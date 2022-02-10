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Валютные активы Нацфонда за месяц снизились на 1,4 млрд долларов

09.02.2022, 16:23 3591
Валютные активы Нацфонда за месяц снизились на 1,4 млрд долларов
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Валютные активы Национального фонда составили 53,9 млрд долларов, снизившись за прошедший месяц на 1,4 млрд долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По предварительным данным, на конец января валютные активы Национального фонда составили 53,9 млрд долларов, снизившись на 1,4 млрд долларов за прошедший месяц. В целях выделения гарантированного и целевого трансфертов на 302 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке были проданы активы на сумму 696 млн долларов. При этом валютные поступления в Нацфонд в январе составили 526 млн долларов", - сообщила в интервью kapital.kz заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова. 

 
По ее словам, инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился отрицательным и составил (-)1,2 млрд долларов. 
 

На фоне ожиданий более стремительных темпов ужесточения монетарной политики ФРС, а также негативных данных в сезонной корпоративной отчетности IT-компаний произошло падение глобального индекса акций развитых стран MSCI на 5,3%. Портфель акций Национального фонда снизился на 650 млн долларов", - отметила зампред Нацбанка. 

 
На доходности Национального фонда также негативно отразилось укрепление доллара и рост процентных ставок, кроме того, доходность индекса облигаций развитых стран сложилась отрицательной и составила (-)1,6%. 

В интервью Молдабекова также рассказала о причинах укрепления тенге. 
 

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За 11 месяцев банки списали задолженность крупному бизнесу на сумму более 876 млрд тенге

07.02.2022, 16:56 13581
За 11 месяцев банки списали задолженность крупному бизнесу на сумму более 876 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - За 11 месяцев 2021 года банками было списано задолженности крупного бизнеса на сумму 876,6 млрд тенге, сообщил директор департамента банковского надзора Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ссудный портфель банков составил 20,2 трлн тенге, увеличившись за 2021 год на 28,0%. Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL) в структуре ссудного портфеля с начала года снизилась с 6,9% до 3,3%, что связано со значительными списаниями объемов проблемной задолженности корпоративного сектора. Так, по данным Кредитного регистра Национального банка, за 11 месяцев 2021 года было списано задолженности крупного бизнеса на сумму 876,6 млрд тенге", - сообщил Олжас Кизатов.

 
По предварительным данным с начала 2022 года основные финансовые показатели банковского сектора не претерпели значительных изменений. Совокупные активы с начала 2022 года уменьшились на 859 млрд тенге или на 2,3%, это произошло в основном за счет погашения сделок по операциям РЕПО. Ссудный портфель уменьшился на 498 млрд тенге или 2,5%, что также было обусловлено погашением сделок РЕПО на 478 млрд тенге.
 
В 2021 году завершено оздоровление банковского сектора от неплатежеспособных банков и исторически накопленных проблемных кредитов. Активы банковского сектора увеличились за 2021 год на 20,7% и составили 37,6 трлн тенге.
 
По итогам 2021 года банковский сектор Республики Казахстан показал большой запас прочности, как по показателям капитализации, так и по показателям ликвидности. Капитализация банковского сектора составила 23,4%, что свидетельствует о существенном буфере капитала по отношению к текущему уровню рисков и позволяет абсорбировать возможные риски в будущем. Доля высоколиквидных активов составила 31,1% по отношению к активам банковского сектора.
 
Кроме того, директор департамента банковского надзора АРРФР сообщил, что итоги 2021 года показали рост эффективности деятельности банковского сектора. Чистая прибыль банков выросла на 78% и составила 1,3 трлн тенге.
 
По словам Кизатова, депозитная база за 2021 год увеличилась на 21% или на 4,5 трлн тенге и составила 26 трлн тенге. В том числе депозиты юридических лиц - 12,6 трлн тенге, депозиты физических лиц -13,4 трлн тенге.
 
Оттока депозитов из банковского сектора в 2022 году не наблюдается. Вклады клиентов банков незначительно сократились на 387 млрд тенге или 1,5%, что является естественным сезонным снижением за счет платежей крупных компаний по хозяйственным договорам и авансовым налоговым платежам.
 
