются", - пояснил врач-офтальмолог.
По словам специалиста, первая парта рекомендуется детям маленького роста, детям с начальной миопией (близорукость), которым еще не назначены очки, детям с патологией зрения, которая не позволяет подобрать очки с полной коррекцией.
Поэтому важны регулярные осмотры офтальмолога, который своевременно выявит какое-либо нарушение зрения. По предписанию врача может быть назначена тренировка глаз либо лечение, заключил офтальмолог.
26.07.2023, 15:44 24456
В Минпросвещения регламентировали согласование групповых поездок детей за рубеж
Фото: Depositphotos
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Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК выработан алгоритм согласования групповых выездов детей в страны "со спорными территориями" во время учебного процесса, информирует пресс-служба министерства.
Соответствующие письма о необходимости согласования выездов детей в страны со спорными территориями направлены в регионы. Данная мера направлена на обеспечение безопасности и защиты прав несовершеннолетних в зарубежных поездках", - пояснили в ведомстве.
При групповых выездах детей в страны "со спорными территориями" во время учебного процесса необходимо:
- родителям или организаторам обратиться в управление образования или напрямую в Министерство просвещения РК для информирования о выезде на "спорные территории";
- родителям или организаторам предоставить документы (цель выезда, маршрут поездки, сопровождающие лица, список несовершеннолетних, информацию об организаторах).
Далее Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК ведется изучение материалов и дается заключение", - сообщили в пресс-службе.
Также отмечается, что на сегодня проводятся разъяснительные работы с родителями о потенциальных рисках для жизни и здоровья детей на "спорных территориях".
Координация закреплена за управлениями образования", - добавили в министерстве.
20.07.2023, 11:25 33421
Какую оплату будут получать ухаживающие за инвалидами I группы родственники Эксклюзив КТ
Фото: pixabay.com
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В рамках Социального кодекса членам семьи, осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы, имеющим затруднение в передвижении, предоставляется возможность оформления в качестве индивидуальных помощников.
В Министерстве труда и социальной защиты населения РК в ответе на официальный запрос ИА "Kazakhstan Today" рассказали о правилах предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы.
По данным ведомства, согласно действующему законодательству, лицу с инвалидностью предоставлено право выбора на получение услуги индивидуального помощника или пособия по уходу за лицом с инвалидностью первой группы старше 18 лет.
В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля текущего года пособие лицу, осуществляющему уход за лицом с инвалидностью первой группы, было повышено на 14,5%. В настоящее время пособие составляет 1,61 прожиточного минимума, или 65 313 тенге.
Кроме того, кодексом предусмотрено, что неработающие члены семьи, ухаживающие за лицом с инвалидностью, могут стать индивидуальными помощниками и тогда они будут получать зарплату от государства. Также за них будут выплачиваться социальные отчисления и пенсионные взносы.
Как уточнили в Министерстве труда и социальной защиты, индивидуальный помощник - лицо, оказывающее услуги по сопровождению лица с инвалидностью первой группы, имеющего затруднение в передвижении, и оказанию помощи при посещении объектов.
Индивидуальный помощник осуществляет деятельность на основе договора, заключенного в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан через портал. В договоре оговариваются условия предоставления услуг, не подлежащих возмещению стоимости при реализации их лицам с инвалидностью через портал социальных услуг", - проинформировали в Минтруда.
По данным ведомства, оплата услуг индивидуального помощника производится горуправлениями, отделами занятости за фактическое время оказания услуг, но не более восьми часов в день.
Расчет оплаты услуг индивидуального помощника в час производится исходя из расчета 12% размера МРП, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год", - сообщили в министерстве.
Напомним, в 2023 году МРП составляет 3450 тенге. Соответственно, стоимость одного часа услуги индивидуального помощника составляет 414 тенге. Таким образом, при 8-часовой ежедневной занятости в рабочие дни индивидуальный помощник за месяц получит около 70 тысяч тенге.
Как отметили в Минтруда, оплата услуг индивидуального помощника производится местными исполнительными органами в пределах гарантированной суммы ежемесячно на основании представленного поставщиком не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, акта выполненных работ (оказанных услуг) с приложением листа сопровождения индивидуальным помощником.
