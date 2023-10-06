05.10.2023, 19:52 59691
В Жамбылской области планируют запустить крупный горно-металлургический комбинат
Проект планируется реализовать поэтапно тремя очередями в течение 2026-2029 годов
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы строительства крупного горно-металлургического комбината в Жамбылской области обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и представитель компании Monterra Group Иоганн Штоль, сообщает пресс-служба главы правительства.
Проект планируется реализовать поэтапно тремя очередями в течение 2026-2029 годов. После выхода на максимальную мощность предприятие сможет добывать и перерабатывать порядка 5 млн тонн золотосодержащей руды в год. Ожидается, что в проект будет привлечено до 832 млрд тенге прямых иностранных инвестиций. В результате будет создано около 2 тысяч новых рабочих мест.
На комбинате будут применяться передовые европейские технологии переработки, что сделает его одним из наиболее высокотехнологичных в республике. В целом ГМК окажет мультипликативный эффект на развитие многих отраслей экономики РК.
В рамках встречи обсуждены вопросы разработки технической документации по проекту, строительства инфраструктуры, подготовки молодых специалистов из числа местного населения с последующим трудоустройством, а также проведения мероприятий по сохранению окружающей природной среды.
Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу со старшим вице-президентом компании "ЭксонМобил" Джоном Уиланом.
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06.10.2023, 14:32 11241
Премьер поручил ускорить передачу ТЭЦ Риддера в коммунальную собственность
Фото: Правительство РК
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Риддер. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ на ТЭЦ города Риддера, сообщает пресс-служба правительства РК.
Как сообщил заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов, на сегодняшний день 2 из 6 котлов станции уже запущены. В ближайшее время ожидается запуск еще одного, что позволит обеспечить жителей теплом в полном объеме. Параллельно ведутся ремонтно-восстановительные работы по остальным агрегатам и вспомогательному оборудованию. Он заверил, что работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.
В целом на сегодня завершен ремонт мазутной насосной станции, тракта топливоподачи, трансформаторов связи и турбогенератора. Для обеспечения гидравлического режима на тепловых сетях завершены работы по восстановлению электроснабжения насосных станций. Отремонтирована кровля котельного и турбинного цехов. На стадии завершения также ремонт железнодорожных путей, по которым идет поставка угля.
Премьер-министр подчеркнул, что практически весь прошлый отопительный сезон Риддерская ТЭЦ работала в аварийном режиме и часто останавливалась, в результате чего население не получало тепло в должном объеме.
Это происходило из-за того, что предыдущие собственники не вкладывали деньги в модернизацию и улучшение станции. Все это привело к тому, что ТЭЦ оказалась в очень плачевном состоянии. Мы были вынуждены из республиканского бюджета выделить 8,4 млрд тенге. Акимат области со своей стороны выделил порядка 500 млн тенге. На эти деньги все это время безостановочно велись ремонтные работы. Важно, чтобы они были завершены своевременно, чтобы предстоящий отопительный сезон прошел должным образом. Днем и ночью нужно следить за этим", - сказал Алихан Смаилов.
Он также поручил ускорить процесс передачи ТЭЦ в коммунальную собственность.
На объекте премьера проинформировали о готовности региона к отопительному сезону. На сегодня практически завершены работы по подготовке бюджетных организаций (свыше 830 объектов), жилых домов (более 3 тысяч), инженерных сетей и котельных. Аналогичный процесс близится к завершающей стадии на ТЭЦ и гидроэлектростанциях.
Напомним, в начале ноября прошлого года в Риддере из-за аварии на ТЭЦ более 20 тысяч абонентов остались без тепла. Был объявлен режим ЧС.
06.10.2023, 09:56 23816
В правительстве обсудили цены на продукты и возможные риски в межсезонье
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на социально значимые продукты питания за 9 месяцев текущего года и возможные риски в предстоящее межсезонье обсудили в правительстве на совещании под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.
Принятые в течение сельскохозяйственного года меры дали положительный результат: удалось стабилизировать цены на группу социально значимых продуктов и снизить темпы роста продовольственной инфляции в Казахстане в 3 раза по сравнению с прошлым годом. По итогам 9 месяцев 2023 года продовольственная инфляция составила 6,2% (19,5% за 9 месяцев 2022 года). Индекс цен на СЗПТ за этот же отрезок времени снизился в 6 раз, составив 3,1% (19,5% за 9 месяцев 2022 года).
Такой эффект дали системные меры по поддержке сахарной отрасли, производству подсолнечного масла и формированию в стабфондах запасов овощей. Однако сейчас на внутреннем рынке наблюдаются риски роста цен на мучные изделия.
