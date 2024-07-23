22.07.2024, 18:36 43486
В "КазТрансОйл" сменился гендиректор
Фото: kaztransoil.kz
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральным директором крупнейшей нефтепроводной компании Казахстана "КазТрансОйл" стал Арман Касенов, сообщает пресс-служба компании.
Арман Касенов в разные годы работал генеральным директором - председателем правления ТОО "КазТрансГаз Өнімдері", заместителем генерального директора по корпоративному развитию, управляющим директором по корпоративному развитию, директором департамента бюджетного планирования и экономического анализа АО "КазТрансГаз", генеральным директором РГП "Казводхоз" Комитета водных ресурсов Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.
До назначения он был заместителем председателя правления по маркетингу АО "НК "QazaqGaz".
Также решением совета директоров АО "КазТрансОйл" досрочно прекращены полномочия Талгата Курманбаева в качестве генерального директора АО "КазТрансОйл".
Кроме того, по собственной инициативе c 22 июля 2024 года Талгат Курманбаев исключен из состава совета директоров АО "КазТрансОйл", - добавили в пресс-службе.
Ранее был назначен новый аким Актау.
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23.07.2024, 14:28 3216
"КазМунайГаз" оштрафовали за дискриминационные условия для покупателей нефтепродуктов
Компания выплатила штраф на сумму 539,4 млн тенге
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В деятельности АО "НК "КазМунайГаз" за 2023 год выявлены нарушения антимонопольного законодательства, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана.
По итогам проверки в действиях нацкомпании установлены факты злоупотребления своим доминирующим положением в части ограничения реализации нефтепродуктов.
Общество в период с января по апрель 2023 года игнорировало поданные заявки на реализацию нефтепродуктов, а в некоторых случаях создавало дискриминационные условия путем сокращения объемов нефтепродуктов с отдельными покупателями при наличии на момент обращения возможности реализации нефтепродуктов", - рассказали в АЗРК.
Постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны от 27 июня 2024 года КМГ привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 539,4 млн тенге.
На сегодняшний день штраф оплачен в полном объеме.
23.07.2024, 12:12 8461
Первостепенное значение: для борьбы с саранчой в Казахстане предусмотрено свыше 8 млрд тенге
В проведении химобработок задействовано более 400 единиц специальной техники
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Для борьбы с саранчой в Казахстане предусмотрено свыше 8 млрд тенге, сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов.
Первостепенное значение для будущего урожая имеет принятие своевременных мер по борьбе со стадной саранчой. Для этого из республиканского бюджета предусмотрено 4,2 млрд тенге. Дополнительно из резерва правительства выделено 3,9 млрд тенге", - проинформировал Олжас Бектенов.
По его словам, в проведении химических обработок задействовано более 400 единиц специальной техники.
На сегодня в большинстве регионов благополучно завершены защитные мероприятия. Проведена большая работа, не допущено массовое распространение саранчи", - заявил Олжас Бектенов.
В ходе заседания премьер-министр также отметил, что в этом году значительные средства направлены на весенние полевые работы и лизинг сельхозтехники.
Впервые объем льготного кредитования доведен до 580 млрд тенге. В предыдущие годы этот объем не превышал 180 млрд тенге. Это дало возможность аграриям провести все необходимые агротехнические мероприятия в полном объеме", - добавил он.
Ранее вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы рассказал, в каких областях Казахстана ожидается распространение саранчи.
23.07.2024, 11:10 11766
Посевы пшеницы, риса и хлопка сократили в Казахстане
Фото: pixabay.com
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Казахстан Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства сообщил о сокращении посевных площадей риса, пшеницы и хлопка в стране.
В текущем году общая посевная площадь составила 23,8 млн га. В соответствие с поручением главы государства планы по диверсификации посевных площадей на текущий год в целом по республике достигнуты. Площадь пшеницы сокращена на 450,3 тысячи га, в то же время площадь масличных увеличена на 608 тысяч га, сахарной свеклы - на 9,4 тысячи га. Снижена площадь водоемких культур: риса на 6,9 тысячи га, хлопчатника на 16 тысяч га", - проинформировал Айдарбек Сапаров.