При этом за счет средств местных исполнительных органов сверх гарантированной суммы начисляются обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления и обязательные социальные медицинские взносы ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным", - добавили в ведомстве.
Услуги индивидуального помощника для лица с инвалидностью первой группы не предоставляются при назначении и выплате государственного пособия лицу, осуществляющему уход за ним.
Индивидуальным помощником не может быть лицо:
- состоящее на учете в специализированных организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;
- имеющее противопоказания на оказание услуги по состоянию здоровья на основании медицинского заключения;
- не достигшее восемнадцатилетнего возраста;
- не прошедшее профессиональное обучение в рамках активных мер занятости;
- достигшее пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 207 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда индивидуальным помощником для лица с инвалидностью первой группы является его близкий родственник;
- имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;
- признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
Напомним, что размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 июля были проиндексированы на 14,5%. С 1 июля 2023 года размеры пособия по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы 89 248 тенге, II группы - 71 398 тенге, III группы - 48 681 тенге.
По состоянию на 1 июля 2023 года порядка 536,2 тысячи человек получают госпособия по инвалидности.
12.07.2023, 20:09 46561
Первый интегрированный газохимический комплекс в Казахстане: экономический и социальный вклад в развитие страны
Фото: kpi.kz
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Основной продукцией комплекса в Атырауской области Республики Казахстан является полипропилен, информирует пресс-служба ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.".
Для производства товара с высокой добавленной стоимостью в качестве исходного сырья используется газ с месторождений Тенгиза. Проектная мощность предприятия составляет 500 тысяч тонн гранулированного полипропилена в год. ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." наладила стабильные поставки продукции в Казахстан, страны СНГ и Евросоюза, Турцию и Китай.
Реализация проекта оказала позитивный социально-экономический эффект в регионе. На момент строительства комплекса было создано более 4000 новых рабочих мест, задействованы 43 казахстанских компании. В период эксплуатации на предприятии работает более 600 человек.
Также внесен существенный вклад в развитие научно-технического потенциала проектно-исследовательских институтов и организаций Казахстана, привлекаемых с участием ведущих западных инжиниринговых фирм к работе над проектом.
С выходом на проектную мощность будет полностью удовлетворен внутренний спрос Казахстана.
В пресс-службе ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." сообщили о планируемом сроке выхода на проектную мощность интегрированного газохимического комплекса.
Интегрированный газохимический комплекс ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." планируется вывести на проектную мощность после ремонта. "Приблизительно в августе... На газохимическом комплексе по производству полипропилена KPI был произведен первый плановый останов производства для профилактической диагностики и чистки оборудования. Также в преддверии проведения гарантийных испытаний, запланированных на третий квартал, планируется устранить замечания, диагностированные в рамках строительно-монтажных работ в зоне ответственности EPC подрядчика", - проинформировали в пресс-службе.
В ТОО уточнили, что окончание остановочных работ запланировано на конец июля.
Предприятие было запущено в промышленную эксплуатацию 8 ноября 2022 года, а уже через 10 дней была отправлена первая партия готовой продукции.
Цели проекта
- Строительство первого газохимического комплекса
- Создание нефтехимического кластера в Республике Казахстан
- Выпуск экспортоориентированных продуктов с высокой добавленной стоимостью
- Производство полимеров для диверсификации промышленных отраслей
История комплекса
Проект "Интегрированный газохимический комплекс" разработан в рамках "Программы развития нефтехимической промышленности Республики Казахстан на 2008-2013 годы", утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 101.
В 2006 году была составлена проектно-сметная документация. Также прошли общественные слушания, подготовлено технико-экономическое обоснование. В 2009 году проект "Интегрированный газохимический комплекс" включен в программу "30 корпоративных лидеров Казахстана". В 2017 году в ходе общенационального телемоста "Новая индустриализация страны: прыжок казахстанского барса" с участием экс-президента страны Нурсултана Назарбаева была объявлена первая фаза - "Полипропилен".
В 2018 году был определен ЕРС-подрядчик - China National Chemical Enginnering Co (КНР), привлечено заемное финансирование ($2 млрд долларов от Банка развития Китая сроком на 20 лет под 5,8% годовых). В январе 2019 года завершена разработка 60% 3D-модели завода.
