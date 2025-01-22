21.01.2025, 15:00 52191
В ВАП озвучили потери от теневой экономики
По данным КГД, трудовые мигранты заработали в стране 136 млрд тенге, однако на родину перевели суммарно 1 трлн тенге
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В последние годы отмечается устойчивый тренд по снижению теневой экономики - с 28,8% в 2017 году до 17,5% в 2023 году. Вместе с тем, судя по результатам проведенного аудита, есть ряд существенных недостатков, которые сдерживают эффективность мер госполитики в этом направлении, рассказали в Высшей аудиторской палате.
Как рассказали в ведомстве, на сегодня отсутствует госорган, который бы отвечал за формирование единой политики в сфере противодействия теневой экономике и координацию других ведомств. Подобные функции изначально были закреплены за Агентством по финмониторингу. Однако впоследствии их исключили из положения АФМ.
В результате каждый госорган в пределах своей компетенции принимает меры, но нет цельной системы с четким распределением функционала. Комплексными планами по борьбе с теневой экономикой охвачены не все отрасли, и в них встречаются формальные мероприятия.
Также имеются вопросы к методикам определения ненаблюдаемой экономики. Например, используется коэффициент безналичного оборота. Это соотношение безналичных платежей физлиц за товары и услуги к ВВП. Но доля таких платежей и так растет каждый год, что автоматически "снижает" уровень теневой экономики. Поэтому обоснованность этого коэффициента вызывает сомнения.
Кроме того, по одной из категорий расчета не учитываются классификаторы "Операции с недвижимым имуществом", куда в том числе входит аренда жилья, и "Искусство, развлечения и отдых". А в другой категории данные по малым торговым предприятиям начали собирать не сплошным, а выборочным методом, что также привело к снижению охвата ненаблюдаемой экономики.
На основании проведенного анализа госаудит выявил ряд высокорисковых сфер и направлений, подверженных теневому обороту. Например, по данным КГД, граждане трех центральноазиатских стран заработали в Казахстане за три года 136 млрд тенге. Однако, по информации Нацбанка, за это же время они перевели на родину суммарно 1 трлн тенге. То есть велика вероятность производства "теневых" товаров или услуг", - рассказали аудиторы.
Всего по результатам аудита установлено косвенных потерь бюджета по доходной части на сумму 74 млрд тенге, 18 процедурных нарушений, 23 системных недостатка.
Напомним, более 152 млрд тенге преступных доходов конфисковано в пользу государства.
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22.01.2025, 14:21 5711
Казахстан и Россия приняли план мероприятий по сотрудничеству в АПК
План предусматривает взаимодействие в области научно-технологического обеспечения АПК
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Москва. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров и его российская коллега Оксана Лут подписали план мероприятий по развитию российско-казахстанского сотрудничества в области агропромышленного комплекса, рассказали в Минсельхозе РК.
Принятый план предусматривает взаимодействие в области научно-технологического обеспечения АПК. Ряд российских отраслевых научно-исследовательских институтов и университетов уже выразили заинтересованность в развитии кооперации с казахскими коллегами.
Кроме того, план предполагает формирование предложений по реализации совместного проекта по созданию и развитию агробиотехнопарка, обеспечение благоприятного режима для взаимных поставок продовольствия, завершение работы по интеграции информационных систем в области ветеринарного и фитосанитарного контроля и другие мероприятия.
По данным МСХ РК динамика товарооборота продукции АПК между двумя странами за последние годы превышает 3,4 млрд долларов США. По итогам 11 месяцев 2024 года наблюдается увеличение товарооборота продукции АПК с Россией на 4,3% или 3,4 млрд долларов США.
Объемы экспорта казахстанской продукции в РФ увеличиваются с каждым годом. Так, по итогам 11 месяцев 2024 года экспорт составил 502,9 млн долларов США. Мы заинтересованы в наращивании присутствия нашей сельхозпродукции на российском рынке и готовы усилить работу по всем направлениям", - сказал в ходе встречи Сапаров.
Также главы аграрных ведомств обсудили вопросы снятия ограничений и проблемы транзита растениеводческой продукции.
По итогам проведенных ранее переговоров казахстанской стороной были сняты все ограничения. В январе 2025 года Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз томатов с 36 предприятий Казахстана. По снятию ряда ограничений на ввоз и транзит животноводческой и растениеводческой продукции переговоры продолжаются", - отметили в Минсельхозе Казахстана.
Для сохранения положительной динамики объемов товарооборота двух стран работа по снятию взаимных ограничений будет продолжена.