Из-за изменений конъюнктуры рынка зерновых в середине сентября в отдельных регионах произошел рост цен на пшеницу. Повлияли несколько факторов: неблагоприятные погодные условия для сельскохозяйственной отрасли и нехватка вагонов при перевозке зерна из России для дальнейшей переработки отечественными мукомолами.
В результате подорожания пшеницы выросли цены на муку в 13 регионах", - информировал на совещании председатель Комитета торговли МТИ Айдар Абильдабеков.
27 сентября Министерство торговли и интеграции совместно с МСХ, Продкорпорацией, КТЖ и акиматами провели совещание, на котором выработаны оперативные меры реагирования для ускоренной доставки в регионы удешевленного зерна из резервов Продкорпорации в целях его дальнейшей передачи операторам-мукомолам. Однако в силу разных причин данный процесс затянулся и необходимые объемы удешевленного зерна на сегодня полностью получила только Туркестанская область. Серик Жумангарин поручил всем регионам ускориться и принять все меры для закрытия вопроса.
Особое внимание уделили ситуации с сахаром, обсудив пролонгацию договоров финансирования сахарных заводов. Эту работу полноценно провели только 2 региона - Абайская и Акмолинская области. Вице-премьер также поручил ускорить и завершить ее в кратчайшие сроки.
О наличии запасов овощей в региональных стабфондах доложил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков. Он отметил, что после сентябрьской большой ярмарки лука в Жамбылской области все регионы обеспечили свои запасы более чем на 100% от сезонной потребности.
По капусте в 6 областях объемы контрактов ниже рекомендуемых, по картофелю отстают две области, по моркови - одна.
Несмотря на проведенную минувшим летом ярмарку риса в Кызылординской области, всего пять регионов сформировали свои запасы на уровне необходимого сезонного спроса. Учитывая доступную цену на отечественную крупу (в пределах 400 тенге за кг) и высокий спрос на этот продукт в соседних странах, Серик Жумангарин поручил регионам довести контрактацию договоров по данному продукту до необходимого уровня.
По итогам совещания КТЖ поручено обеспечить приоритетность поставок социально значимых продуктов питания внутри Казахстана, а также ввоза овощей из соседних стран (Узбекистана и Таджикистана) в период межсезонья и зимы.
Как напомнили в правительстве, рост цен на муку зафиксирован в Астане, Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской, Туркестанской, Жетысуской и Улытауской областях.
05.10.2023, 16:21 70976
Катарских инвесторов пригласили в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана
Обсуждены возможности увеличения объема поставок казахстанских товаров в Катар и удешевления транспортно-логистических расходов
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Доха. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин пригласил катарских инвесторов и QatarEnergy в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Во время встречи с министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани Жумангарин отметил приоритетность инвестиционного сотрудничества. По итогам 2022 года объем катарских инвестиций в экономику Казахстана вырос в 3 раза.
Вице-премьер отметил, что Казахстан заинтересован в задействовании всех имеющихся возможностей для дальнейшего расширения инвестиционного партнерства. Для инвесторов предусмотрены различные налоговые и таможенные льготы. В стадии проработки один из крупных совместных проектов - строительство завода по глубокой переработке зерна в Акмолинской области холдингом Hassad Food с привлечением крупных технологических партнеров.
Стороны также обсудили возможности сотрудничества между национальными газовыми компаниями. Серик Жумангарин пригласил катарских инвесторов и QatarEnergy в развитие газоперерабатывающих мощностей на базе сырья Кашагана.
В этот же день Серик Жумангарин провел двустороннюю встречу с министром торговли и индустрии Катара шейхом Мухаммедом бен Хамадом бен Касимом Аль Тани, во время которой стороны подробно обсудили возможности увеличения объема поставок казахстанских товаров в Катар и удешевления транспортно-логистических расходов.
05.10.2023, 11:47 85826
К 2030 году объемы транзита через Казахстан будут увеличены до 35 млн тонн
Фото: primeminister.kz
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - К 2030 году объемы транзита через территорию Казахстана будут увеличены до 35 млн тонн. Такие показатели предусмотрены утвержденной концепцией развития транспортно-логистического потенциала страны.
Из-за глобального перераспределения грузопотока увеличилась нагрузка на инфраструктуру Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора Север - Юг (на маршруте Казахстан - Туркменистан - Иран), что в свою очередь позволило выявить "узкие" места. Поэтому сейчас ведется работа по развитию альтернативных транспортных коридоров", - сообщает пресс-служба правительства.