20 ноября 2019 года была осуществлена доставка первого оборудования с длительным сроком изготовления - реакторов полимеризации в количестве 3 единиц весом каждый 97 тонн. Реакторы, предназначенные для установки полимеризации полипропилена, изготовлены в Бельгии на заводе COEK ENGINEERING N.V., отгружены морским транспортом из порта Антверпен 18.10.2019 года и доставлены в сжатые сроки через Балтийское море, затем по Волго-Балтийскому каналу до Каспийского моря в порт Актау.
27 января 2020 года смонтирована самая крупногабаритная позиция промышленного оборудования - колонна-сплиттер пропана и пропилена. Вес колонны составляет более 1100 тонн, высота 105 метров, диаметр более 8 метров, объем 5132 кубических метра. Данное оборудование было изготовлено ТОО "Атыраунефтемаш". Подъем был осуществлен с помощью гидравлического портального крана грузоподъемностью 3200 тонн и вспомогательного гусеничного крана грузоподъемностью 750 тонн.
6 марта того же года из порта Ульсан отгружено морское судно NOWOWIEJSKI с критически важным крупногабаритным оборудованием производства Южной Кореи - реакторы дегидрирования Catofin 8 единиц (завод-изготовитель WOOYANG), резервуары хранения пропана 4 единицы (завод-изготовитель GS Entec), сосуды высокого давления и теплообменники 5 единиц (завод-изготовитель GS Entec). Судно направилось в порт Констанца (Румыния) для перегрузки оборудования на морские баржи.
14 апреля морское судно NOWOWIEJSKI прибыло в порт Констанца для разгрузки крупногабаритного оборудования производства Южной Кореи и погрузки их на 6 морских барж. Погрузка и выход из порта Констанца всех 6 морских барж осуществлялись в период с 16 по 26 апреля 2020 года. Все 6 барж направились через Черное море, Волго-Донский канал, Каспийское море и Урало-Каспийский канал в порт Атырау для разгрузки.
8 июня была завершена доставка в порт Атырау 17 единиц крупногабаритного оборудования, прибывшего из Южной Кореи морским транспортом. Общий вес оборудования - 5500 тонн. Транспортировка осуществлена по маршруту: порты Южной Кореи - Стамбул - Черное море (Констанца, Румыния) - Волго-Донской канал - Каспийское море - Урало-Каспийский канал - речной порт Атырау.
В период с 26 июля по 10 августа государственными органами Атырауской области был введен карантин на строительной площадке ввиду выявления COVID-19. 14 сентября завершился монтаж четырех крупногабаритных емкостей для хранения пропана.
22 сентября был завершен монтаж ключевого оборудования комплекса - восьми реакторов Catofin массой 417 тонн каждый. Вышеуказанное оборудование было изготовлено на заводах Южной Кореи и доставлено в Атырау морским транспортом.
В январе-феврале 2021 года была завершена перевозка 7 конвоев (рейсы) с негабаритным оборудованием из порта KCOI (Мангистауская область) на стройплощадку. Также доставлено критическое оборудование.
В мае-июне на стройплощадку доставлены грузы из КНР, которые были переориентированы с авто и ж/д транспорта на морской транспорт (2 морских судна) с перегрузкой в портах Европы (Антверпен) и РФ (Новороссийск). Переориентирование грузов связано с введением карантинных мер в провинции СУАР (КНР) и невозможностью перевозки грузов авто и ж/д транспортом в тот период.
В июле 2021 года на стройплощадку был доставлен компрессор газоносителя (критическое оборудование ОДСИ), вывезенный на ремонт в КНР.
В том же месяце интегрированный газохимической комплекс (ИГХК) в Атырауской области получил электроэнергию от ТОО "Karabatan Utility Solutions" на главную понижающую подстанцию напряжением 110 киловатт.
19 августа для проведения гидравлических испытаний, промывки трубопроводных коммуникаций и обкатки вспомогательного динамического оборудования был произведен прием водных ресурсов (первично обессоленная и техническая вода) по инженерным коммуникациям ТОО "Karabatan Utility Solution".