22.01.2025, 13:30 6556
В каких случаях будут блокировать счета предпринимателей, рассказали в Минфине
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента РК вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал о предусмотренных в новом Налоговом кодексе условиях блокировки банковских счетов индивидуальных предпринимателей в случае неуплаты задолженностей, передает корреспондент агентства.
Мы будем применять дифференцированный подход по суммам задолженностей. При задолженности до 20 МРП (78 640 тенге) мы будем просто извещение отправлять. Блокировка счетов будет применяться к тем, у кого большие суммы. Но хотел бы сказать, у нас, кроме налогов, есть еще социальные платежи: пенсионные, социальные и медицинские отчисления. За задолженность в 1-10 тенге могут заблокировать счета. Но мы с социальным блоком этот вопрос проработали и этот предел тоже будет пересмотрен в сторону увеличения, то есть за долг в 1000 тенге ограничивать счета не будут", - сказал замминистра финансов.
По его словам, ведомство намерено "помогать и подсказывать" казахстанцам о сроке оплаты задолженностей.
Напомним, эксперты обсудили проект бюджетно-налоговых реформ.
В Минфине рассказали, что изменится в новом Налоговом кодексе.
22.01.2025, 12:11 12301
Реестр отечественных производителей создадут в Казахстане Дополнено
Фото: majilis_parlam.kz
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан одобрил в первом чтении законопроект, направленный на создание системы корректной идентификации казахстанских товаропроизводителей и производимых ими товаров, передает корреспондент агентства.
Основной целью законопроекта является внедрение реестра, который позволит правильно идентифицировать конкретных казахстанских товаропроизводителей, обеспечит единую точку доступа к информации о них и производимых ими товарах, а также повысит адресность мер государственной поддержки", - выступил депутат Дюсенбай Турганов.
Сейчас действуют сертификаты трех видов: это "СТ-KZ", индустриальный сертификат и сертификаты происхождения экспортного товара, все выдаются Национальной палатой предпринимателей "Атамекен". Новый реестр объединит все существующие списки производителей и функционально заменит сертификаты "СТ-KZ" и индустриальные сертификаты.
Кроме того, предприятия будут включаться в предлагаемый реестр бесплатно и без ограничений по срокам присоединения. Сегодня сертификаты платные и выдаются на основании заключения отдельных экспертов.
Внедрение реестра позволит минимизировать человеческий фактор и ускорить процесс включения товаропроизводителей в реестр. Использование цифровых данных снижает риски манипулирования оборудованием, технологическими операциями и так далее. Компании могут быстро подтвердить свое происхождение и участвовать в регулируемых покупках, что способствует укреплению доверия на рынке", - дополнил мажилисмен.
Он уточнил, что формирование и ведение реестра состоит из нескольких этапов: подача заявки, цифровая верификация, оценка производства и принятие решения о включении в реестр.
Дополнено 22.01.2024, 12.30
Депутаты предлагают ввести новые обязательства для субъектов квазигосударственного сектора, естественных монополий, а также недропользователей по добыче твердых полезных ископаемых по закупу товаров у отечественных производителей.
В частности, предлагается дополнить условия лицензирования недропользователей на добычу твердых полезных ископаемых обязательствами по внедрению Программ развития внутристрановой ценности, а также проведению процедур планирования и заключения договоров, направленных на развитие промышленности. Такие компании обяжут размещать на информационной системе потребности в закупе тех или иных товаров", - сообщили в мажилисе.
22.01.2025, 08:46 23441
Цены на картофель в Казахстане: Минторговли выявило 49 фактов превышения торговой надбавки в 15%
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве торговли и интеграции РК рассказали о принимаемых мерах для стабилизации цен на картофель.
С начала года уже проведено 20 региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, на которых выявлены 49 нарушений в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт. По всем выявленным фактам будут приняты соответствующие меры административного производства", - сообщили в Министерстве торговли и интеграции РК.
По итогам встреч МТИ с крупными торговыми сетями, в частности Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - до 185 тенге. По данным мониторинга Комитета торговли МТИ, средняя цена на картофель по Казахстану по состоянию на сегодня составляет 322 тенге. В социальных магазинах - партнерах СПК - во всех регионах страны картофель имеется в достаточном объеме и по цене ниже рыночной.
По данным ведомства, в регионах продолжается разбронирование картофеля из сформированных в стабфондах запасов. При общих запасах в объеме 85,4 тыс. тонн с декабря 2024 года по 19 января реализовано 23,6 тыс. тонн картофеля. За последние три дня реализовано порядка 3 тыс. тонн, в том числе в Алматы - 300 тонн, Шымкенте - 600 тонн, Туркестанской области - 300 тонн и т.д. На сегодняшний день в стабфондах имеются запасы в объеме 62 тыс. тонн.