Там напомнили, что в ноябре 2022 года представители Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции подписали дорожную карту по синхронному устранению этих самых "узких" мест и развитию маршрута ТМТМ до 2027 года. А в августе 2023 года представили уже актуализированный вариант документов.
Совместное развитие транспортных коридоров и транзитного потенциала было обсуждено и в ходе официального визита премьер-министра РК в Грузию в июне 2023 года. Алихан Смаилов обозначил ключевую роль транзитно-транспортной сферы в сотрудничестве Казахстана и Грузии, так как через территории двух государств проходят крупные трансконтинентальные транспортные коридоры - кратчайшие пути из Европы в Китай и Юго-Восточную Азию. Он подчеркнул заинтересованность в повышении транспортной связанности региона и в последовательном улучшении условий транзита.
Помимо этого, в рамках послания главы государства от 1 сентября 2023 года ведется работа по разработке комплексного плана развития морской инфраструктуры, включающей и формирование порта Курык в качестве полноценного логистического кластера.
Также приняты меры по реализации ряда инфраструктурных проектов. В частности, в прошлом году начато строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты. За счет этого увеличится пропускная способность участка до 5 раз и объем транзитных перевозок между КНР и Европой", - подчеркивается в информации.
На стадии корректировки ПСД по проекту строительства обводной ж/д линии станции Алматы. За счет его реализации Алматинский узел разгрузят на 40%, а время доставки грузов сократится до 24 часов.
Планируется также строительство новой железнодорожной линии Дарбазам - Мактаарал между Казахстаном и Узбекистаном. Таким образом можно разгрузить станцию Сарыагаш, соединить Мактааральский район с магистральной железнодорожной сетью, а также расширить транзитный потенциал и выход на Иран, Афганистан, Пакистан и Индию", - сообщили в пресс-службе.
Для разгрузки приграничных ж/д станций "Достык" и "Алтынколь", а также увеличения пропускной способности между КНР и РК планируется строительство железнодорожной линии Бахты - Аягоз.
В морском порту Актау создают контейнерный хаб на Каспии мощностью до 300 тысяч в двадцатифутовом эквиваленте. В порту Курык казахстанская компания Semurg Invest начала строительство многофункционального терминала "Саржа". Кроме того, для развития транскаспийских маршрутов запланировано создание отечественного судостроительного производства на Каспийском море. До 2030 года намерены расширить паромный флот и нарастить танкерный.
В рамках дорожных карт по развитию ТМТМ было создано совместное предприятие, которое занимается вопросами тарифной политики, обработкой грузов и упрощением транспортных процессов на маршруте. Срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно сократится до 10-15 дней.
На стадии подписания межправительственное соглашение с КНР по развитию ТМТМ, в том числе для контейнерных поездов сообщением Китай - Европа. Документ предусматривает прогнозирование ежегодных объемов перевозок грузов по ТМТМ, обмен данными по слежению за подвижным составом на территории обоих государств, содействие КНР в обеспечении пропускной способности магистральных трубопроводов и портовой инфраструктуры", - говорится в информации.
Кроме того, для обеспечения растущего объема грузопотока реализуются меры по созданию инфраструктуры. Запущены проекты строительства казахстанского логистического центра в сухом порту Сианя, мультимодального терминала в порту Поти (Грузия) и торгово-логистического хаба в Алматинской области.
Также продолжается работа по привлечению в ряды Ассоциации ТМТМ европейских транспортно-логистических компаний. С июня 2023 года ассоциированным членом Ассоциации ТМТМ стал болгарский порт Бургас, до конца года планируется завершение процедур вступления австрийского перевозчика Rail Cargo, а также других грузооператоров из Германии, Литвы и Сингапура.
Еще одним перспективным направлением можно назвать коридор Север - Юг, который соединяет Российскую Федерацию с Ираном, странами Персидского залива, Индией. При этом ж/д маршрут Казахстан - Туркменистан - Иран (восточная ветка Север - Юг) соединяет напрямую Китай с Ираном через территорию РК (маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи. Со стороны РК участок Илецк/Озинки, Бейнеу - Озень - Болашак). За 8 месяцев 2023 года по сухопутному маршруту Казахстан - Туркменистан - Иран в направлении Ирана перевезено 1,4 млн тонн, что больше на 25%, чем в 2022 году.
Для развития коридора Север - Юг стороны работают над улучшением инфраструктуры и терминальных мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков. Совместно с российской, туркменской, иранской и индийской сторонами разработан проект документа и находится на стадии согласования. Его реализация к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год. Общая протяженность 8 автомобильных транзитных коридоров составляет 13,2 тысячи км. По отдельным участкам ведется реконструкция, завершение которой намечено на 2030 год", - пояснили в правительстве.