10 сентября заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" по переработке нефти и нефтехимии, председатель правления ТОО "KPI Inc." Данияр Тиесов и генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Кевин Лайон подписали договор на поставку пропана с Тенгизского месторождения на завод по производству полипропилена в Карабатане.
В сентябре были завершены подготовительные работы к предварительным пусконаладочным работам системы технических газов. Состоялось проведение испытаний основного коллектора питьевого водоснабжения и прием питьевой воды на станцию питьевой воды комплекса.
В октябре был осуществлен прием технического воздуха, воздуха КИП и азота с проектными показателями по инженерным коммуникациям ТОО "Karabatan Utility Solution" от поставщика Air Liquid. Проведение продувки и очистки трубопроводных коммуникаций комплекса. Опробование, наладка и испытания водогрейных котлов на дизельном топливе на блоке теплофикационного снабжения объектов Комплекса. 27 ноября по завершении подготовки и проведения испытаний на герметичность газопровода осуществлен прием природного газа через узел учета и распределения природного газа от ТОО "GazEnergy".
1 декабря после завершения подготовительных работ объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления приема сырьевого пропана и завершения испытаний на герметичность, был осуществлен розжиг аварийного факела высокого давления.
27 декабря новый завод принял первую партию пропана с месторождения Тенгиз. В ноябре на предприятие поступил азот и сухой сжатый воздух. Летом компания приняла электроэнергию на главную понижающую подстанцию, а позже и первично обессоленную, деминерализованную и техническую воду от ТОО "Karabatan Utility Solution".
Таким образом, завод завершил прием всех энергоресурсов, необходимых для пуско-наладочных работ и последующего запуска производства", - пояснили в компании.
В декабре на стройплощадку доставлено 100% всей металлоконструкции согласно проекту.
1 апреля 2022 года на газохимическом комплексе по производству полипропилена в Атырауской области запустили газовую турбину компрессора.
27 апреля на территории строящегося интегрированного газохимического комплекса KPI в Атырауской области открылась испытательная лаборатория международной компании SGS. 10 июля на заводе началась подача пропана на технологические установки. Далее компания приступила ко второму этапу пусконаладочных работ - загрузке катализатора в реакторы дегидрирования пропана.
8 ноября в ходе рабочего визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Атыраускую область был запущен комплекс по производству полипропилена.
18 ноября завод KPI Inc. отгрузил на экспорт первый поезд объемом 1,5 тысячи тонн, состоящий из 62 контейнеров, груженных полипропиленом. К концу декабря мы отправили на экспорт более 32 709,9 тонны полипропилена.
15 января 2023 года ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries" (KPI Inc.) выплатило долг государственному Банку развития Китая (China Development Bank Corporation) в размере 75 млн долларов. Погасить долг удалось в основном за счет доходов от продажи полипропилена, отметили в компании.
В июне стало известно, ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc." заключило с Евразийским банком развития (ЕАБР) договор об открытии кредитной линии в размере 150 млн долларов.
Средства планируется направить на текущие операционные цели", - информируют сайты ЕАБР и ТОО "KPI Inc".
ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc. ("Казахстан Петрокемикал Индастриз Инк.") является оператором проекта "Строительство первого интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области".
Евразийский банк развития - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 17 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности банк руководствуется целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
10.07.2023, 17:06 51626
В Казахстане услуги воздушного транспорта выросли в цене на 29% за год
Фото: Depositphotos
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Доходы предприятий от перевозок воздушным транспортом за январь-апрель текущего года составили 204,6 млрд тенге против 119,6 млрд тенге годом ранее, сообщает finprom.kz.
Годовой рост в стоимостном выражении составил 71,1%. В том числе доходы от перевозки грузов и багажа во всех сообщениях составили 4,2 млрд тенге, от перевозки пассажиров - 200,4 млрд тенге.
Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем составили 2 млрд тенге.
В сфере пассажирских перевозок за январь-апрель текущего года авиакомпании перевезли 3,6 млн человек, на 36% больше, чем годом ранее. Самые заметные показатели зафиксированы в Алматы: 1,2 млн человек, на 34,9% больше, чем годом ранее. В пятерке лидеров оказались Астана (951,8 тысячи пассажиров), Шымкент (346,3 тысячи пассажиров), а также Атырауская (305,5 тысячи пассажиров) и Мангистауская (220,7 тысячи пассажиров) области.