Как сообщил министр, по сокращению площадей монокультуры - пшеницы республиканский показатель перевыполнен на 4,7%.
По итогам проведенной работы по снижению площадей водоемких культур, индикаторы по рису не достигнуты в Алматинской области и области Жетісу. По хлопчатнику план выполнен полностью, сокращено 16 тысяч га. По социально-значимой культуре как сахарная свекла план по республике не выполнен на 10,4%, в частности в Алматинской области план выполнен только на 50%, в Жамбылской области на 74%", - добавил глава Минсельхоза.
Напомним, в марте стало известно, что в Казахстане сократят посевные площади пшеницы. Позже министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заявил, что площади масличных и кормовых культур увеличат в стране.
22.07.2024, 17:30 45341
Павлодарский нефтехимический завод возобновил работу
Фото: instagram/pnhz.kz
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Павлодар. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский нефтехимический завод возобновил работу после завершения планово-предупредительных работ, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".
Завод возобновил производство нефтепродуктов. В период планово-предупредительных работ отгрузка товарной продукции осуществлялась предприятием без перебоев", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что с 21 июля ПНХЗ начал поставлять битум для дорожно-строительных организаций.
Напомним, 20 июня ПНХЗ остановили на плановый ремонт. Тогда на предприятии заверили, что на время остановки работы завода запасы бензина и дизтоплива накоплены в достаточном количестве.
22.07.2024, 16:23 47966
АБР выделит 58,2 млрд тенге на усиление электросетей южной зоны Казахстана
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "KEGOC" и Азиатский банк развития подписали соглашение о финансировании на сумму 58,2 млрд тенге для реализации проекта по усилению электрической сети южной зоны единой энергетической системы Казахстана, сообщили в пресс-службе KEGOC.
В компании рассказали, что проект позволит интегрировать в сеть крупномасштабную генерацию электроэнергии, в том числе из возобновляемых источников, усилить и стабилизировать передачу электроэнергии на юге страны, а также повысить энергетическую безопасность Казахстана.
Подрядчиками проводятся работы по разработке проектно-сметной документации с последующим выполнением строительно-монтажных работ, которые предусматривают строительство двух воздушных линий электропередачи 500 кВ общей протяженностью 475 км, а также реконструкцию и расширение трех подстанций 500 кВ "Шу", "Жамбыл" и "Шымкент", - сказано в сообщении компании.
Как рассказала генеральный директор АБР по операциям в частном секторе Сюзанна Габури, этот проект синхронизирован с вводом новых генерирующих мощностей, что позволит снизить потери при передаче электроэнергии и окажет положительное влияние на экономическое развитие региона.
АБР окажет содействие АО "KEGOC" и технические консультации по интеграции возобновляемых источников энергии и развитию национальной электрической сети.
Новая архитектура национальной электрической сети позволит вовлечь в энергобаланс огромный потенциал возобновляемых и традиционных источников энергии Южного Казахстана. Существенно увеличится экспортный и транзитный потенциал и будет усилена энергетическая безопасность всего региона", - отметил глава KEGOC Наби Айтжанов.
Напомним, по словам энергетиков, дефицит электроэнергии на юге Казахстана превышает 50 процентов.
22.07.2024, 11:21 59601
Новый воздушный коридор открыли Казахстан и Узбекистан
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан открыли новый маршрут Т916, который станет одним из дополнительных воздушных коридоров для полетов из Европы в Юго-Восточную Азию, сообщает Министерство транспорта РК.
С момента открытия по маршруту выполнено 19 полетов из Европы в Юго-Восточную Азию, но есть вероятность его оживленного использования к концу летнего сезона по причине того, что пользователям требуется некоторое время для освоения новой трассы", - пояснили в Минтрансе.