Для снижения транспортных издержек и сокращения времени прохождения через границу необходимо модернизировать 6 основных пунктов пропуска. Этот момент отражен в плане совместных действий и дорожной карте по развитию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе на 2023-2027 годы. В 3 раза повысится пропускная способность пунктов, а время прохождения транзитного груза сократится в 2 раза.
Для справки:
С начала 2023 года объем перевозок грузов в Казахстане всеми видами транспорта составил 640,8 млн тонн. Из них более 40% перевезены железнодорожным транспортом, а доход составил более 1 трлн тенге.
Практически треть общего объема перевозок приходится на автомобильный транспорт. Перевозка 184 млн тонн грузов принесла транспортным компаниям доход более 540 млрд тенге.
Кроме того, транзитом через Казахстан перевезены 20,7 млн тонн грузов. Это на 25% больше показателей аналогичного периода прошлого года и составляет 75% к годовому плану, который запланирован в объеме 27,7 млн тонн.
Объем перевалки через морские порты Актау и Курык по ТМТМ составил 1,74 млн тонн грузов, что на 85% выше показателя аналогичного периода 2022 года.
05.10.2023, 09:52 93891
Премьер Казахстана обсудил с вице-президентом "ЭксонМобил" дальнейшую разработку Тенгиза и Кашагана
Компания инвестировала в Казахстан более $28 миллиардов
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу со старшим вице-президентом компании "ЭксонМобил" Джоном Уиланом. Стороны обсудили реализацию проектов будущего расширения и управления устьевым давлением на месторождении Тенгиз, планы по дальнейшей разработке месторождения Кашаган, вопросы поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок и строительства газосепарационного комплекса, сообщила пресс-служба правительства РК.
Глава правительства подчеркнул, что увеличение местного содержания в крупных нефтегазовых проектах является одним из ключевых факторов для развития базовых отраслей экономики. В этой связи он призвал укреплять взаимодействие с местными производителями, заинтересованными в выпуске продукции для нужд операторов.
Это позволит закрыть потребность по ряду позиций товаров нефтегазового машиностроения, которые в настоящее время импортируются", - сказал Алихан Смаилов.
В целом премьер-министр отметил, что правительство всегда открыто к конструктивному диалогу с компанией в рамках реализации совместных планов.
В свою очередь Джон Уилан напомнил, что "ЭксонМобил" была одной из первых иностранных международных нефтяных компаний, открывших свое представительство в Казахстане.
На сегодняшний день мы инвестировали в республику более $28 миллиардов, что делает нас одним из крупнейших иностранных инвесторов. Являясь давним партнером по таким крупным проектам, как Кашаган, Тенгиз и Каспийский трубопроводный консорциум, мы надеемся на дальнейшее укрепление наших двусторонних связей и стратегического партнерства", - сказал он.
Ранее сообщалось, что пропускную способность КТК планируется довести до 80 млн тонн в следующем году.
04.10.2023, 21:13 143866
12,6 млн га зерновых, или 72,7%, убрали казахстанские фермеры
Первоочередной задачей является засыпка семян под урожай будущего года
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прохождение уборочных работ обсудили на заседании оперативного штаба под председательством вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека, сообщает пресс-служба МСХ РК.
По информации заместителя директора департамента земледелия МСХ Мурата Иргебаева, средняя урожайность составляет 9,3 ц/га, на сегодня намолочено 11,7 млн тонн зерна. Масличных культур собрано 352,7 тысячи тонн, картофеля - 2,1 млн тонн, овощей - 3,2 млн тонн, а бахчевых порядка 2,8 млн тонн.
Первоочередной задачей является засыпка семян под урожай будущего года. При плане 1,9 млн тонн семян зерновых засыпано 935,5 тысячи тонн.
Учитывая текущую ситуацию, сельхозтоваропроизводителям выделены дополнительные объемы льготного дизтоплива на сушку зерновых и масличных культур по цене 250 тенге за литр. По плану с НПЗ будет отгружено около 62,5 тысячи тонн солярки.
В индивидуальном порядке прорабатывается вопрос пролонгации кредитов без выставления штрафных санкций для фермеров с региональными финансовыми институтами.
По информации заместителя председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Мурата Искакова, 33 сельхозтоваропроизводителя подали заявки на пролонгацию займов на сумму 2,3 млрд тенге.
Вместе с тем по линии Продкорпорации проводится работа по разработке критериев и условий отбора фермеров для продления сроков исполнения обязательств по форвардному закупу и товарному кредиту.