Пассажирооборот составил 7,1 млрд пкм, что на 65,7% больше, чем годом ранее.
Перевозки груза и багажа по итогам четырех месяцев составили 7,8 тысячи тонн, на 26,2% больше, чем годом ранее. Весь объем грузоперевозок пришелся на три мегаполиса: Алматы (4,7 тысячи тонн, годовой рост - на 22,6%), Шымкент (2,2 тысячи тонн, плюс 40,9% за год) и Астану (1 тысяча тонн, плюс 18,2%).
Грузооборот за январь-апрель текущего года составил 16,9 млн ткм, на 30,3% больше, чем годом ранее.
По итогам мая текущего года услуги воздушного транспорта выросли в цене на 28,9% за год.
В пятерке регионов-антилидеров оказались Мангистауская (плюс 63,5% за год), Атырауская (плюс 56,5%), Кызылординская (плюс 42,7%), Жетысуская (плюс 37%) и Костанайская (плюс 28,6%) области. Наименьший годовой рост зафиксирован в Абайской области - всего на 0,7%.
В 2 из 20 регионов РК услуги воздушного транспорта, напротив, подешевели: в Алматинской (на 11,5%) и Улытауской (21,4%) областях.
До конца 2023 года откроют из Казахстана еще восемь новых авианаправлений, сообщает zakon.kz. В настоящее время 3 отечественными и 26 иностранными авиакомпаниями международные пассажирские полеты выполняются в 27 стран по 102 авиамаршрутам с частотой 494 рейса в неделю.
28.06.2023, 11:24 68846
На АЭС "Фукусима" сегодня начнется подготовка для сброса в океан загрязненной воды
Фото: скрин из видео/cgtn.com
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Оператор АЭС "Фукусима", компания TEPCO, с сегодняшнего дня начнет предварительную проверку работоспособности оборудования для сброса в океан загрязненной воды, использовавшейся для охлаждения поврежденных реакторов станции.
Оператор станции заявляет, что перед сбросом вода будет очищена от радиоактивных примесей, но признает, что тритий из нее удалить не удастся", - сообщает CGTN со ссылкой на председателя японского агентства по ядерному регулированию Синсуке Яманаку.
Сбросить радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан Япония решила в 2021 году, заявив, что сточные воды будут очищены до соответствия международным стандартам безопасности. Однако уже тогда было известно, что усовершенствованная система обработки жидкости ALPS имеет технические ограничения. Она не используется для борьбы с углеродом-14 или радиоактивным тритием - они останутся в воде, пишет агентство.
6 апреля 2023 года стало известно, что в фундаменте реактора АЭС "Фукусима-1" обнаружены масштабные повреждения.
Внутренняя стенка цилиндрического фундамента, поддерживающего корпус реактора на первом энергоблоке аварийной АЭС "Фукусима-1", может быть сильно разрушена", - сообщает "Синьхуа".
На видеозаписи, сделанной в ходе осмотра защитной оболочки реактора первого энергоблока, видны масштабные повреждения основания, что вызывает озабоченность по поводу его способности выдержать будущие землетрясения.
Обследование, проведенное с 28 по 31 марта с помощью подводного робота, показало, что бетонное основание реактора почти полностью разрушилось, оголив арматуру.
TEPCO заявила, что с высокой вероятностью разрушен весь периметр фундамента, добавив, что проведет дальнейший анализ отснятого материала и оценит сейсмостойкость основания", - пишет агентство.
Между тем намерения Японии слить радиоактивную воду в океан вызвало бурное негодование в разных странах.
Резкой критике план Японии на июньском заседании совета управляющих МАГАТЭ в Вене подверг глава Национального агентства КНР по атомной энергии и член совета управляющих Международного агентства от Китая Чжан Кэцзянь, пишет "Синьхуа".
Он отметил, что сброс в море загрязненной радиоактивными веществами воды с японской АЭС является серьезной проблемой, касающейся глобальной морской среды и здоровья людей.