Все эти меры способствовали снижению цен на внутреннем рынке", - отметили в Минторговли.
Напомним, Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на шесть месяцев.
21.01.2025, 16:17 48676
Сотрудничество в газовой отрасли обсудил Скляр с главой "Газпрома"
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провел встречу с председателем правления ПАО "Газпром", сообщили в пресс-службе российской компании.
Сегодня состоялась рабочая встреча главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Республики Казахстан Романа Скляра. Участники встречи обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества в газовой отрасли", - говорится в сообщении компании.
В октябре 2023 года начались поставки российского природного газа потребителям Республики Узбекистан через территорию Республики Казахстан. Поставки организованы в реверсном режиме по специально выделенному маршруту на базе системы магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр.
В ноябре 2023 года "Газпром" и правительство Казахстана подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Через год "Газпром" и кабмин Казахстана подписали соглашение об основных условиях переработки и реализации газа Карачаганакского месторождения на 2025-2026 годы.
21.01.2025, 14:13 53741
Четвертый оператор связи может появиться на рынке Казахстана
Минцифры подготовило полосу частот для нового участника рынка связи
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертый оператор мобильной связи может быть допущен на рынок Казахстана в течение двух лет, об этом заявил на брифинге в правительстве вице-министр цифрового развития Асхат Оразбек.
Асхат Оразбек отметил, что ситуацию на рынке связи с качеством оказываемых услуг и тарифами дожна выровнять конкуренция. Он напомнил, что Tele2 и Altel теперь принадлежат катарским инвесторам.
Какие меры они предпримут, станет известно через полгода. Если ситуация на рынке не изменится, мы подготовили полосы частот для еще одного оператора. Мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора", - сказал вице-министр, обращаясь к действующим на рынке операторам связи.
Ранее Оразбек отметил, что Минцифры не имеет рычагов влияния на операторов связи в области тарифов. После Нового года операторы вновь начали поднимать цены на услуги связи. По словам вице-министра, ведомство против такой политики операторов.
21.01.2025, 13:29 54786
Рост тарифов на мобильную связь прокомментировали в Минцифры
Фото: Depositphotos.com
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Асхат Оразбек прокомментировал повышение цен на мобильную связь, передает корреспондент агентства.
Мы не имеем прямых рычагов влияния на тарифы операторов в соответствии с Предпринимательским кодексом, который был принят еще в 2017 году. Единственное - мы с операторами проводим переговоры по этим тарифам, по их повышениям. Собственно, в конце года мы договорились, чтобы чуть-чуть поднять настроение населению, что повышений не будет. Собственно, операторы свое слово сдержали, но после Нового года они опять начинают процедуры повышения тарифов", - рассказал замминистра.
Асхат Оразбек отметил, что ведомство против такой политики сотовых операторов.
Мы совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции РК работаем. Агентство со своей стороны проводит определенные процедуры, расследования по выявлению - нет ли сговора на рынке с повышением тарифов. Но, к сожалению, прямого воздействия на операторов связи мы не имеем", - дополнил вице-министр.
По его словам, Предпринимательский кодекс выше, чем отраслевой закон о связи.
Ранее в АЗРК рассказали о расследованиях в отношении операторов сотовой связи.
Год назад АЗРК выявило признаки нарушения законодательства при заключении АО "Казахтелеком" антиконкурентного соглашения с BTcom infocommunications. В этом же месяце в правительстве обсудили вопрос передачи одного из мобильных операторов АО "Казахтелеком" новому инвестору. В мае акционеры "Казахтелекома" приняли решение о продаже 100% акций компании "Мобайл Телеком-Сервис". АЗРК предупредило "Казахтелеком" о недопустимости повышения тарифов на интернет.
21.01.2025, 10:31 60076
Более 693 млрд тенге выплачено в Казахстане в виде пособий по инвалидности и потере кормильца в 2024 году
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 613,1 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 80,3 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
По итогам 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 552,3 тыс. человек, по случаю потери кормильца - порядка 193,9 тыс. человек.
Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.
Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.
Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. В 2024 году социальную выплату по утрате трудоспособности получили 102,3 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца - порядка 67,9 тыс. семей.
Размеры выплат индивидуальны и зависят от: среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.
С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 6,5% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.
В текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для I группы - 101 702 тенге, II группы - 81 362 тенге, III группы - 55 474 тенге.
По состоянию на 1 января 2025 года средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 60 407 тенге, по потере кормильца - 64 772 тенге.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?