При этом доля депозитной базы в обязательствах банковского сектора выросла с 78,6% до 79,8%. В части обязательств также произошло погашение сделок РЕПО на 507 млрд тенге.
 
Капитализация банковского сектора имеет положительную динамику. С начала 2022 года собственный капитал банков вырос на 120 млрд тенге (на 2,7%) и составил 4,7 трлн тенге.
 

В госбюджет Казахстана за 2021 год поступило 10,7 трлн тенге налогов - КГД

07.02.2022, 15:17 14596
В госбюджет Казахстана за 2021 год поступило 10,7 трлн тенге налогов - КГД
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В государственный бюджет Казахстана за 2021 год поступило 10,7 трлн тенге налоговых поступлений, это на 25,3% больше, чем в 2020 году, сообщили в комитете государственных доходов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

При плане в 10 346,9 млрд тенге поступило 10 724,3 млрд тенге с перевыполнением на 377,4 млрд тенге. В сравнении с 2020 годом налоговых поступлений больше на 25,3% или на 2 163,1 млрд тенге", - сообщили в комитете. 

 
По его данным, республиканский бюджет исполнен на 102,1% (при плане 6 913,8 млрд тенге поступило 7 057,9 млрд тенге с перевыполнением на 144,1 млрд тенге), в сравнении с 2021 годом с ростом на 26,6% или на 1 482,1 млрд тенге.
 
Местный бюджет исполнен на 106,8% (при плане 3 433,1 млрд тенге поступило 3 666,4 млрд тенге, с перевыполнением на 233,3 млрд тенге), с ростом на 22,8% или на 681,0 млрд тенге.
 
По сравнению с 2020-м годом, поступления в республиканский бюджет выросли по следующим позициям
 
  • по корпоративному подоходному налогу - на 533,7 млрд тенге или на 34,2%;
  • по экспортной таможенной пошлине на нефть - на 441,0 млрд  или в 1,8 раз;
  • НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 235,8 млрд тенге или на 34,7%;
  • НДС на импорт из третьих стран - на 149,3 млрд тенге или на 23,1%;
  • налог на добычу полезных ископаемых - на 116,8 млрд тенге или на 35,1%. 
 
На рост поступлений повлияли следующие факторы
 
  • рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 68,7%, медь - на 50,8%, алюминий - на 44,2%, цинк - на 32,2%, серебро - на 22,5%, свинец - на 20,4% и золото - на 1,7%;
  • увеличение ставки вывозной таможенной пошлины на сырую нефть на 69,2%; 
  • увеличение товарооборота с третьими странами на 14,1% (экспорт вырос на 25,8%, импорт снизился на 6,2%);
  • увеличение оборота по реализации на 58,7% (с 93 231 млрд тенге до 147 991 млрд тенге);
  • средняя выручка онлайн контрольно-кассовых машин на одного налогоплательщика за 2021 год увеличилась на 16,6% (с 38,3 млн тенге до 44,7 млн тенге).
 

В Казахстане разработан законопроект о банкротстве

02.02.2022, 15:36 27466
В Казахстане разработан законопроект о банкротстве
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК разработал законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В частности, в Гражданский кодекс вносится статья "Банкротство гражданина". 
 

При неспособности удовлетворить требования кредитора (кредиторов) к гражданину применяются процедура восстановления платежеспособности, внесудебного или судебного банкротства на условиях и в порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан", - говорится в законопроекте.

 
Действие настоящей статьи не распространяется на физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, подчеркивается в тексте документа. 
 
Также введена новая статья - "Особенности договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита", согласно которой банкам и микрофинансовым организациям будет запрещено выдавать займы физлицам в течение пяти лет со дня размещения объявления о завершении внесудебной процедуры банкротства в отношении них или завершения процедуры судебного банкротства.
 
Законопроект также вносит изменения в кодекс "О браке и семье" в части раздела общего имущества супругов. 
 

Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака (супружества), так и после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе супругов либо обращения взыскания на имущество в рамках процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства одного из супругов", - сообщается в документе. 

 
Также вносятся изменения в Уголовный кодекс, согласно которым за неправомерные действия при реабилитации и банкротстве, в число которых входят сокрытие имущества, его передача в иное владение, намеренная порча и др., нарушителю грозит штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение/лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь
 
Документ доступен для публичного обсуждения до 16 февраля 2022 года. 
 