Японская сторона игнорирует законные и обоснованные опасения собственного народа и других стран мира, не представила научного и достоверного ответа на опасения всех сторон, не провела достаточных консультаций с заинтересованными сторонами, включая соседние страны, и стремится ускорить реализацию своего плана по сбросу в море загрязненной воды", - заявил член МАГАТЭ.
Он подчеркнул, что в загрязненной воде после очистки все еще остается много радионуклидов, а качество очистки и готовность воды к сбросу еще предстоит проверить.
Недопустимо, что Япония пытается скрыть опасность сброса загрязненной воды в море и форсирует свой план, не проверив долгосрочную надежность соответствующих технологий и очистительных устройств", - отметил Кэцзянь.
Он призвал Японию обратить внимание на озабоченность международного сообщества, серьезно выполнять свои международные обязательства, утилизировать загрязненную воду научным, открытым, прозрачным и безопасным способом, согласиться на строгий международный надзор, не подрывать авторитет технической рабочей группы МАГАТЭ, не искажать ее отчет и не использовать ее инспекцию в качестве "прикрытия".
Кэцзянь также выразил надежду, что МАГАТЭ будет продолжать придерживаться объективной и беспристрастной позиции, полностью выслушивать мнения заинтересованных сторон, строго выполнять соответствующие международные стандарты безопасности и действовать в соответствии с передовой практикой.
В ответ на это представитель Японии заявил, что "обработанная" вода ничем не отличается от обычного операционного сброса атомной электростанции, а схема сброса является научно обоснованной и была рассмотрена и сертифицирована МАГАТЭ.
Жесткой критике подверг намерение Японии и постоянный представитель Китая при МАГАТЭ Ли Сун.
Японское правительство неоднократно утверждало, что вода, которую оно хочет сбросить, является "обработанной", безопасной и безвредной. Если она безвредна, почему Токио настаивает на сбросе в море? Ответ японской экспертной комиссии ясен: это наименее затратно и представляет наименьший риск загрязнения для самой Японии", - заявил Ли Сун.
По его словам, японское Министерство экономики, торговли и промышленности предложило пять вариантов утилизации воды с АЭС "Фукусима-1", эксперты из соседних стран также предложили соответствующие планы. Однако японская сторона исходя из собственных корыстных интересов в одностороннем порядке решила сбросить загрязненную воду в море, что приведет к переносу риска загрязнения на соседние страны и окружающую среду, что приведет к вторичному ущербу для всего мира и человечества. Такое долгосрочное крупномасштабное загрязнение морской среды является беспрецедентным.
Ли Сун подчеркнул, что японская сторона пригласила техническую рабочую группу МАГАТЭ в Японию, но ее мандат был строго ограничен оценкой плана по сбросу воды в море без рассмотрения других вариантов.
Он отметил, что независимо от оценки и заключения технической рабочей группы нельзя утверждать, что сброс в море является единственным самым безопасным и надежным вариантом утилизации загрязненной воды.
Рабочая группа никоим образом не может выдать Японии "разрешение" на сброс в море загрязненной воды. Китай решительно призывает Японию принять во внимание серьезные опасения международного сообщества, утилизировать загрязненную воду самым безопасным и надежным способом и согласиться на строгий международный контроль, чтобы загрязненная вода с АЭС не принесла долгосрочного вреда миру", - подчеркнул Ли Сун.
Против сброса радиоактивных сточных вод также выступили жители Республики Корея.
Десятки тысяч жителей страны собрались в субботу в центре Сеула, чтобы выразить протест против запланированного Японией сброса радиоактивных сточных вод с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан.
Остановить сброс Японией загрязненной воды в океан! Мы против сбросов с "Фукусимы"!" - кричали в один голос протестующие, к которым присоединились гражданские активисты и политики, пишет "Синьхуа".
Ли Чжэ Мен, председатель главной либеральной оппозиционной Демократической партии, заявил протестующим, что правительство Кореи не должно соглашаться с Японией, которая намерена избавиться от загрязненной воды, не считаясь с тем, что соседние страны пострадают, а океаны по всему миру будут заражены.
