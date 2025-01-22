В ВАП озвучили потери от теневой экономики

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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В последние годы отмечается устойчивый тренд по снижению теневой экономики - с 28,8% в 2017 году до 17,5% в 2023 году. Вместе с тем, судя по результатам проведенного аудита, есть ряд существенных недостатков, которые сдерживают эффективность мер госполитики в этом направлении, рассказали в Высшей аудиторской палате.





Как рассказали в ведомстве, на сегодня отсутствует госорган, который бы отвечал за формирование единой политики в сфере противодействия теневой экономике и координацию других ведомств. Подобные функции изначально были закреплены за Агентством по финмониторингу. Однако впоследствии их исключили из положения АФМ.





В результате каждый госорган в пределах своей компетенции принимает меры, но нет цельной системы с четким распределением функционала. Комплексными планами по борьбе с теневой экономикой охвачены не все отрасли, и в них встречаются формальные мероприятия.





Также имеются вопросы к методикам определения ненаблюдаемой экономики. Например, используется коэффициент безналичного оборота. Это соотношение безналичных платежей физлиц за товары и услуги к ВВП. Но доля таких платежей и так растет каждый год, что автоматически "снижает" уровень теневой экономики. Поэтому обоснованность этого коэффициента вызывает сомнения.





Кроме того, по одной из категорий расчета не учитываются классификаторы "Операции с недвижимым имуществом", куда в том числе входит аренда жилья, и "Искусство, развлечения и отдых". А в другой категории данные по малым торговым предприятиям начали собирать не сплошным, а выборочным методом, что также привело к снижению охвата ненаблюдаемой экономики.





На основании проведенного анализа госаудит выявил ряд высокорисковых сфер и направлений, подверженных теневому обороту. Например, по данным КГД, граждане трех центральноазиатских стран заработали в Казахстане за три года 136 млрд тенге. Однако, по информации Нацбанка, за это же время они перевели на родину суммарно 1 трлн тенге. То есть велика вероятность производства "теневых" товаров или услуг", - рассказали аудиторы.





Всего по результатам аудита установлено косвенных потерь бюджета по доходной части на сумму 74 млрд тенге, 18 процедурных нарушений, 23 системных недостатка.



