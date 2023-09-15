В Казахстане за месяц цены на вторичное жилье снизились, арендная плата повысилась

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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за месяц (август к июлю 2023 года) цены продажи нового жилья остались без изменений, а перепродажи снизились на 1,8%. Об этом - В Казахстане за месяц (август к июлю 2023 года) цены продажи нового жилья остались без изменений, а перепродажи снизились на 1,8%. Об этом сообщает Бюро национальной статистики.





Цена продажи нового жилья в среднем составила 486 364 тенге за квадратный метр, перепродажи квартир - 485 633 тенге за квадратный метр.





Арендная плата за благоустроенное жилье в августе по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,3%. Арендная плата составила 4831 тенге за квадратный метр.





На рынке жилья за год (август 2023 года к августу 2022 года) цены продажи нового жилья повысились на 4,4%, а квартиры вторичного рынка снизились на 2,9%. Арендная плата за благоустроенное жилье в августе 2023 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 17%.





В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Актау на 18%, Семее - на 16%, Павлодаре - на 15,5%. На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали города Семей (25,3%), Актобе (22,5%), Кызылорда (15,5%), а на рынке аренды жилья - Кокшетау (37,9%), Конаев (36,1%) и Актобе (34,7%).





Количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в августе 2023 года по сравнению с предыдущими месяцами показало рост и составило 38 810. Это стало самым высоким показателем с начала года. Из заключенных сделок 10 141 совершена по индивидуальным домам, 28 669 - по квартирам в многоквартирных домах. По сравнению с июлем 2023 года (34 225) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 13,4%. Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (6679 - 18%) и Алматы (5928 - 15,3%), а также Карагандинская область (3705 - 9,5%). Меньше всего сделок проведено в области Улытау - 410 единиц (1,1%).





По сравнению с июлем 2023 года в августе наблюдается рост во всех регионах страны, кроме области Улытау (-3,5%). Наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Северо-Казахстанской области (на 53%), области Жетісу (на 27,7%) и Жамбылской области (на 26,3%).





По сравнению с июлем 2023 года количество сделок по жилью в многоквартирных домах увеличилось на 12,7% (на 3 225 сделок). Всего в августе по квартирам совершено 28 669 сделок - это 73,9% от общего показателя. Лидерами в продажах по количеству комнат стали 2-комнатные квартиры, в августе по ним было оформлено рекордное количество сделок с начала года - 10 924. Основная доля продаж по жилью в многоквартирных домах приходится на города Астану (23,9%), Алматы (18,7%) и Карагандинскую область (10,6%).





По сравнению с июлем 2023 года в августе количество сделок по индивидуальным домам также увеличилось на 15,5% (на 1 360 сделок) и составило 10 141. Положительная динамика зарегистрирована во всех регионах страны кроме Западно-Казахстанской области (-16%) и области Абай (-4%).





Количество сделок купли-продажи жилья за август 2023 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилось на 8,8%, тогда было зарегистрировано 35 686 сделок. Самое большое увеличение наблюдается в Северо-Казахстанской области (на 80,4%). Наивысший отрицательный показатель был зарегистрирован в Кызылординской области (-15,5%). Уменьшение в динамике наблюдается в количестве сделок января-августа 2023 года к январю-августу 2022 года и составляет 29%.