Ранее на этой неделе Ли Чжэ Мен указал, что Япония должна повторно использовать воду с АЭС "Фукусима" в качестве питьевой, если заявления японской стороны верны и загрязненная вода действительно достаточно безопасна для питья после очистки.
Протестующие также подвергли критике план правительства РК направить в Японию группу экспертов из 21 человека, которые будут осуществлять проверку процесса сброса загрязненной воды в течение шести дней начиная с 21 мая.
Представитель миноритарной прогрессивной Партии справедливости Кан Ын Ми в свою очередь сообщила, что это будет "секретное" информационное совещание, организованное японской стороной, поскольку частные эксперты были исключены из указанной группы, состав которой не разглашается.
Законодатель отметила, что экспертной группе не будет разрешено взять в качестве образца даже каплю загрязненной воды, а репортерам из РК запретили сопровождать группу.
Тревога и беспокойство нашего народа оказались отодвинуты на второй план. Это демонстрирует ужасный характер унизительной дипломатии, когда РК с благодарностью соглашается участвовать в организуемом Японией брифинге, который пройдет за закрытыми дверями", - обратила внимание Кан Ын Ми.
План Японии также осудили в России.
Сброс радиоактивной воды с "Фукусимы" не может быть исключительно внутренним делом Японии", - заявил советник президента РФ Руслан Эдельгериев.
Он подчеркнул, что слив зараженной воды относится к вопросам международных отношений.
Поэтому мы считаем, что должны быть большие консультации непосредственно под руководством и МАГАТЭ. И с консультацией с близлежащими странами, потому что сброс воды в океан, он может принять любые последствия, вплоть до экологической катастрофы", - подчеркнул Эдельгериев.
Ранее сообщалось, что мировая общественность обеспокоена решением Японии сбросить радиоактивную воду с аварийной АЭС.
26.06.2023, 19:08 73761
БАКАД: 10 дней эксплуатации
Фото: ЕАБР
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С момента открытия движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге прошло 10 дней.
БАКАД является первым международным государственно-частным проектом в Центральной Азии, а также крупнейшим инвестиционным проектом в Казахстане за пределами нефтегазового сектора. Строительство дороги было профинансированного Евразийским банком развития. Сам проект направлен на повышение транзитного потенциала и конкурентоспособности транзитных маршрутов, проходящих через государства - участники банка.
Кроме того, он направлен на интенсификацию торгово-экономического сотрудничества между государствами-участниками, стимулирование роста трансграничных грузоперевозок и снижение транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть города Алматы и его пригородную зону.
История создания БАКАД
В феврале 2018 года был заключен договор концессии на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога" с консорциумом "Алсим Аларко - Макйол - СК - Корея Экспрессвэй". В мае этого же года был дан старт строительству.
В декабре прошлого года строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги подошло к завершению. Тогда в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития заявили, что срок строительства был запланирован на 50 месяцев. Однако ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ концессионеру удалось осуществить реализацию проекта с опережением.
Объект финансировался синдикатом трех банков: Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития (135 млн долларов США) и Исламский банк развития. Общая стоимость проекта составила 743 млн 116 тысяч долларов США.
В июне 2023 года состоялась церемония открытия БАКАД.
БАКАД играет важную роль в расширении транспортных маршрутов на территории Республики Казахстан и всего Евразийского региона. Новый объект соединит международные автомобильные маршруты в направлении Восток - Запад и будет способствовать улучшению транспортной связности, расширению возможностей для грузоперевозок. Прогнозируемый объем грузов, перевозимых в зоне БАКАД, в ближайшие 15 лет вырастет на 87% и достигнет 35,9 миллиона тонн. В то же время БАКАД принесет социальные и экологические эффекты. На этапе строительства объект уже обеспечил рабочими местами более 1500 человек - преимущественно местного населения. А после ввода в эксплуатацию позволит перераспределить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть Алматы и пригородной зоны, выведет транзитный транспорт за городскую черту, что сократит уровень негативного воздействия на окружающую среду, снизит шум и будет способствовать более безопасному движению транспортных средств", - отметил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов.