Напомним, в начале января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил правительству разработать закон о банкротстве физлиц. 
 

Более 85 тыс. заявок на сумму свыше триллиона тенге принято в рамках программы "7-20-25"

01.02.2022, 17:00 30136
Более 85 тыс. заявок на сумму свыше триллиона тенге принято в рамках программы "7-20-25"
Фото: Нацбанк
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 27 января 2022 года принято 85 485 заявок на получение займа на сумму 1,08 трлн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из них одобрены 49 170 займов на сумму 621,2 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Национального банка РК. 

 
В списке городов с наибольшим количеством заявок лидирует Нур-Султан. Там оформлено 12 278 займов на сумму 179,8 млрд тенге.
 
На втором месте Алматы - 7 785 займов на общую сумму 109,9 млрд тенге.
 
Тройку городов замыкает Шымкент, жители которого оформили 2 554 займа на сумму 29,2 млрд тенге. 
 
В Нацбанке напомнили, что с вопросами по программе "7-20-25" можно обращаться в АО "Казахстанский фонд устойчивости" по круглосуточному номеру +7 (727) 227-20-25.
 
Также с дополнительной информацией можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации.
 
Ранее глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова озвучила прогноз по ценам на жилье.  
 

В какие инструменты вложены пенсионные активы казахстанцев, рассказали в ЕНПФ

31.01.2022, 14:13 34556
В какие инструменты вложены пенсионные активы казахстанцев, рассказали в ЕНПФ
НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - АО "Единый накопительный пенсионный фонд" прокомментировало состояние инвестиционных портфелей пенсионных активов под управлением Национального банка РК и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как уточнили в ЕНПФ, на 1 января текущего года основные инвестиции Нацбанка в финансовые инструменты представлены следующим образом: 
 
  • государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 104,82 млрд тенге (39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США - 3,4% годовых.
  • государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 500,81 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых. 
  • облигации квазигосударственных организаций РК, текущая стоимость - 1 670,05 млрд тенге, доля в портфеле составила 12,80%. Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США - 5,5% годовых.
  • облигации банков второго уровня РК на сумму 1 046,62 млрд тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.
 
Отмечается также, что инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен инвестициями в национальной валюте – 67,22%, в долларах США – 32,71%, в российских рублях и другой валюте - 0,06% портфеля пенсионных активов. 
 
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит так:
 
  • доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям "обратное РЕПО" - 873,20 млрд тенге;
  • доходы от рыночной переоценки ценных бумаг - 146,57 млрд тенге;
  • доходы от переоценки иностранной валюты - 68,32 млрд тенге;
  • доходы по активам, находящимся во внешнем управлении - 140,97 млрд тенге;
  • прочие доходы составили 169,79 млрд тенге.
 

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1 398,85 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,40%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,73%", - говорится в сообщении фонда. 

 
Кроме того, сообщается, что общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет 7,5 млрд тенге. 
 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Jusan Invest, составили 3,43 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (33,42% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) составляют 24,45%, ГЦБ Министерства финансов РК (15,07%), Репо – 16,64%, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 10,42%. Отметим, что 65,22% портфеля представлено в тенге, 34,78% - в долларах США", - пояснили в фонде. 

 
В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15 марта 2021 года) по состоянию на 1 января 2022 года составил 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,08%, уточнили в ЕНПФ. 
 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО Halyk Global Markets, на 1 января 2022 года составили 2,06 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО составляют 43,33%, облигации квазигосударственных организаций РК (14,39%), паи ETF (13,99%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,75%), облигации БВУ (7,54%), корпоративные облигации организаций РК (6,10%), МФО (5,83%), денежные средства на счетах (0,05%), прочие активы (0,02%). Инвестиции в национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах США - 22,79%", - проинформировали в фонде. 

 
В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 года составил 112,79 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,41%. 
 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО BCC Invest, на 1 января текущего года составили 1,22 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (25,48%), операции обратного РЕПО (20,79%), облигации квазигосударственных организаций РК (17,04%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,91%), облигации МФО (8,00%), облигации БВУ РК (6,94%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (6,85%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,96%), прочие активы (0,04%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 59,82% портфеля, в долларах США – 40,18%", - отмечается в сообщении. 

