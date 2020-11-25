Нацбанк изучает вопросы внедрения цифровой валюты

Нур-Султан. 24 ноября. Kazakhstan Today - Национальным банком Казахстана проводится работа по исследованию вопроса о внедрении цифровой валюты центрального банка (Central bank digital currency - CBDC) в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

По данным опроса, проведенного Нацбанком международных расчетов, на начало 2020 года в работу над CBDC - от проведения исследований до реализации пилотных проектов - были вовлечены 80% из общего числа опрошенных центральных банков.

Проведение цифровой трансформации платежных систем актуально для большинства центробанков в мире. Национальный банк Казахстана, наряду с 28 центральными банками других стран, участвует в работе основной международной исследовательской группы по цифровым валютам", - сообщает пресс-служба Нацбанка РК.

Специалисты НБРК изучают подходы к регулированию цифровой валюты совместно с Банком международных расчетов и Международным валютным фондом.

Нацбанк Казахстана также является наблюдателем в пилотных проектах по внедрению цифровой валюты в Китайской Народной Республике, ряде стран Юго-Восточной Азии, Канаде, Сингапуре и Европейском союзе.

В настоящее время разрабатывается доклад по видению различных сценариев внедрения цифровой валюты в Республике Казахстан, учитывающих различную технологическую инфраструктуру и регуляторные подходы. Публикация доклада запланирована на вторую половину 2021 года", - рассказали в ведомстве.

В дальнейшем, по результатам обсуждения документа со всеми заинтересованными государственными органами, международными финансовыми организациями, участниками рынка и экспертной средой планируется реализация пилотного проекта по поэтапному внедрению цифровой валюты центрального банка в Республике Казахстан.

Технология CBDC должна совместить в себе преимущества наличных и безналичных платежей для дальнейшего совершенствования эффективности и доступности платежей на территории страны. При этом цифровая валюта призвана диверсифицировать платежную инфраструктуру. CBDC по итогам пилотного периода активно тестируется в Китае, Японии, Канаде и странах Европейского союза. Внедрение CBDC на официальном уровне рассматривается в Российской Федерации", - добавили в Нацбанке.

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