Сейчас БАКАД представляет собой дорогу протяженностью 66 километров, включающую 4-полосные (протяженность 9 километров) и 6-полосные (57 километров) участки движения, а также мосты, транспортные развязки и необходимую инфраструктуру.
Дорога начинается от поселка Кыргауылды недалеко от Каскелена и заканчивается в поселке Кызылкайрат около Талгара. Трасса будет пролегать через 14 населенных пунктов в Карасайском, Илийском и Талгарском районах Алматинской области. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай - Западная Европа.
Как будут взимать плату за проезд по БАКАД
По данным управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, на БАКАД предусмотрена открытая система взимания платы, которая не предусматривает установку шлагбаумов на выездах и въездах. Вместо этого на протяжении дороги будет установлено 24 контрольные арки и более 100 камер, которые будут фиксировать проезжающие автомобили.
Оплатить проезд по БАКАД можно будет, внеся предоплату по государственному регистрационному номерному знаку (ГРНЗ) автотранспортного средства до въезда на БАКАД.
После проезда его нужно будет оплатить в течение семи календарных дней после въезда на БАКАД и фиксации автотранспортного средства арками контроля в зоне их действия. Оплату можно будет произвести в приложениях популярных банков.
Цена проезда
Пока автодорога доступна в бесплатном режиме. Однако в апреле МИИР опубликовало документ, где были представлены ставки платы за проезд по автомобильной дороге. Стоимость поездки вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа:
- легковые автомобили - 0,07 МРП; автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 0,12 МРП;
- автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 тонны - 0,22 МРП;
- автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 10 тонн - 0,36 МРП;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 до 15 тонн - 0,43 МРП;
- грузовые автомобили грузоподъемностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 0,72 МРП.
Чему будет способствовать проект
- БАКАД позволит вывести транзитные потоки за пределы Алматы, вследствие чего снизится уровень загрязнения воздуха.
- Сокращение транспортных заторов и времени в пути. По расчетам специалистов, строительство Большой Алматинской кольцевой дороги разгрузит улицы мегаполиса на 60%.
- Улучшение пропускной способности и конкурентоспособности транзитных маршрутов, проходящих через Казахстан.
- Расширение региональной и международной торговли, поскольку проект является частью трансконтинентальной магистрали Западная Европа - Западный Китай.
- Стимулирование применения ГЧП-механизма. БАКАД - первый инфраструктурный ГЧП-проект в рамках государственного гарантирования.
К слову, говоря о значительном вкладе транспорта в загрязнение воздуха в Алматы, аким мегаполиса Ерболат Досаев на брифинге СЦК отметил, что БАКАД значительно разгрузит город от большегрузного транспорта.
На самом деле мы очень ожидаем, что весь транзитный транспорт уйдет. 66 километров БАКАДа они проезжают буквально за 30-40 минут (...) Город, я думаю, значительно тоже разгрузится от большегрузного транспорта", - заявил аким Алматы.
Мнение казахстанцев
С момента начала эксплуатации БАКАД в Сети появились первые отзывы о дороге.
БАКАД - один из лучших проектов. Дорога шикарная. Уже второй день быстро объезжаю город. Жаль ограничение не 140 км в час", - пишет Rauan Mankeyev.
Опробовали БАКАД, Прекрасная дорога", - написал Денис Старков.
Сегодня приехал с дачи через БАКАД. (Село Балтабай - ЖМ Асыл Арман) Время в пути один час. Расстояние 97 км. Итог: Расстояние увеличилось на 21 км. Время в пути уменьшилось на 30 минут", - сообщил Шерхан Есиркен.
Хорошая новость наконец-то открыли БАКАД. Так хотела похвалить, как всегда есть одно но. Интернет не работает вдоль БАКАД, еще и знаки с указанием скорости не установлены", - утверждает Сулу Жаксылыкова.
Прокатился вчера по БАКАД от Качагайской трассы до Ташкентской. Смутил скоростной режим - в двух местах световые табло разрешают 120 км/ч, но местами попадались знаки 100 без ограничения зоны действия знака- хотя асфальт позволяет смело ехать 140 км/ч. Весьма вероятно, что в нескольких точках асфальт вскоре просядет", - пишет Рустем Амангельды.
(Пунктуация и орфография авторов сохранены)
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