 
В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января составил 74,51 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,37%. 
 
Сообщается также, что по состоянию на 1 января 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО "Сентрас Секьюритиз", составили 809,46 млн. тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (69,29%), РЕПО (15,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,73%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,27%). Все инвестиции произведены в национальной валюте. 
 

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 01.04.2021) по состоянию на 1 января составил 46,72 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 9,37%", - рассказали в ЕНПФ. 

 
Как сообщалось ранее, общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 января 2022 года, составил порядка 13,1 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка РК, составили 13 046,57 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением и УИП составили 7,5 млрд тенге. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге. 
 
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО "НПФ "ГНПФ". Учредителем и акционером ЕНПФ является правительство Республики Казахстан в лице ГУ "Комитет государственного имущества и приватизации" Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный банк Республики Казахстан.
 

Кадровые перестановки произошли в совете директоров фонда "Самрук-Казына"

26.01.2022, 18:53 51936
Кадровые перестановки произошли в совете директоров фонда "Самрук-Казына"
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" сообщило KASE о том, что из состава Совета директоров по собственной инициативе исключен Вячеслав Ким- независимый директор, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С учетом внесенного изменения совет директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" состоит из шести человек: Джон Дудас, Онг Бун Хви, Лука Сутера, Саткалиев А.М., Акишев Д.Т., Куантыров А.С.
 
Напомним, 25 января ряд топ-менеджеров фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" был освобожден от занимаемых должностей.
 
Также 25 января АО "Самрук-Казына" представило в открытом доступе план мероприятий по реформе бизнес-процессов и практики корпоративного управления в портфельных компаниях.
 

Сумма накоплений в ЕНПФ достигла 13,1 трлн тенге

26.01.2022, 11:27 53926
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 января 2022 года достигла 13,1 трлн тенге. Как известно, она включает в себя пенсионные взносы и инвестиционный доход, сообщили в фонде, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что значительный прирост пенсионных накоплений был обеспечен благодаря чистому инвестиционному доходу, который с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года достиг 1,4 трлн тенге, что превышает показатели прошлого года на 138,2 млрд, или 11%. Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка Казахстана с начала года составила 11,13% при инфляции в 8,4%. 
 
Напомним, в состав инвестиционного дохода входят доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам (вкладам и другим операциям), доходы в виде рыночной переоценки финансовых инструментов, доходы в виде валютной переоценки, доходы по активам, находящимся во внешнем управлении и т. д. 
 
В целом инвестиционный доход, обеспеченный Национальным банком с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ, составил 6,04 трлн тенге. При этом инвестиционная доходность со дня основания самой накопительной пенсионной системы (1998 год) на 1 января 2022 года с нарастающим итогом составила 681,13%, инфляция - 546,77%. 
 
Таким образом, реальная доходность пенсионных активов за период с начала действия накопительной пенсионной системы до 1 января 2022 года составила 134,36%.
 
Каждый вкладчик имеет возможность увидеть свой инвестиционный доход в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложении.

 

Досрочно прекращены полномочия председателя правления БРК

25.01.2022, 17:26 58321
Досрочно прекращены полномочия председателя правления БРК
Фото: kdb.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Решением единственного акционера АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" досрочно прекращены полномочия Абая Саркулова в качестве председателя правления и члена совета директоров АО "Банк развития Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Исполняющей обязанности главы БРК с сегодняшнего дня назначена Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность заместителя председателя правления банка, заявили в пресс-службе АО "Банк развития Казахстана". 
 
Абай Саркулов родился 13 августа 1981 года в Актюбинской области. В 2003 году с отличием окончил экономический факультет Актюбинского государственного университета им. Жубанова по специальности "Банковское дело". 
 
В Банке развития Казахстана Саркулов работал с 2007 года, пройдя путь от менеджера управления кредитования инфраструктурных проектов до заместителя председателя правления. 
 
С февраля 2017 по апрель 2019 года Саркулов возглавлял исполнительный орган АО "Фонд развития предпринимательства "Даму". 
 
Председателем правления БРК его назначили в апреле 2019 года, на этом посту он сменил Болата Жамишева.
 

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