В пять трлн тенге оценили транзитный потенциал Казахстана

Низкие цены на бензин приводят к оттоку топлива как законными, так и контрабандными путями

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр сообщил, что цены на бензин и дизельное топливо "будут выравнивать", передает корреспондент агентства.





Как отметил Скляр, в Казахстане цены на бензин и дизельное топливо гораздо дешевле, чем в соседних странах, что приводит к оттоку топлива как законными, так и контрабандными путями, создавая внутренний дефицит.





Мы постепенно будем эти цены выравнивать для того, чтобы избежать его оттока", - заявил зампремьера.





Он также рассказал, что в Казахстане добывается порядка 85-90 миллионов тонн нефти в год. При этом спрос превышает предложение. В связи с возросшим потреблением авиакеросин по-прежнему приходится импортировать.





В планах строительство второй очереди Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, который позволит увеличить объем переработки нефти в Шымкенте с 6 до 12 миллионов тонн. И мероприятия по увеличению производительности на существующих Павлодарском и Атырауском заводах", - сказал Роман Скляр.