Вопрос своевременного и качественного проведения уборочной кампаний находится на постоянном контроле Министерства сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что основная часть мукомольных предприятий Павлодарской области остановила свою работу из-за дефицита зерна.
Казахстан соберет в 2023 году меньше хлопка, чем в 2022-м. С прошлого года отрасль находится под сильным давлением негативных внешних факторов.
04.10.2023, 15:22 168391
Лизинг для физлиц предлагают внедрить в Казахстане
Лизинг не создает "кабальных условий", в случае неплатежеспособности человек может вернуть приобретенный актив по остаточной стоимости, не испортив свою кредитную историю
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Олжас Куспеков рассказал, как лизинг для физических лиц поспособствует увеличению благосостояния граждан.
По словам депутата, необходим финансовый инструмент, который позволит людям приобретать бытовую, производственную технику и другие блага. Действующие финансовые инструменты с высокими процентами требуют залогового имущества и так далее. Лизинг для физлиц, который существует в разных странах, - это новый инструмент, который даст возможность доступа людям к "дешевым длинным деньгам" для приобретения техники.
При этом депутат подчеркнул, что лизинг не создает "кабальных условий", там всегда адекватные проценты. В случае неплатежеспособности человек может вернуть приобретенный актив по остаточной стоимости, не испортив свою кредитную историю.
Он подчеркнул, что лизингом как инструментом может пользоваться любая организация, которая продает технику, автомобили и т.д.
В какой-то мере этот механизм уже существует, но он не защищен законом, не защищены права граждан", - отметил Куспеков.
Депутат разъяснил экономическую выгоду применения лизинга для компаний. По его словам, покупательская способность потребителей на сегодняшний день снизилась, часть людей испортила себе кредитную историю, а у предпринимателей образовался застой товара.
Он сам может открыть лизинговый механизм, обеспечивать себе же продажи, и ему это будет очень выгодно, при этом люди получают свои блага", - добавил парламентарий.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти закредитованность населения.
04.10.2023, 14:30 164231
Казахстан может снизить поставки газа в Китай и нарастить импорт из России - Саткалиев
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, выступая на форуме KazEnergy, рассказал, какие меры будут предприняты в связи с дефицитом газа в Казахстане.
В частности, Минэнерго планирует снизить поставки газа в Китай и нарастить его импорт из России, сообщает Sputnik со ссылкой на главу ведомства.
Он пояснил, что в настоящее время поставка осуществляется за счет внутренних казахстанских ресурсов, но в связи с растущим потреблением внутри страны этот объем будет снижаться по мере ввода объектов потребления газа и поэтапного повышения цен на газ на внутреннем рынке.
Саткалиев также напомнил, что у Казахстана и России есть "определенная договоренность" по поставкам российского газа.
Тот дефицит газа, который есть у нас в зависимости от топографии газопроводов, будет максимально покрываться за счет российского газа", заявил Саткалиев.
По его словам, для дополнительных поставок российского и казахстанского газа на юг сейчас строится вторая ветка газопровода Бозой - Бейнеу - Шымкент. По этой же ветке Казахстан в дальнейшем намерен обеспечить газификацию своих северных регионов.
Саткалиев сообщил, что к 2030 году Казахстан планирует нарастить добычу нефти до более чем 100 млн тонн. В прошлом году объемы нефтедобычи составили 84,2 млн тонн.
Также в планах республики - снизить импорт бензина из России, рассказал на форуме вице-министр энергетики Ерлан Аккенжанов.
В этом году договоренность по поставкам ГСМ с Россией была следующая:
- бензин АИ-92 - 240 тысяч тонн;
- АИ-95 - 40 тысяч;
- дизтопливо - 850 тысяч.
Однако эти планы не были реализованы.
По внутренним ощущениям новые индикативные балансы будут подписаны на уровне, который будет значительно ниже", - сказал вице-министр.
Он отметил, что, несмотря на ремонт на Атырауском НПЗ, запасы АИ-95 пополняются, его выпуск продолжают два других НПЗ, поэтому импорт ГСМ может не понадобиться.
Аккенжанов также заявил, что дефицита дизтоплива в Казахстане не ожидается.
Его остатки по стране комфортные, составляют более 30 дней", - отметил вице-министр.
Он рассказал, что 426 тысяч тонн дизтоплива выделено на осенние полевые работы по удешевленной цене - по 250 тенге. Дополнительно выделили 62 тысячи тонн для сушки зерна во все регионы.
Повышения цены на дизтопливо также не ожидается, его стоимость будет не выше 295 тенге, сообщил Аккенжанов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют продлить запрет на вывоз газа в связи с выросшим на 28% потреблением на внутреннем рынке.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?