Новым маршрутом уже воспользовались такие авиакомпании, как Lufthansa Cargo (Германия), Cargolux (Люксембург), Cargolux Italy (Италия), Nomad aviation (Швецария), Western Global Airlines (США), Aerologic Cargo Airlines (Германия).
Общая протяженность воздушного коридора Т916 составляет 2187 км. Из них 437 км борты используют воздушное пространство Республики Узбекистан, остальные 1750 км пролетают над территорией Республики Казахстан", - уточнили в ведомстве.
Там добавили, что Т916 был открыт по предложению авиакомпаний и аэронавигационного провайдера Узбекистана - ГУП "Узаэронавигация". Ранее данный маршрут был включен в каталог предпочитаемых маршрутов ИКАО.
Предполагается, что новый воздушный коридор повысит привлекательность казахстанского неба для зарубежных авиакомпаний и поможет снизить нагрузку на авиадиспетчеров южноказахстанского регионального центра обслуживания воздушного движения.
19.07.2024, 19:36 137606
"Казатомпром" наращивает площадь по разведке редких металлов на месторождении Караджал
Изучение недр определит будущие перспективы освоения месторождения
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Дочернее предприятие АО "НАК "Казатомпром", АО "Ульбинский металлургический завод" (УМЗ), получило еще одну лицензию на разведку твердых полезных ископаемых на дополнительных участках месторождения Караджал в Абайской области, сообщает пресс-служба нацкомпании.
Лицензия значительно расширяет область геологоразведочных работ УМЗ с целью оценки и подтверждения запасов редких металлов, таких как тантал, ниобий и бериллий. Результаты геологического изучения недр определят будущие перспективы освоения месторождения.
Получение лицензии на разведку твердых полезных ископаемых на новых участках месторождения Караджал открывает дополнительные перспективы, увеличивая наши шансы на успех и позволяя рассчитывать на потенциальное расширение ресурсной базы редких металлов. Этот проект не только способен обеспечить Ульбинский металлургический завод собственной минерально-сырьевой базой, но также укрепит наше присутствие в регионах, продолжая вносить существенный вклад в социально-экономическое развитие региона", - подчеркнул Меиржан Юсупов, председатель правления АО "НАК "Казатомпром".
Напомним, в акции "Казатомпрома" разрешили вкладывать средства Нацфонда. Ранее средства Нацфонда в размере 1,3 трлн тенге были направлены на покупку акций АО "НК "КазМунайГаз".
Почему инвестиции Национального фонда в "Казатомпром" считаются выгодными, рассказал в кулуарах мажилиса председатель Национального банка Республики Казахстан Тимур Сулейменов.
Правительством Казахстана в целях финансирования республиканского бюджета было принято решение о приобретении акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд (НФ) на общую сумму 467,4 млрд тенге.
19.07.2024, 17:54 138976
Казахстан, Иран, Туркменистан и Россия подписали дорожную карту по развитию коридора Север - Юг
Реализация документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 млн тонн в год
Фото: gov.kz
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Актау. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан, Иран, Туркменистан и Россия в ходе транспортного торгово-экспортного форума "Север - Юг" в Актау подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг на 2024-2025 годы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта РК.
Казахстан намерен продолжить активное участие в развитии восточной ветки МТК Север - Юг, которая обладает наиболее высоким потенциалом роста грузопотоков до 2030 года и представляется наиболее безопасной для кратчайшего транзита к Индийскому океану. Поэтому необходимо приступить к практической реализации подписываемой сегодня дорожной карты по синхронному развитию потенциала восточного маршрута МТК Север - Юг, проходящего по территориям Казахстана, России, Туркменистана и Ирана", - отметил глава Министерства транспорта Марат Карабаев.
Подчеркивается, что реализация данного документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 млн тонн в год, а к 2030 году - до 20 млн тонн.
Ранее Казахстан и Россия договорились на KazanForum синхронизировать прокладку дорог для развития транспортного коридора Север - Юг.
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