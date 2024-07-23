В "КазТрансОйл" сменился гендиректор

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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В деятельности АО "НК "КазМунайГаз" за 2023 год выявлены нарушения антимонопольного законодательства, - В деятельности АО "НК "КазМунайГаз" за 2023 год выявлены нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана.





По итогам проверки в действиях нацкомпании установлены факты злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов.





Общество в период с января по апрель 2023 года игнорировало поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путем сокращения объемов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов", - рассказали в АЗРК.





Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны от 27 июня 2024 года КМГ привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 539,4 млн тенге.





На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме.